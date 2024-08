Suno è una piattaforma di intelligenza artificiale che può generare canzoni complete in risposta a semplici e brevi indicazioni testuali. Lanciata a dicembre 2023, fornisce voce e testi in qualsiasi lingua e musica in qualsiasi stile. Ha attirato un investimento di 125 milioni di dollari. Il pubblico italiano fan di Suno aspetta già il primo Sanremo interamente generato da questa IA.