A tutto Marzemino La vigna è eccellente

Il secondo fine settimana di settembre l’evento da non perdere è con ’La Vigna Eccellente… Ed è subito Isera’, la manifestazione dedicata al Marzemino, tra i vini simbolo dell’enologia trentina. Si va avanti fino a domenica, tra degustazioni, visite, escursioni intorno alla splendida Città del Vino di Isera. Tanta cucina locale e non e l’occasione per rilanciare l’omonimo premio dedicato alla vigna più curata della valle: un riconoscimento unico al mondo per l’impegno nel valorizzare il territorio.