A Ravenna Festival un rave ma classico "Come Beethoven"

Dici ‘rave’ e pensi subito a notti infinite di ritmi forsennati. Parlare di un ‘rave classico’, ovvero di una maratona notturna a suon di Bach e di Beethoven, di Rachmaninov e di Chopin, può sembrare un ossimoro, un assoluto contrasto. "E invece no. La musica classica è più ‘rock’ di quanto noi possiamo immaginare. E lo è sempre stata", replica Enrico Melozzi, violoncellista eclettico e direttore d’orchestra, capace di spaziare dal barocco al metal (a Sanremo ha diretto anche i Måneskin, Mr. Rain e Grignani). È proprio lui l’anima di Un rave classico che dalle 20 di stasera ‘invaderà’ pacificamente l’antico Palazzo San Giacomo di Russi, per Ravenna Festival, con il sostegno di Bper Banca: l’Orchestra Notturna Clandestina, fondata e guidata da Melozzi, e tanti ospiti, fra cui l’indomito violoncellista Giovanni Sollima, il cantautore Niccolò Fabi e vari solisti, ci accompagneranno per ore.

"Già qualche anno fa a Roma – dice Melozzi – si suonò musica classica nei centri sociali occupati. E quell’esperienza mandò un messaggio fortissimo: in quel contesto la musica di Bach o di Mozart diventava ancora più commovente di quanto lo sia ascoltandola in una sala da concerto. Al loro tempo, del resto, i musicisti e i compositori erano come i nostri youtuber, giovani, disinvolti. Anche Beethoven, quando presentò la Quinta Sinfonia a Vienna, fece una specie di rave: nella stessa serata furono eseguiti tantissimi altri brani, per cinque o sei ore di musica. Ma era normale: c’era chi si spostava da una città all’altra in carrozza, e voleva ascoltare tanta bella musica".

