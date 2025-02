A Foiano della Chiana. Sorrisi, coriandoli ma anche mostre

È considerato il Carnevale più antico d’Italia, o comunque tra i più antichi, ed ogni anno propone la sfilata di quattro carri allegorici costruiti in cartapesta da maestri artigiani e tecnici della meccanica. Siamo a Foiano della Chiana, comune della provincia di Arezzo, che conta poco più di novemila abitanti, ma che al contempo vanta un record non certo da poco in fatto di tradizione carnevalesca. E i dati parlano da soli: pensate che quella del 2025 è l’edizione numero 486. La manifestazione è in programma dal 9 febbraio al 9 marzo e propone anche eventi collaterali. Parliamo di spettacoli musicali e due mostre. Una è quella dell’illustratore Ale Giorgini mentre l’altra esposizione è dedicata ai costumi storici del Carnevale di Foiano. I quattro grandi carri allegorici realizzati dai ’Cantieri’ – Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici – dalla prima domenica daranno vita alle sfilate per le piccole vie del centro storico.

E proprio restando ai ’Cantieri’, parlando di nomi, sono "tutti di derivazione popolare, rappresentati dai colori di quattro bandiere che nei giorni precedenti il Carnevale colorano di festa l’intero paese - come sottolinea la presentazione sul sito Internet del Carnevale di Foiano -. E’ in queste vere e proprie “officine della cartapesta” (i cantieri appunto) che prendono forma le maschere e i movimenti idraulici che animano i carri durante le sfilate lungo le strade cittadine".

Insomma, un appuntamento che è un tuffo nel divertimento e, perché no... anche nella storia!

Cris. Cons.