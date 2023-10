Come scegliere l’usato in modo sicuro e vantaggioso

In Italia il settore della compravendita di seconda mano sta guadagnando sempre più terreno. Certo, è un fenomeno legato alla crisi economica. Ma, evidentemente, anche a livello culturale è cambiato qualcosa, e già da un po’. Ormai la cosiddetta second-hand economy è diventata una pratica comune tra gli abitanti della Penisola, non solo come un modo per fare acquisti o liberarsi di cose non più desiderate, ma anche come una vera e propria tendenza di moda. Il comparto, negli ultimi tempi, si è sviluppato soprattutto online ed è diventato popolare tra i giovani e i giovanissimi che trovano un modo per acquistare, vendere, rinnovare il loro guardaroba a prezzi accessibili e scovare pezzi unici, il tutto il più delle volte con pochi click. C'è poi la crescente consapevolezza che vendite e acquisti di seconda mano rientrano nell'economia circolare e permettono dunque di evitare sprechi e ulteriore inquinamento dovuto a produzioni ex novo.

Piattaforme e mercatini

I canali di seconda mano offrono molteplici vantaggi, tra cui la possibilità di risparmiare denaro sull'acquisto di beni, la riduzione del consumo di risorse naturali attraverso il riutilizzo, e l'opportunità di risalire a oggetti unici o vintage che possono essere difficili da trovare in negozi tradizionali. I mercati del second-hand possono essere virtuali, attraverso piattaforme online specializzate in vendite di articoli usati, oppure fisici, come mercatini delle pulci, negozi di antiquariato o negozi di seconda mano. L’acquisto di articoli usati può essere un modo sostenibile e creativo per arricchire il tuo guardaroba e la tua casa. Sia che si stia pensando di fare acquisti online comodamente da casa, o che si preferisca andare in giro visitando mercatini e negozi vintage, ci sono alcuni accorgimenti che possono essere utili.

Utilità

Sii consapevole di ciò che c’è nel tuo armadio e di che cosa effettivamente ti manca. Sapere quanti abiti e accessori possiedi è fondamentale per evitare di comprare duplicati. Questo ti aiuterà a evitare di acquistare articoli identici a quelli che hai già. Avere chiari obiettivi di acquisto evita acquisti impulsivi. Se sai esattamente cosa stai cercando, sarà più facile evitare distrazioni durante la tua ricerca e procedere a colpo sicuro. È altrettanto importante conoscere bene i marchi e le collezioni che ami ti aiuterà a navigare meglio tra gli articoli usati e a trovare i pezzi che ti interessano.

Qualità

Valuta il tuo stile attuale o considera come vorresti cambiarlo. Questo vale sia per il tuo guardaroba sia per l'arredamento della tua casa. Pensa ai colori, alle texture e ai materiali che ti piacciono, e immagina l'estetica dei tuoi sogni. Puoi anche prendere ispirazione dalle ultime tendenze di moda se desideri essere sempre al passo con i tempi. Nel vasto mondo degli articoli usati, è facile finire per acquistare troppe cose. Se uno dei tuoi obiettivi è ridurre il consumo e fare acquisti più consapevoli, concentrati sulla qualità degli articoli che compri invece che sulla quantità. Cerca anche piccoli articoli per la casa. Se stai cercando di dare un tocco speciale alla tua casa o hai bisogno di idee regalo, considera la possibilità di acquistare articoli per la casa usati. Puoi trovare oggetti come sottobicchieri, portacandele, candelabri e molto altro a prezzi accessibili online.

Creatività

Potrebbe essere utile avere un piano e darsi un limite di tempo per la ricerca. Imposta un timer per evitare di passare troppo tempo a cercare oggetti e abiti. Se vai fisicamente in un negozio o fai un giro tra le bancarelle, prenditi una mezz'ora o poco più per esaminare e provare gli articoli, e se non trovi nulla di interessante, non preoccuparti, puoi riprovare in un altro momento. Non scoraggiarti per articoli che necessitano di una riparazione. Se trovi un articolo che ti piace ma che è danneggiato, se conviene comunque considera la possibilità di farlo riparare. Molte cose possono essere facilmente sistemate, e se non puoi farlo da solo, sicuramente troverai qualcuno nelle tue vicinanze che può aiutarti. Ci sono anche artigiani specializzati che possono riparare abiti o scarpe a un costo accessibile. Valuta il potenziale degli oggetti. Spesso articoli apparentemente banali possono trasformarsi in pezzi unici. Una brocca colorata può diventare un bellissimo vaso, un baule antico può essere restaurato e dipinto, un foulard o una sciarpa d’antan possono essere indossati in modi creativi.

Differenza tra vintage e usato

La scelta tra vintage e usato dipende dalle preferenze personali, dalle esigenze specifiche e dal budget a disposizione dell'acquirente. Il termine vintage si riferisce a oggetti di alta qualità e ben conservati prodotti in un periodo specifico (realizzati tendenzialmente tra gli anni Venti e anni Ottanta del XX secolo), di solito più costosi. Il termine usato è più ampio e si applica a qualsiasi oggetto posseduto da qualcuno in precedenza, indipendentemente dall'età o dalla qualità.