A Carpi c’è l’EmiliaFoodFest. Sapore, gusto e tradizioni

Carpi si prepara a riaccendere i riflettori sui sapori autentici dell’Emilia-Romagna con la quarta edizione di EmiliaFoodFest, il Festival dei Sapori e delle Tradizioni della via Emilia: dal 26 al 28 settembre la città si trasformerà in un palcoscenico del gusto, accogliendo cooking show, disfide gastronomiche, degustazioni, spettacoli e attività per tutte le età.

Un’edizione che celebra la ricchezza della cucina emiliana, tra ricette di famiglia e prodotti locali che raccontano identità e storia. Tra i momenti più attesi spiccano le competizioni culinarie: la Disfida degli Agriturismi vedrà tre realtà del territorio – Opera 02, La Stumina e Fattoria Maria – cimentarsi nella preparazione del bensone, dolce tipico carpigiano, davanti ad una giuria di esperti. Torna poi la Champions League delle Tagliatelle al Ragù, con la formula a eliminazione diretta: due semifinali e una finale in cui sfogline provenienti da sei province emiliano-romagnole si sfideranno a colpi di mattarello.

Immancabile la Disfida del Cappelletto Carpigiano, in cui tre rezdore gareggeranno per aggiudicarsi il titolo di ’miglior cappelletto di EmiliaFoodFest’, valutato in base alla qualità del ripieno, alla coerenza con il disciplinare De.Co e alla perfezione di forma e dimensioni. Nel cuore della manifestazione brillerà anche la Maxi Rosetta, grande opera di sfoglia realizzata dall’Accademia della Sfoglia guidata da Rina Poletti, una scultura gastronomica da ammirare fino alla chiusura del Festival.

Ampio spazio sarà dedicato alle De.C.O. del Comune di Carpi, protagoniste di degustazioni guidate per scoprirne unicità e tradizione, e il festival coinvolgerà anche i più piccoli con laboratori ’mani in pasta’ e giochi antichi, per una tre giorni in compagnia della mascotte di EmiliaFoodFest: ’Rina, la Rezdorina’. La tensostruttura PalaPio in piazza Martiri ospiterà showcooking, presentazioni, premiazioni e incontri letterari, mentre i ristoranti della città proporranno menù a tema consultabili sul sito www.emiliafoodfest.it

A completare il viaggio tra gusto e memoria, l’associazione Vintage Tractors porterà in mostra trattori d’epoca per rievocare il mondo contadino in un’atmosfera d’altri tempi. Il Festival è promosso da CNA Modena con il contributo della Camera di Commercio e del Comune di Carpi, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, organizzato da SGP Grandi Eventi, con sponsor Sinergas, Trenitalia Tper come vettore ufficiale e Radio Bruno come media partner.

Alice Pavarotti