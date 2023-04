5 idee per abbinamenti al top con la gonna a tubino

Tra i grandi classici dell’abbigliamento che non passano mai di moda c’è la gonna a tubino, detta anche gonna a matita (in inglese si chiama “pencil skirt”). Indossata magistralmente da dive degli anni Cinquanta e Sessanta come Marilyn Monroe e Grace Kelly, sta bene alla maggior parte dei fisici, soprattutto se chi la indossa si ha una linea “a clessidra”, sinuosa e armoniosa, dal momento che questo capo attillato mette in risalto le forme.

Cosa mettere sotto la gonna a tubino

Se ci si sente più a proprio agio, sotto la gonna a tubino si può indossare una guaina modellante. Bisogna fare attenzione alla biancheria intima: proprio perché la gonna midi “segna”, sarebbe meglio optare per mutandine, tanga o perizomi senza cuciture. Stiamo parlando comunque di un capo semplice, elegante e versatile allo stesso tempo, da avere sempre nell’armadio per ogni occasione. Oltretutto esistono modelli per tutti i gusti ed esigenze: ci sono gonne midi più classiche e rigorose, anche nei colori, ma anche altre più moderne e originali. Gli abbinamenti possono fare la differenza. Ecco cinque idee.

Con la camicia bianca

Con una camicia bianca o nera, dal taglio maschile o più femminile e vezzosa, difficilmente si sbaglia. Ma per aggiungere un po’ più di vivacità si può osare con una gonna a matita a tinta unita nei colori fluo o pastello, in linea con la bella stagione. Si può anche azzardare con una pencil skirt maculata o zebrata (purché la parte superiore sia sobria ed essenziale).

Se la pencil skirt è in denim

Se hai una gonna a tubino in denim, potresti provare ad abbinarla a una blusa con maniche ampie a sbuffo o con una polo a righe, in perfetto stile navy. Provala anche sotto un cardigan sexy e attillato, pure facendo un mix & match di materiali e tessuti diversi: l’effetto complessivo aiuta a sdrammatizzare.

Per un look grintoso e rock

Siamo abituati ad associare la gonna midi alle donne in carriera, ma chi l’ha detto che per apparire autorevoli e influenti occorre essere seriose nel look? Anzi, se la gonna viene abbinata a un chiodo o a una giacca in pelle anziché al blaser potresti aggiungere un tocco di grinta e determinazione che di certo non guasta in alcuni appuntamenti professionali. E poi così, dopo l’ufficio, sei già pronta per l’aperi-cena!

Per le più romantiche

Un top con rouches o volant svolazzanti o una blusa floreale in seta o comunque in un tessuto leggero e impalpabile, color rosa cipria, sabbia o grigio perla, danno un’aria romantica e delicata, ideale per chi ama essere elegante senza eccessi.

Le scarpe giuste

Anche sul fronte delle calzature la pencil skirt ti permette massima libertà. Molto dipende dall’effetto finale che vuoi ottenere, anche in base al contesto. Con sneakers e boots sarai perfettamente in linea con uno stile urbano all’insegna del comfort moderno. Con stivali texani e leggermente a punta puoi essere country chic. Con le classiche ballerine aggiungi una nota vintage. Se poi hai una serata o un’occasione speciale e ti va di mettere i tacchi alti, indossa un paio di sandali gioiello: sarai impeccabile.