A ’Siamo fuori!’ musica live e ballo. Tutti gli appuntamenti

Fino al 14 settembre, Grand Tour Italia, il parco di Bologna, si trasforma in un’oasi estiva di svago, gusto e musica. Parte ’Siamo fuori! L’estate in Frutteto’, uno spazio all’aperto pensato per accogliere bolognesi e visitatori in un’atmosfera rilassata e piacevole. Ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica, l’appuntamento è dalle ore 18 e fino a tarda sera.

Si comincia appunto alle ore 18 con l’intrattenimento per bambini ’Laboratorio favole a merenda’ a cura di Slow Food per rendere lo spazio adatto anche alle famiglie. A seguire, dalle 19 alle 22, l’atmosfera si scalda con musica dal vivo: concerti, sonorità differenti ogni sera e artisti pronti a regalare emozioni e ritmo al tramonto. Ecco dunque il calendario con i musicisti che si esibiranno nei prossimi giorni, da oggi e fino a sabato 5 luglio: oggi in programma @canticchiara, domani @fabrizio.luglio, domenica @breakbeatband_, giovedì 3 luglio Inner Stories, venerdì 4 Breackbeat Trio, sabato 5 @breakbeatband_.

Dalle ore 22 poi, il palco si apre ai balli latini e di altri generi musicali che trasformeranno il Frutteto in una vera pista sotto le stelle. Ecco il programma delle serate: giovedì l’appuntamento è con Rock n’ roll & boogie woogie con dj Angelo La Bestia, venerdì invece spazio a Baila by Latin Pop, domenica invece in calendario c’è Tango con le scuole Ads Scuola Puro Tango e Bologna Tango Lab.