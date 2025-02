A Fano quattro nuovi carri. E un Pupo dedicato a Sinner

Il Carnevale di Fano si prepara a conquistare l’attenzione del pubblico nazionale e internazionale con un’edizione 2025 all’insegna di arte, tradizione e modernità. Quest’anno la manifestazione – in programma domenica 16 e 23 febbraio e domenica 2 marzo - sarà impreziosita da spettacolari nuovi carri e dal Pupo, simbolo iconico del Carnevale, che rende omaggio al campione di tennis Jannik Sinner con il titolo ironico e sognante, Gli Slam son desideri... Wada come Wada carro firmato da Mauro Chiappa con la realizzazione dell’associazione Fantagruel.

Il titolo, una maliziosa strizzata d’occhio alle recenti vicende – legate all’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) – che hanno visto coinvolto il giovane tennista, trasforma il Pupo in un inno alla resilienza e all’ambizione, incarnando perfettamente lo spirito del Carnevale, affrontare ogni sfida con un sorriso. Il tema generale dell’edizione 2025, In viaggio con il Vulón... i sogni son desideri.

Il Carnevale di Fano vanta anche un film dedicato, diretto da Andrea Lodovichetti, che racconta la sua storia, le sue tradizioni e tanti aneddoti che lo rendono una delle manifestazioni più affascinanti d’Italia. Il documentario esplora l’anima più autentica del Carnevale, con interviste, immagini spettacolari e uno sguardo intimo sulle figure che lo animano, offrendo una prospettiva unica su questo evento secolare.

La Sfilata fanese 2025 promette un viaggio unico nel mondo dell’arte e della fantasia, grazie alla creatività dei suoi nuovi carri allegorici dai nomi e dai temi vari, come Connessioni in corso di Matteo Angherà che invita a ritrovare l’equilibrio tra il virtuale e la realtà, superando le dipendenze digitali con un’esplosione di colori e simbolismi. Piano ‘B’ a eventi estremi, estremi rimedi di Valeria Guerra che affronta con ironia la crisi climatica, seguendo le improbabili avventure di un orso polare che fugge dai ghiacci ormai sciolti verso una nuova speranza. Clorophilla di Luca Vassilich che racconta una leggenda misteriosa e magica, in cui il mondo naturale incontra quello spirituale in un crescendo di energia e meraviglia.

Tra le novità di quest’anno, un’attenzione speciale è dedicata ai bambini, protagonisti delle sfilate mattutine e pomeridiane. Inoltre, i più piccoli avranno a disposizione uno spazio esclusivo nei giardini del Pincio, dove li attenderanno giostre, animazione, musica, laboratori creativi incentrati sull’importanza del riciclo e un getto di dolciumi pensato appositamente per loro.