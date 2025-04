A Cannes anche Jennifer Lawrence

Il programma di Cannes 2025 si è arricchito con nuovi titoli: al concorso si aggiungono Die, My Love, diretto da Lynne Ramsay con star Jennifer Lawrence (34 anni) e Robert Pattinson (38) e Mother and Child di Saeed Roustaee (35), che tornerà a Cannes per raccontare una storia all’insegna della vendetta e del perdono. La pellicola con Lawrence è l’adattamento cinematografico del romanzo di Ariana Harwicz. Nuove pellicole anche nelle altre sezioni: a Un Certain Regard arriva tra gli altri il film di debutto alla regia di Kristen Stewart The Chronology of Water; per i Midnight Screenings, il nuovo film di Ethan Coen Honey Don’t! con Margaret Qualley e Chris Evans.