Abiti di scena, foto e rossetti: quando Marilyn va all’asta

Quando la moglie è in vacanza, ovvero quando il mito immortale di Marilyn va all’asta: preziosissimi oggetti appartenuti alla Monroe (1926-1962) saranno messi all’asta da Julien’s dal 28 al 30 marzo a Los Angeles come parte di una collezione che abbraccia la sua vita e la sua carriera. In vendita abiti, rossetti personalizzati e foto dell’attrice sui set cinematografici. Il cimelio più costoso della collezione è un abito da sera nero indossato durante le riprese del film Quando la moglie è in vacanza (1955) di Billy Wilder: è stimato 200.000 dollari. L’asta comprenderà anche oggetti appartenenti al fondatore della rivista Playboy, Hugh Hefner, morto nel 2017 all’età di 91 anni.

Un altro degli indumenti “iconici“ della Monroe messi all’asta è un body di raso color lavanda che indossò per un servizio fotografico nel numero di dicembre 1958 del magazine Life: il body presenta una scollatura ornata da bouquet di fiori in tessuto e fusciacche di chiffon rosa, lavanda e crema drappeggiate e sarà offerto con una stima di 40.000 dollari. L’asta comprende anche il programma originale e la matrice del biglietto che la Monroe ricevette quando partecipò al gala di compleanno del presidente americano John F. Kennedy nel 1962: in quella serata Marilyn Monroe fece la famosa serenata al presidente con un’interpretazione supersexy di Happy Birthday, mentre indossava il celeberrimo abito Jean Louis trasparente e attillato che le era stato cucito addosso poco prima dell’evento (e che Kim Kardashian ha scelto per la sua sfilata al Met Gala 2022, pare rovinandolo in vari punti). Altri memorabilia: foto della Monroe mentre calcia un pallone da football, in compagnia di un cagnolino e sul set dei film La magnifica preda (1954) e Gli uomini preferiscono le bionde (1953) e una tonalità personalizzata di rossetto Elizabeth Arden, in un astuccio dorato. Gli oltre 1.000 oggetti delle collezioni Monroe e Hefner saranno esposti in mostre a Hong Kong e Shanghai a febbraio, prima di essere venduti all’asta di Los Angeles.