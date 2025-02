Lip combo perfetta, la guida per abbinare alla perfezione matita labbra e rossetto

Se si vogliono labbra truccate in modo perfetto, la lip combo, che abbina la matita labbra al rossetto, è una tecnica fondamentale che spazia dall’eleganza tono su tono ai contrasti più audaci, a seconda di preferenze estetiche ed esigenze. Amata dai make-up artist e diventata virale sui social, la lip combo non è altro che l’abbinamento strategico tra matita labbra e rossetto. Lip combo classica Intramontabile e raffinata, la lip combo ton sur ton è perfetta per chi desidera labbra ben definite senza eccessi, le stesse che hanno sfoggiato spesso personaggi famosi come Angelina Jolie, Taylor Swift e Meghan Markle. Nude su nude, rosso su rosso, rosa su rosa: qualunque sia la tonalità scelta, questa tecnica aiuta a correggere eventuali asimmetrie, donando volume e un finish impeccabile. Il segreto per un risultato perfetto? Contornare le labbra con la matita, sfumarla leggermente verso l’interno e completare il tutto con il rossetto abbinato. Per un effetto ancora più sofisticato, si può optare per una leggera sfumatura tra i due prodotti. Trend anni '90 La lip combo vintage che ripropone una tendenza tipica degli Anni Novanta prevede l’uso di una matita labbra scura – marrone, taupe o bordeaux – per definire il contorno (meglio se con una tecnica di overlining per un effetto volumizzante), seguita da un rossetto chiaro a contrasto, come beige, tortora o marrone chiaro. Chi ha vissuto gli anni '90 potrebbe guardarlo con nostalgia (o diffidenza!), mentre per i più giovani è una novità irresistibile, anche seguendo l’esempio di alcune celeb molto seguite dalla Gen Z come Kim Kardashian, Hailey Bieber e Rihanna. Il bello di questa tendenza è la possibilità di giocare con sfumature e texture diverse. Carnagione chiara La scelta di matita e rossetto in base alla carnagione è un aspetto fondamentale per ottenere un risultato armonioso e naturale nel trucco labbra. Ogni tipo di carnagione presenta caratteristiche che si adattano meglio a determinati colori, e conoscere questi abbinamenti può fare la differenza per un look impeccabile. Le persone con carnagione chiara, che tendono ad avere sottotoni freddi o neutri, dovrebbero prediligere colori delicati per la matita e il rossetto. Le matite in tonalità nude, rosa chiaro, beige o malva sono ideali per definire il contorno senza risultare troppo evidenti. Per quanto riguarda il rossetto, i toni freschi, come il rosa freddo, il pesca chiaro e il beige rosato, sono le scelte migliori. Se si preferisce un look più audace, i rossetti dai toni del rosso ciliegia o bordeaux sono perfetti per esaltare il sorriso, mantenendo un contrasto elegante con la pelle chiara. Carnagione media e scura Chi ha la carnagione media può avere sottotoni caldi o freddi, il che offre una maggiore varietà di opzioni per la scelta di matita e rossetto. Le matite in tonalità nude, rosate o marroni si abbinano facilmente a qualsiasi tipo di sottotono. In particolare, chi ha sottotoni caldi può optare per matite nelle sfumature di terracotta o beige dorato. Per il rossetto, le tonalità di rosa pesca, corallo e rosso mattone sono particolarmente indicati. In alternativa, per chi preferisce un look più scuro, i rossetti malva o rosso ruggine possono dare un effetto sofisticato. Le persone con carnagione scura, che solitamente hanno sottotoni caldi, possono sbizzarrirsi con colori più intensi per la matita e il rossetto. Le matite marrone scuro, prugna o cioccolato sono perfette per delineare le labbra, creando un contorno definito e elegante. Per il rossetto, i colori intensi come il bordeaux, il rosso rubino, il viola e il prugna sono ideali, donando un effetto raffinato e audace. Anche i toni caldi, come il marrone caldo e il bronzo, valorizzano particolarmente le carnagioni scure, mentre i colori più brillanti come il corallo e il rosa intenso offrono un contrasto fresco e vivace. Errori da non fare Uno degli sbagli più comuni riguarda la scelta della matita troppo scura rispetto al rossetto, senza una corretta sfumatura. Questo crea un contrasto netto che rischia di apparire poco naturale. Se si desidera un effetto a contrasto, è consigliabile sfumare leggermente la matita verso l’interno delle labbra per un risultato più equilibrato e raffinato. Ci vuole precisione per delineare bene le labbra. Un overlining eccessivo, soprattutto lungo i lati della bocca, può risultare artificiale. Per un effetto volumizzante ma armonioso, è preferibile accentuare leggermente solo il centro delle labbra, mantenendo una linea naturale ai bordi. Un altro errore riguarda l’applicazione di troppo prodotto senza un’adeguata sfumatura. Un contorno troppo netto può irrigidire l’effetto finale, mentre una sfumatura ben eseguita permette di integrare la matita con il rossetto in modo più fluido. In questo caso, può essere utile sfumare delicatamente la matita con un pennellino prima di applicare il rossetto.

Altri consigli Abbinare una matita ultra cremosa a un rossetto opaco può creare un contrasto di texture poco armonico. Per ottenere un effetto omogeneo, è consigliabile scegliere prodotti con finish compatibili, come una matita opaca con un rossetto matte o cremoso. Bisogna poi ricordarsi che, senza un’adeguata tenuta, il colore può sbavare o svanire rapidamente. Per aumentarne la durata, si può tamponare leggermente le labbra con una velina e applicare un velo di cipria trasparente. Se si opta per un gloss, è preferibile sceglierne uno a lunga tenuta per evitare sbavature. Non va dimenticata la preparazione delle labbra. Applicare matita e rossetto su labbra secche o screpolate può accentuare le imperfezioni e rendere il trucco disomogeneo. Per garantire un’applicazione fluida e uniforme, è utile esfoliare delicatamente le labbra e applicare un balsamo idratante prima del make-up.