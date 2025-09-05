A Palazzo Belloni installazioni e foto. Tra giochi ottici e realtà virtuale

Settanta installazioni e fotografie mostrano i meccanismi della percezione e i loro inganni: immagini statiche sembrano in frenetico movimento, linee parallele si incontrano, due dimensioni diventano tre. E se poi accettate la sfida della realtà virtuale, la percezione della realtà alterata sarà immersiva.

Benvenuti al Museo delle Illusioni tra Arte e Scienza, ospitato fino al 15 gennaio 2026 a Palazzo Belloni. Dopo aver fatto il giro di tante città italiane ed europee, la mostra è arrivata a Bologna e ora viene prorogata. E proprio la nostra città è sede di un’interessante illusione ottica: lo si sperimenta guardando la torre degli Asinelli, simbolo della città di Bologna, dal lungo corridoio al primo piano del monastero di San Michele in Bosco. Muovendosi lungo il corridoio che ’punta’ la torre (a 1.407 metri di distanza) l’immagine della torre risulta ingrandita più si è distante.

Percorrendo il corridoio, dunque avvicinandosi alla finestra posta a nord da cui si vede la torre, questa si rimpicciolisce. Molte di queste contraddizioni percettive sono illustrate dalle installazioni. Orari: dal lunedì al giovedì e la domenica 10.00 - 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00); venerdì e sabato 10.00 - 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00).

