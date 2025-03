A Palazzo Strozzi ’Sex and Solitude’ di Tracey Emin

Visibile sulla facciata di Palazzo Strozzi il grande neon ’Sex and Solitude’ (nella foto qui sopra di OKNO Studio) che accoglierà a partire da domenica 16 marzo tutti i visitatori della mostra ’Tracey Emin. Sex and Solitude’, a cura del direttore della Fondazione, Arturo Galansino. Intervento site-specific dell’artista, questa intensa dichiarazione visiva illumina in un azzurro vivido l’architettura rinascimentale di Palazzo Strozzi. L’opera introduce immediatamente nell’universo di Tracey Emin, in cui la scrittura diventa immagine e le parole acquistano una presenza fisica che ne amplifica l’impatto emotivo. Da sempre l’artista fa della propria grafia una firma riconoscibile, un tratto distintivo della sua pratica che fonde confessione e affermazione. Le sue opere testuali, dirette ed essenziali, evocano emozioni intime con un’immediatezza che coinvolge visceralmente il pubblico. Emin sfrutta la luce come amplificatore emotivo, trasformando la parola scritta in un segno pulsante.

La mostra ’Tracey Emin. Sex and Solitude’ (in programma dal 16 marzo al 20 luglio 2025) è promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi. Sostenitori pubblici sono il Comune di Firenze, la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze. Sostenitori privati: la Fondazione CR Firenze, Intesa Sanpaolo, la Fondazione Hillary Merkus Recordati, il Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi. Main Sponsor: Gucci.

Cris. Cons.