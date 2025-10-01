A Parigi eros e stile sono simboli di pace

La fashion week parigina comincia con lo spettacolare e un po’ cartolinesco scenario delle Tuileries di fronte alla Tour Eiffel, dove Anthony Vaccarello fa rifiorire le ortensie in una gigantesca siepe che forma l’acronimo YSL. Ma la vera luce resta quella della doppia personalità di Yves Saint Laurent: santo e peccatore, intellettuale che leggeva Proust e libertino che confessava "Non c’è niente di più bello di un corpo nudo".

Vaccarello raccoglie questa eredità con donne severe in pelle nera, echi dell’erotismo segreto dei giardini delle Tuileries, dove la notte si cercava compagnia, tra uomini che si dissolvono in abiti e giacche di pelle nera, su candide bluse trasparenti. Coprire per scoprire, velare per denudare: la moda è un dialogo continuo tra opposti che convivono dentro di noi. Perché, come mostrò Yves, è spesso la sessualità a liberare davvero la mente. La sera si eleva in un atto di lusso e memoria: abiti sontuosi, che richiamano l’eccesso raffinato delle stagioni 1983-84 e l’incanto dei Ballets Russes, con taffetà rigidi, panneggi imperiali in seta, evocativi delle corti zariste, a ricordare che la moda resta un dialogo eterno tra il santo e il peccatore che coabitano in chi la indossa.

La fashion week parigina si sposta dal Trocadéro al Louvre, dove Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton esplora l’intimità come nuova forma di libertà: negli appartamenti di Anna d’Austria, abiti che sembrano nati per il silenzio delle stanze private si trasformano in dichiarazioni pubbliche: vestaglie che diventano cappotti, sottovesti elevate ad abiti da sera, silhouette sospese tra rigore e languore. È il rovescio speculare di Saint Laurent: meno eros esibito, più confessione segreta, ma sempre la stessa tensione tra anime in conflitto che abitano un solo corpo, dicotomia esaltata dai colletti rigidissimi e aguzzi delle camicie sotto camicie e cardigan da slacciare con un solo, negligente gesto.

Sotto la direzione creativa di Nicolas Di Felice, la maison Courrèges ha vissuto una rinascita all’insegna di un futurismo essenziale e attuale. Salito al timone nel 2020, Di Felice ha subito dichiarato fedeltà al motto di Coqueline Courrèges, “Never copy the past”, impegnandosi a non copiare il passato ma a reinterpretarlo. In pochi anni ha trasformato Courrèges da marchio legacy quasi dimenticato a nome di punta dello contemporaneità. La sensualità, come dolce fuga o arte da esercitare con perizia, puó essere messaggera di serenità e dialogo, di pace. Da Vuitton, un boudoir segreto; da Saint Laurent, il doppio volto del santo peccatore; da Courrèges, l’attrazione fisica di un’estate ardente. La seduzione ci salverà? Forse è già il nostro rifugio. E la nostra speranza.