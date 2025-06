A lezione da Jim Jarmush: "La musica come il cinema. Ma è un’arte più pura"

"Abbiamo fatto questo festival 39 anni fa solo per un motivo, per aver qui un giorno Jim Jarmusch!": Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna e co-direttore del Cinema Ritrovato, che finisce oggi, è molto emozionato. Jarmusch è per la prima volta sotto le Due Torri. Dove annuncia che in autunno uscirà il suo nuovo film, un trittico. Dovrebbe andare in concorso a Venezia e intitolarsi Father Mother Brother Sister. Il regista americano settantaduenne, che ha firmato film iconici come Stranger than Paradise, Daunbailò, Ghost Dog, Dead Man, Solo gli amanti sopravvivono (lo presenta mercoledì in piazza Maggiore), risponde con la sua nota ironia: "Avete fatto un grande errore". Poi Farinelli gli suggerisce di parlare il suo perfetto italiano. E lui: "Sì, Monica Vitti. Io muoio senza accappatoio, beh questa è la fine di una poesia che ho scritto su suggerimento di Roberto Benigni".

Inizia così la lezione del maestro del cinema indipendente americano. "Ad Akron Ohio – dice – avevo visto solo film su mostri e andare in Francia mi ha davvero cambiato, ho imparato la diversità del cinema. Sono andato in fissa con la Nouvelle Vague, Rivette, Godard, Truffaut, e anche il cinema americano però, perché certi registi come Nicholas Ray, Sam Fuller, Billy Wilder li ho scoperti grazie a loro, perché erano anche critici. Questa cosa delle interconnessioni culturali mi ha sempre interessato, come scoprire la musica africana attraverso James Brown".

Poi parla del suo guru, Nicholas Ray. "Il prossimo anno abbiamo un professore ospite, un famoso regista, mi disse László Benedek che aveva diretto Il selvaggio con Marlon Brando e che dirigeva la Graduate Film School alla New York University. Era Ray, con la sua benda sull’occhio e i mocassini senza calze, che mi chiese subito che ne sapevo della dialettica. Tesi, antitesi, dissi qualcosa, e lui mi disse che il lavoro era mio. È stato il mio mentore, i suoi movimenti di macchina eranopazzeschi".

Grazie a Stranger than Paradise, Tilda Swinton ha capito che in America si poteva fare un cinema diverso. È vero? Gli viene chiesto. "Lei per me è la regina dell’universo – risponde – Dovremmo vivere in un mondo matriarcale e io potrei fare tutto quello che lei dice. Ho parlato solo di uomini, ma grande ispirazione l’ho avuta anche da Patti Smith, Thelma Schoonmaker, la montatrice di Scorsese, la loro visione del mondo e unica".

La musica, la grande passione di Jarmusch (il 5 luglio terrà un concerto al Teatro Duse). "Scrivo sempre il mio script da solo e spessissimo c’è un elemento musicale che mi guida. Mentre scrivevo Ghost Dog sono andato a comprare il vinile di Wu-Tang Clan, con Dead Man ho cercato la musica psichedelica di Neil Young, per Broken Flowers volevo l’ethiojazz di Mulatu Astatke. La musica è simile al cinema, la più bella forma di espressione che ci sia, più pura del cinema, però".