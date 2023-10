A Salerno la medicina e la città sono storia

"Perché il sonno ti sia lieve la tua cena sarà breve.

Se gli umor serbar vuoi sani lava spesso le tue mani.Se non hai medici appresso farai medici a te stesso questi tre: anima lieta dolce requie e sobria dieta". Sono i principi su cui si basava la Scuola medica salernitana, una delle più antiche e celebri d’Europa, che si fondava sull’unione tra la tradizione greco-latina e le nozioni acquisite grazie alle culture araba ed ebraica.

Per ricordare e approfondire il valore e le origini di questa imporante istituzione, il 20 e 21 ottobre tornano le Giornate della Scuola Medica Salernitana, tradizionale appuntamento d’autunno promosso e organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno nel segno e nel ricordo della prima Scuola di Medicina del mondo occidentale.

E’ l’occasione per assitere a incontri, convegni ed eventi di grande interesse culturale, ma anche per scoprire e riscoprire monumenti carichi di storia e di fascino. Fra questi il Castello di Arechi che domina la città, o il museo virtuale della scuola medica salernitana, i giardini della Minerva, il museo dello strumentario medico, San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, via Tasso e il centro storico, il meraviglioso Duomo, via dei Mercanti e i suoi bar, il lungomare.

E ancora la Salerno contemporanea, il Crescent, la stazione marittima e Santa Teresa con tutta la zona nuova in cui si sta sviluppando la nuova movida. Durante gli incontri si scoprirà che i medici di Salerno sono stati i primi a tirare fuori dall’oblio questo grande segmento della storia e dell’identità di Salerno. Ora finalmente anche gli enti pubblici si sono accorti dell’importanza della sua storia, ricordando ad esempio gli Editti federiciani, che diedero ai medici che uscivano da questa scuola la possibilità di formare e nominare gli altri medici. La sua tradizione è tale che è stata presentata la richiesta di far diventare Scuola medica salernitana, Patrimonio immateriale dell’Umanità.

Nel corso di questa XXII edizione, venerdì 20 ottobre all’interno dell’Aula Magna ’Vincenzo Buonocore’ del campus universitario di Fisciano, si svolgerà la tradizionale cerimonia di consegna dei premi internazionali ’Scuola Medica Salernitana’ e l’altrettanto, rituale, Giuramento di Ippocrate dei neo laureati salernitani in Medicina e Chirurgia. L’introduzione è affidata al presidente dell’Ordine, Giovanni D’Angelo, e al Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, Vincenzo Loia.