AAA cercasi fidanzatamusa. Firmato von Trier

di Viviana Ponchia

Ha avuto due mogli e ispiratrici a volontà, da Charlotte Gainsbourg a Bjork, da Kirsten Dunst a Nicole Kidman. Le donne le ha prese e strapazzate per fare di ogni film un tormento, un concentrato di fobie e di dolori. Gli hanno dato del misogino, ha risposto: e allora Strindberg? Per dire che ciò che conta è la lotta fra i sessi. E adesso il regista più spericolato e geniale, il provocatore che è riuscito a farsi cacciare dal festival di Cannes per l’apologia su Hitler, l’ipocondriaco cento volte più in forma di Woody Allen che l’anno scorso ha scoperto di avere il Parkinson, lui, l’inimitabile danese, ne ha fatta un’altra delle sue.

Un reel su Instagram, senza nemmeno sapere bene cosa sia un social. Dove dice esattamente ciò che segue, perché parafrasare sarebbe blasfemo: "Lars Von Trier cerca una fidanzatamusa. Non so in cosa mi sono andato a cacciare questa volta. Quindi, prima di affogare nella pubblicità più sfacciata, lasciate che metta in chiaro alcune cose. Ho 67 anni. Soffro del morbo di Parkinson, di disturbi ossessivo compulsivi e di un alcolismo al momento sotto controllo. In breve, con un po’ di fortuna, potrei avere ancora qualche film decente nella manica. Tutto questo, come suggerito, è da intendersi come un annuncio personale vecchio stile nel quale, senza sapere assolutamente nulla dei social media, cerco una fidanzata barra musa. E, nonostante tutti i piagnistei, insisto ancora nel credere che in una buona giornata, e nella giusta compagnia, posso essere un partner piuttosto affascinante. Tutte le candidature riguardo questo annuncio devono essere inviate all’indirizzo: bill.mrk.lars@gmail.com. E grazie a tutti per la vostra infinita pazienza".

Una musa. Chi si sente all’altezza? Le muse abitano in Beozia e giocano sull’erba con le ninfee, ai poeti che le invocano chiedono sacrifici: Clio ispiratrice della storia, Euterpe la rallegrante, Talia la festosa, Melpomene la cantante, Tersicore ballerina, Erato stimolatrice di nostalgia, Urania la celeste, Polinnia ricca di inni, Calliope dalla bella voce. Una musa ci vuole. Dante aveva Beatrice, Petrarca Laura, il promiscuo Boccaccio si innamorò di Fiammetta, Leopardi pensava a Silvia, D’Annunzio si struggeva per la Duse, Nietzsche per Lou von Salomé, Picasso per Dora Maar e mille altre (Françoise Gilot fu l’unica che osò lasciarlo). Oggi Lars von Trier è costretto a rivolgersi a internet. L’unica è farsi avanti senza paura, tanto ce l’ha già lui come visione del mondo ("Gli artisti devono soffrire, il risultato è migliore"). E non ha senso domandarsi se sia uno scherzo o un grido d’aiuto. Il ruolo è libero, c’è un uomo che aspetta.

L’avvertimento è che bisogna superare l’esame banalità. E che non si salva nessuno. Si faccia avanti colei che è disposta e toccare ogni forma di bassezza umana, per capirci non Biancaneve ma Grimilde. Una che tuttavia di pazienza deve averne tanta per infilarsi nel curriculum impegnativo di chi si considera il più grande regista vivente ("anche i miei colleghi lo pensano di se stessi, ma non lo dicono"). Qualche titolo può inquadrare la portata del rischio.

Non è un caso se agli esordi (1988) ci fu Medea, l’archetipo che uccide i propri figli per punire le corna subite da Giasone. E Le onde del destino (1996)? Una ragazza semplice (Emily Watson) viene convinta dal coniuge rimasto invalido a prostituirsi con ogni sconosciuto per fargli rivivere il sesso che non può più fare. Dancer in the Dark (2000) non apre squarci di speranza sulla natura umana: un’operaia che sta per diventare cieca (la cantante Bjork, che diciassette anni dopo lo accusò di molestie sessuali), con figlio a sua volta a rischio cecità, viene raggirata da un uomo che le ruba tutti i soldi per l’operazione e condannata a morte per un crimine che non ha commesso. E il claustrofobico Dogville girato tutto dentro un capannone (2003), con la Kidman vessata dai compaesani e costretta a una vendetta catartica. O Antichrist (2009), il primo capitolo della "Trilogia della depressione", pieno di allucinazioni nella foresta (la Gainsbourg soffre per la morte del piccolo figlio caduto da una finestra mentre lei faceva l’amore con Willem Defoe). E ancora Melancholia (2011) dove c’è addirittura un pianeta in rotta di collisione con la Terra, la colonna sonora è Wagner, il finale scontato. Per arrivare a Nymphomaniac (2013): didascalicamente, la storia di un a ninfomane circondata da uomini che se ne approfittano.

A questo punto qualcuna ci starà ripensando, qualche candidatura sarà già stata ritirata. Magari sarà tornata in mente la sparata del 2011 a Cannes: "Capisco Hitler. Ha fatto molte cose sbagliate, assolutamente, ma posso immaginarmelo seduto nel suo bunker e alla fine sì, mi immedesimo un po’". O l’intervista in cui ammetteva di avere scritto la maggior parte dei film sotto l’effetto di alcol e droga ma di essere finalmente sobrio, concedendosi solo una bottiglia di vodka al giorno. E va bene, è un salto nel buio. Ma si tratta pur sempre dell’uomo che ha creato il movimento Dogma 95 per contrastare gli effetti speciali e gli investimenti miliardari del cinema. Del disadattato di talento che ha il coraggio di dire: "Forse la sola differenza fra me e le altre persone è che io a un tramonto ho sempre chiesto di più".