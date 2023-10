"A 19 anni Timberlake mi fece abortire". Il rimpianto segreto di Britney Spears

Britney Spears ebbe un aborto a 19 anni, durante la sua relazione con Justin Timberlake. "Se fosse stato solo per me non l’avrei fatto" scrive la popstar oggi 41enne nel suo memoir The Woman in Me che approderà in libreria il 24 ottobre. "Justin però non era affatto felice della gravidanza. Diceva che non era pronto a che ci fosse un bambino nella nostra vita e che eravamo troppo giovani", afferma ancora la cantante.

Le prime anticipazioni del libro sono uscite ieri sul magazine People: Britney attacca il padre Jamie e il resto della famiglia per il ferreo controllo che per 13 anni hanno esercitato su di lei: "A ripensarci mi dà la nausea. Ero diventata un robot, ma una specie di bambina robot. La custodia legale mi aveva privato del mio essere donna. Mi aveva privato della libertà. Più che una persona sul palcoscenico, ero diventata una entità. Ho sempre sentito la musica nelle mie ossa e nel sangue: loro me l’hanno rubata". Della gravidanza la Spears ha detto che "fu una sorpresa, ma per me non una tragedia. Amavo moltissimo Justin e ero convinta che avremmo avuto una famiglia assieme". A posteriori, la popstar afferma che l’aborto forse non fu la giusta decisione: "Ma Justin era così sicuro che non voleva essere padre". La Spears aveva 17 anni quando nel 1999 cominciò il rapporto con Timberlake che aveva un anno di più: Justin e Britney sono stati insieme fino al 2002 e né l’uno né l’altra hanno mai svelato il perché si sono lasciati.