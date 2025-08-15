A San Benedetto il top del brodetto. Balli e musica nel Maceratese

Tra mare, borghi e montagne, le Marche ad agosto offrono un mix di tradizioni e sapori. A San Benedetto del Tronto (nella foto), fino al 17 agosto, piazza Giorgini ospita ’Benedetto Brodetto’, serate dedicate al piatto simbolo della cucina marinara sambenedettese, con approfondimenti culturali, racconti di mare e momenti conviviali.

A Montefiore dell’Aso (AP), da stasera a martedì, la 28ª Maialata in Piazza propone cinque serate tra griglie roventi, polenta bianca e rossa, mercatino dell’artigianato e area bimbi, con musica ogni sera.

A Fiordimonte (MC) invece, nelle stesse date, la 43ª Sagra degli Arrosticini animerà la zona impianti sportivi con cibo tipico, musica e divertimento. Oltre ai piatti tradizionali sempre presenti, ogni giornata proporrà una specialità diversa: domani sera balli con la musica di Gianni e Roberto e menù arricchito dagli gnocchi al sugo di pecora o al ragù bianco, domenica pista aperta con Roberto Carpineti e vincisgrassi rossi e bianchi, lunedì in compagnia di Marco e Claudia con gnocchi al sugo d’anatra in doppia versione, bianca e rossa, e martedì gran finale con Matteo Tassi e stringozzi alle verdure e all’amatriciana.