A tutto live!. Grandi concerti e spettacoli

Tanti concerti e grandi cantanti colorano di note palchi di teatri e palazzetti dello sport. Si comincia stasera con Umberto Tozzi che sarà in concerto ad Assisi. L’appuntamento con ‘L’ultima notte rosa the final tour’, la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live, è al Teatro Lyrick alle 21.

Il 30 aprile a La Spezia arriva Mauro Repetto, che sarà in scena al Teatro Civico alle ore 21 con ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno’. Un one man show a metà tra realtà e finzione, con una trama autobiografica e surreale al tempo stesso. Spettacolo multimediale, musicale e comico, che ripercorre le tappe della storia degli 883 e conduce il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto del gruppo con aneddoti e curiosità inedite sulla genesi dei loro maggiori successi.

Appuntamento con la musica d’autore di Fabio Concato & i Musici in concerto al Teatro Politeama di Genova il 12 maggio alle ore 21. Il grande spettacolo di ’Queen At The Opera’, in cui il rock della band britannica si fonde con la raffinatezza di un’orchestra di archi, risuonerà sempre al Politeama Genovese il 9 e 10 maggio alle ore 21.

Fiorella Mannoia, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, farà tappa col suo tour primaverile al Teatro Verdi di Firenze il 3 maggio alle 20.45. Sempre nel capoluogo toscano, ma il 14 maggio alle ore 21, un appuntamento molto atteso dai più giovani è quello del live di Chiello, che arriva con tutta l’intensità e la carica emotiva della sua musica sul palco del Teatro Cartiere Carrara.

Concerto a tutto rock quello di Piero Pelù che il 16 maggio alle ore 21 sarà al Viper Club di Firenze col suo ‘Deserti tour’. Il 10 e 11 maggio Claudio Baglioni sarà in concerto ad Assisi al Teatro Lyrick alle 21. La musica di Pino Daniele continua a vivere e ad emozionare attraverso ’Nero a metà Experience’, che è più di un concerto. Andrà in scena il 3 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini di Firenze e rappresenta un incontro intimo con l’anima della musica di Pino Daniele, eseguita da coloro che lo hanno conosciuto e accompagnato nel suo percorso artistico. Attraverso Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, collaboratori storici e parte integrante del suono unico che ha caratterizzato la carriera di Daniele, l’essenza delle canzoni del cantautore napoletano, con un focus particolare sull’iconico album ‘Nero a metà’, sarà rivisitata e arricchita da nuove interpretazioni.

Sempre al Puccini, ma il 9 maggio, alle 21.30, Bobo Rondelli torna dal vivo con il suo tour ’Storie Assurde Live 2025’. Un viaggio tra musica e racconti giocosi, tratti dal suo ultimo album e dal suo storico repertorio. Accompagnato dalla band Musica da Ripostiglio, che ha curato anche gli arrangiamenti dell’album, Bobo porterà il pubblico in un mondo surreale e divertente, dove ogni canzone è un piccolo racconto di vita quotidiana, ironico e dissacrante.