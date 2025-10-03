A ’Boccaccesca’ le eccellenze di gastronomia e artigianato. Un gemellaggio con il Giappone

Sapori, tradizione e profumi. Torna per la sua 27ª edizione ’Boccaccesca’, quattro giorni a ingresso libero, dal 9 al 12 ottobre, per immergersi a pieno nei colori e nella natura della Val d’Elsa e scoprire la piccola cittadina di Certaldo, legata alla fama di Boccaccio, poeta trecentesco di cui ancora oggi ne conserva le spoglie. Ad animare le vie del centro, stand gastronomici, prodotti tipici, spettacoli e atmosfere uniche nel suo genere per un’esperienza tutta da gustare all’interno del pittoresco borgo fiorentino e diventata un appuntamento fisso nel corso degli anni.

La storica manifestazione, nata nel 1998, è stata la prima rassegna enogastronomica a svolgersi in Toscana e una delle più durature che, grazie al potenziale delle tradizioni locali, è riuscita a legare insieme in un connubio perfetto territorio, cultura, specialità culinarie, prodotti tipici ed eccellenze agroalimentari. Un’unione che ha trovato la sua espressione nei chioschi di street food sparsi lungo le strade medievali del centro storico, nel mercatino artigianale e negli spettacoli coinvolgenti di cucina da ammirare in prima fila e che scandiscono le ricche giornata dell’evento. Lasciatevi sorprendere dai cooking show, dunque, nei quali il cibo diventa il vero protagonista dello spettacolo e il talento degli chef dà vita a ricette uniche sotto gli occhi dei passanti, dando libero sfogo alla creatività nella storica e affascinante Piazzetta Branca. Non mancheranno, inoltre, nel fine settimana della rassegna, iniziative dedicate anche ai bambini con la cooking class ’Oggi cucino io’, con i quali saranno i più piccoli ad imparare, divertendosi, ricette semplici, ma gustose, guidati da Sara Conforti.

Degustazioni, vini, prodotti d’eccellenza toscani che si confronteranno con squisitezze provenienti da altre regioni d’Italia, artigianato e musica accompagneranno i visitatori in un viaggio pieno di sapori e colori alla scoperta di quanto di più buono il nostro territorio possa offrire. A fare da filo conduttore di questa nuova edizione il gemellaggio e, in particolare, lo storico legame con il Giappone; paese unito a Certaldo dal sodalizio con la città nipponica di Kanramachi. Un’amicizia che prosegue da oltre quarant’anni e che sarà celebrata con una sfida che vedrà i ristoranti di Certaldo cimentarsi in un piatto dal titolo ’Toscana e Giappone in cucina’. A conclusione della kermesse, l’assegnazione del Premio Boccaccesca, con una cerimonia nel cortile di Palazzo Pretorio, destinato annualmente a persone ed enti che hanno dato lustro alla Toscana portando la toscanità in tutto il mondo.

Andrea Falaschi