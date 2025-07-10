A lezione di rabbia da Massini : "Quella esistenziale serve a lottare"

Firenze, 10 luglio 20205 – "Per cosa senti di poter lottare? Sai dirlo?". Questa è la prima domanda posta martedì sera da Stefano Massini (49 anni, drammaturgo, regista, attore e direttore artistico del Teatro della Toscana), durante il primo appuntamento estivo di Liberamente – una Scuola Popolare di Scrittura (il secondo è previsto per mercoledì prossimo), dal palco della sala Mehta del Teatro del Maggio di Firenze. Un ciclo di sei “lezioni“ – se si contano anche gli incontri di questo inverno – nato dalla sinergia inedita tra il Teatro della Toscana e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che ha visto partecipi solo ieri l’altro più di mille persone.

Il tema scelto per queste lezioni estive è “La rabbia“. Quella esistenziale, non l’arrabbiatura. Non l’odio, sdoganato e conclamato nella nostra società, ma la rabbia spesso inibita e raffrenata, quella che "non sappiamo dire". Ad aiutare il pubblico a capire come raccontare quest’emozione, giocando con le parole, non c’è stato solo Massini con la sua narrazione, ma anche le suggestioni stimolate da quattro cantanti lirici e un pianista attraverso alcune arie d’opera di un arco temporale che va dal Settecento a oggi (tra cui il Don Giovanni di Mozart e Va! Laisse couler mes larmes di Massenet).

"La rabbia mi accompagna da sempre, per questo ho deciso di venire stasera" afferma una spettatrice fuori dal Maggio prima dello spettacolo. "Anch’io – commenta un’altra – soprattutto come donna mi sento molto arrabbiata". "Sono qui in nome della cultura che oggi, censurata e oscurata, sta vivendo un periodo difficile", aggiunge una terza persona. Queste sono alcune delle motivazioni, o sarebbe meglio dire esigenze, che hanno portato quasi milleduecento persone da tutta Italia ad assistere alla lezione e che hanno trovato risposta prima di tutto nella validazione delle loro emozioni. "La rabbia – ha infatti affermato Massini – è un sentimento che non viene legittimato. Non a caso alla malattia che rende il cane, il miglior amico dell’uomo, aggressivo perfino con il suo padrone, abbiamo dato il nome di rabbia". In realtà, se impariamo a dirla, comprendiamo che è un’emozione stupenda: "È l’unico carburante che muove gli esseri umani", asserisce l’attore citando Gandhi. La rabbia è la risposa emotiva a uno stimolo che invece di farci fuggire, ci fa lottare, ma spesso non è accettata.

Rosa Parks (1913- 2005) madre del movimento per i diritti civili. afroamericani. In alto, la lezione di Massini al teatro del Maggio

"Soprattutto alle donne viene insegnato che lottare non è bello – prosegue –. Ma cosa sarebbe successo se nel 1955 Rosa Parks non si fosse rifiutata di alzarsi in piedi in un autobus per lasciare il posto a un bianco come imposto dalle regole? Si deve alla rabbia se oggi tutto quello che sembrava un sogno è realtà a portata di mano".

Attraverso alcuni esercizi, Massini ha coinvolto il pubblico – che ha partecipato attivamente – invitandolo a guardarsi dentro senza giudizio e proponendogli per esempio di inventarsi sei verbi, uno per ogni lettera che compone la parola “rabbia“, che esprimessero il modo personale di provare l’emozione. Sono nate parole come “Rincarullire“, “Arcondire“, “Borburlare“ e “Archignire“. Ancora, ha chiesto alle persone in sala di scrivere i propri tre Perché?, che secondo il poeta statunitense Allen Ginsberg sarebbero all’origine della diversa rabbia di ognuno di noi. In tanti hanno condiviso le proprie risposte, alcune più astratte, altre più specifiche: “Perché il tempo ci porta via tutto?”, “Perché non riesco a dire di no?” “Perché a me?”. Il gioco si è concluso con il grido di uno spettatore: “Palestina Libera!” e il sorriso di Massini.

La fine della lezione-spettacolo ha lasciato spazio a una riflessione generale dell’attore sulla necessità della cultura. Una considerazione che sembra richiamare l’idea platonica dell’arte come “nobile menzogna” (o finzione) che riguarda la creazione di una narrazione fittizia, utile e benefica per la comunità, anche se non corrispondente alla verità. "La menzogna – ha dichiarato Massini – non è accettata nella nostra società: la falsa testimonianza è un reato, per la Chiesa se menti vai all’inferno, Pinocchio diventò un bambino vero quando smise di dire bugie. Eppure, per una delle magnifiche contraddizioni di noi esseri umani, il tribunale che ti condanna per falsa testimonianza, la chiesa che ti giudica per aver mentito e la scuola dove insegniamo la storia di Pinocchio si trovano magari in Piazza Dante Alighieri, un contaballe pauroso, che si inventò perfino di aver visto Dio: ma come se l’è inventata quella visione! Questo è il punto. E poi se siamo qui a parlare della rabbia è perché, alla fine, di queste menzogne e finzioni, che io chiamo cultura, noi umani abbiamo disperatamente bisogno".