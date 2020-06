Abbi fede, tutto sul film

Il trailer

Abbi fede, come vedere il film

È sufficiente essere buoni per salvare un'anima persa? Giovedì 11 giugno esce in streaming su RaiPlay il film 'Abbi fede', una commedia agrodolce diretta e interpretata da Giorgio Pasotti, alla sua seconda prova dietro la cinepresa. Si tratta del remake del lungometraggio danese 'Le mele di Adamo' (Anders Thomas Jensen, 2005) e nel cast spiccano Claudio Amendola, Robert Palfrader, Gerti Drassl, Aram Kian, Roberto Nobile, Giancarlo Martini e Lorenzo Renzi.La trama racconta di un sacerdote di grande fede in Dio e nell'umanità, che gestisce con incrollabile ottimismo una comunità di recupero sulle montagne dell'Alto Adige. Un giorno accoglie tra le sue fila un neofascista convinto che il mondo possa essere attraversato solo a muso duro, con assoluto pessimismo nei confronti delle persone. Inizia così un braccio di ferro tra due opposte visioni della vita, alimentato dalla preparazione di uno strudel di mele.Giorgio Pasotti si è ritagliato il ruolo di regista, sceneggiatore e attore protagonista. Nel primo caso si tratta della sua seconda regia, dopo 'Io, Arlecchino' del 2014. 'Abbi fede' rappresenta invece il suo esordio come scrittore e per l'occasione si è fatto affiancare dal più esperto Federico Baccomo ('Studio illegale', 'La gente che sta bene').A proposito del cast, il neofascista accolto dal sacerdote ha il volto di Claudio Amendola, mentre tra i membri della comunità di recupero troviamo lo sciatore alcolizzato Gustav (Robert Palfrader), la problematica Sara (Gerti Drassl) e l'ex terrorista Khalid (Aram Kian).'Abbi fede' esce in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma di contenuti in streaming della radiotelevisione italiana: l'accesso è gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione. Il film di Giorgio Pasotti sarà disponibile a partire dall'11 giugno.Nell'attesa, ecco una dichiarazione del regista che aiuta a comprendere cosa ci attende: "È proprio in questo che risiede la forza di questa storia, nel ricordarci che la ricchezza nasce dal confronto, dalla perdita delle certezze, dall'ascolto degli altri e di noi stessi. In un'epoca come quella che stiamo vivendo, in cui le differenze di credo e religione sono troppo spesso rimarcate col sangue, è un messaggio semplice ma rivoluzionario".