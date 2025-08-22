A Val Tidone torna il Wine fest. Etichette piacentine protagoniste

Un territorio da promuovere, un vino da gustare. Per farlo a settembre in Val Tidone ritorna per la sedicesima volta il Valtidone Wine Fest, la più grande rassegna del vino piacentino. A promuoverla sono quattro dei comuni che corrono lungo la ex Statale 412, l’arteria che da Milano e la Lombardia penetra nella valle più occidentale dell’Emilia-Romagna fino a salire alle pendici del Monte Penice.

"Territorio splendido, ricco di storia, cultura, eccellenze paesaggistiche, ambientali ed ovviamente enogastronomiche" sottolineano orgogliosamente, ma con consapevolezza i sindaci dei comuni di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone, che insieme a Pro Loco, associazioni, uffici e volontari stanno mettendo in cantiere una nuova edizione di una rassegna che, partendo dal vino, è capace da sempre di mettere in vetrina tutto il patrimonio di questo territorio.

La formula collaudata prevede quattro appuntamenti, uno per domenica in ognuno dei fine settimana di settembre, spostandosi nei quattro comuni promotori. Una soluzione itinerante apprezzata dai tanti visitatori e soprattutto capace di mettere sotto la lente d’ingrandimento le varie tipologie di vino che caratterizzano questo territorio e più proposte gastronomiche. In ognuna delle quattro tappe saranno allestiti banchi d’assaggio, degustazioni guidate, abbinamenti culinari e tanti eventi collaterali.