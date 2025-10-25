"Abbiamo perso donne, giovani e idee". Quei cervelli in fuga dall’Italia fascista

Quali e quante scoperte scientifiche, opere letterarie, innovazioni artistiche ha perso l’Italia a causa della fuga di tanti intellettuali dalle leggi razziali o, prima ancora, dall’ideologia fascista? E quanto hanno beneficiato di quelle menti brillanti altri Paesi? Chi di loro è poi tornato indietro? Con quali ferite e con quali umani, personali e culturali arricchimenti? Prova a rispondere a queste e a molte altre domande il progetto “Intellettuali in fuga“, che ricostruisce in un sito web (https://intellettualinfuga.com) tante storie umane e professionali, interrogandoci su quello che, ieri e oggi, comportano le “fughe di cervelli“.

Un articolato racconto di “vite in movimento“ di cui si parlerà il 29 ottobre (ore 15), a Roma, nel convegno ospitato a Palazzo Giustiniani presso il Senato della Repubblica. Coordinati da Agnese Pini, direttrice di QN, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, prenderanno la parola il senatore Dario Parrini, il professore emerito di storia contemporanea della Cattolica Agostino Giovagnoli e la responsabile scientifica di “Intellettuali in fuga“ Patrizia Guarnieri, storica e già professoressa dell’Università di Firenze, alla quale abbiamo chiesto di guidarci alla scoperta del progetto.

Professoressa Guarnieri: come è nato il portale “Intellettuali in fuga“?

"Nelle mie ricerche mi sono a lungo occupata di circolazione delle idee da un Paese all’altro, ampliando poi il campo alla circolazione delle persone. Ho iniziato così a domandarmi come le leggi razziali avessero inciso nella vita di tanti professori, scrittori, scienziati, artisti, studenti e professionisti, uomini e donne che lasciarono l’Italia per andare altrove. Il nostro Paese è generalmente considerato terra di migranti poveri e senza istruzione, ma durante il ventennio, in particolare dopo le leggi razziali, anche moltissimi intellettuali espatriarono in cerca di libertà, lavoro e futuro".

In che modo avete organizzato il lavoro?

"Alcuni casi sono famosi, Fermi, Montalcini, Salvemini per esempio, ma lavorando negli archivi all’estero di organizzazioni di aiuto agli studiosi in fuga dal nazismo e dal fascismo, mi sono trovata davanti a un’infinità di “vite in movimento“, a una concatenazione di rapporti familiari, amicali e professionali. Ho pensato così che il modo migliore per dare luce a queste storie fosse creare un sito “work in progress“. Dalla prima edizione, nel 2019, siamo andati avanti con aggiornamenti continui, a cadenza mensile".

Da dove arrivano i nuovi dati?

"Dalle nostre ricerche, ma anche dalle segnalazioni dei familiari, che trattiamo con un approccio storico. Oggi abbiamo un corpus di 400 casi, ma inclusi i loro familiari in mobilità sono oltre 1.500 persone e quasi 2.500 foto. Abbiamo creato anche alberi genealogici e mappe per indicare chi è rimasto all’estero, chi è tornato in Italia e quando".

Quali sono le difficoltà maggiori?

"Quelle che raccontiamo sono storie complicate, perché si tratta di vite avventurose e per la carenza di documenti su persone allora considerate “da cancellare“. Infine, in molti casi, le tracce si fermano con l’espulsione dall’Università, la radiazione dall’albo, il licenziamento. Quello che accadde dopo porta la ricerca all’estero, magari prima in un Paese e poi in un altro".

Un dato che l’ha sorpresa?

"La grande presenza di donne, meno visibili eppure protagoniste di circa il 30% delle storie, e la loro capacità di reinventarsi all’estero. Molti intellettuali uomini, che in Italia avevano già una posizione di rilievo, patirono molto a dover ripartire da zero. Tante donne, colte, istruite, spinte dal bisogno, decisero di reinventarsi, dedicandosi al giornalismo, all’insegnamento, alla scrittura. Questo apre una riflessione anche sul tema delle potenzialità. Un ragionamento simile vale per molti giovani colpiti dalla leggi razziali subito dopo la laurea. Il nostro Paese non perse solo ciò che queste persone erano già, ma anche quello che avrebbero potuto essere e che divennero nei Paesi di accoglienza".