Voglia di abbronzatura? Come preparare la pelle

Chi ben comincia, è a metà dell’opera. Anche in fatto di bagni solari e abbronzatura. Certo, con l’arrivo delle belle giornate e dell’aumento delle ore di luce si ha voglia di vedersi con un altro colorito in faccia, levando via il grigiore e la stanchezza accumulati in inverno. Ma occorre fare attenzione. Preparare la pelle al sole con i giusti tempi e accorgimenti è essenziale, non solo a fini estetici: infatti è molto importante per evitare diversi rischi che potrebbe comportare l’esposizione prolungata ai raggi UV, soprattutto in mancanza di un’adeguata protezione.

Esfoliazione accurata

Come ricordano anche gli esperti di Healthline.com, per preparare la pelle al sole si dovrebbe esfoliarla e idratarla (occorrerebbe farlo qualche giorno prima, non a ridosso dell’esposizione). Per il corpo si può usare uno scrub esfoliante che rimuova le impurità e le cellule morte e favorisca il ricambio cellulare. Per il viso, soprattutto chi ha la pelle sensibile, bisognerebbe usare un prodotto esfoliante più leggero. Successivamente, applicare un gel di aloe vera dopo l'abbronzatura aiuta a reidratare e potrebbe anche aiutare l'abbronzatura a durare più a lungo.

Cibi giusti a tavola

Aiutati con l’alimentazione. Mangia tanti ortaggi e frutti ricchi di licopene, come pomodori, papaya e anguria. Alcuni studi hanno evidenziato che il licopene aiuta a proteggere la pelle in modo naturale dai raggi UV. Fanno bene anche gli alimenti che contengono un’alta percentuale di beta-carotene (i già citati pomodori, verdure a foglia verde, ma anche carote, melone, albicocche), con azione antiossidante contro i radicali liberi e quindi utile a contrastare l’invecchiamento (uno dei rischi dell’esposizione prolungata al sole). Esistono anche integratori alimentari specifici che contengono componenti naturali funzionali ad assicurarsi un’abbronzatura intensa e prolungata.

Esposizione graduale

Preparare la pelle al sole significa anche esporsi gradualmente e cominciare qualche settimana prima, soprattutto se si ha una carnagione molto chiara. In generale, anche successivamente, evita di rimanere fuori troppo a lungo. La melanina è il pigmento responsabile dell'abbronzatura e, com’è stato dimostrato, viene prodotta ogni 48 ore. Due o tre ore al giorno sono sufficienti a stimolarne la produzione. Se superi quel lasso temporale non avrai modo di abbronzarti di più; quel che potrebbe accadere, invece, è che la pelle potrebbe essere più vulnerabile ai danni della luce ultravioletta. Tendenzialmente, dopo 2 o 3 ore di esposizione al sole, la tua pelle non diventerà comunque più scura. Al contrario, se superi questi limiti potresti anche comportare dei danni alla pelle. Evita le ore più calde della giornata.

Creme e prodotti con filtro solare

Bisogna mettere sempre la crema solare, non solo quando c’è più caldo e il sole è più alto e forte. Il fattore di protezione va scelto in base al fototipo di pelle e che sia la prima esposizione o se si è già con uno stato avanzato di abbronzatura. Va sentito il dermatologo di fiducia, in grado di dare un parere e i consigli migliori e più qualificati. In linea di massima molti esperti indicano che sarebbe bene usare un fattore di protezione non più basso di SFP 30. Per le prime esposizioni, poi, ci vorrebbe un SPF 50+. I prodotti solari vanno ricomprati ogni anno, perché nel tempo – già dopo sei mesi dall’apertura e utilizzo – i filtri solari perdono efficacia.