A tavola il ’Menu del Sorriso’. Ecco le ricette che coniugano i sapori genuini e la salute

Fino a venerdì 27 ottobre da DanielCanzian Ristorante, in Via Castelfidardo angolo San Marco a Milano sarà possibile degustare il Menu del Sorriso. Arrivato alla terza edizione, il progetto ideato da Zafferano 3 Cuochi e realizzato in collaborazione con la dottoressa Viviana Vecchio, biologa nutrizionista del CDI – Centro Diagnostico Italiano, con lo Chef Mauro Civiero, consulente culinario a fianco dei ristoratori da oltre 30 anni, e con lo stesso Canzian, membro del board di JRE-Jeunes Restaurateurs. prevede la creazione di una proposta culinaria completa, dalla colazione alla cena, in grado di coniugare gusto e benessere.

"La letteratura scientifica conferma le virtù antiossidanti e antinfiammatorie dello zafferano e delle sue componenti – crocina, crocetina e safranale – come principi attivi in concentrazione adeguata, a livello di integratore alimentare. Dello zafferano sono noti anche gli effetti benefici sull’umore, sulle funzioni cognitive e sul controllo della glicemia e del colesterolo. Inserire queste proprietà nel contesto di una dieta bilanciata, di uno stile di vita attivo e di un modo di cucinare consapevole ci aiuta a fare prevenzione a partire dal nostro piatto e a mettere le basi per una salute che dura nel tempo" spiega la Vecchio.

Il menu percorre i tre pasti della giornata seguendo le proporzioni dal ’Piatto Smart’ ideato dagli esperti della Harvard T.H. Chan School of Public Health, una guida per creare pasti salutari e bilanciati, privilegiando un ampio consumo di vegetali, proteine sane, cereali integrali e grassi buoni con un’adeguata idratazione.

I piatti sono lo Yogurt del buon risveglio con zafferano, frutta fresca, semi di lino e zucca, il Centrifugato tonificante allo zafferano, il branzino marinato allo zafferano su crostatina di mais e grano saraceno con lattughe ripiene, il medaglione di vitello su letto di porri allo zafferano e verdure, il Biancomangiare cocco e zafferano con texture di frutti rossi. Le ricette sono disponibili sui profili Instagram e Facebook di Zafferano 3 Cuochi e del Centro Diagnostico.