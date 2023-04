Morto Lasse Wellander, gli Abba perdono il loro storico chitarrista

Stoccolma, 10 aprile 2023 – Gli Abba perdono un pezzo della loro storia. E’ morto a 70 anni Lasse Wellander, chitarrista del gruppo. Ad annunciarlo “con incredibile tristezza” è proprio la band svedese . “Lasse si è addormentato per sempre – si legge sul post sui social –. E’ stato colpito di recente da un cancro diffuso e nel giorno di Venerdì Santo è morto tranquillamente, circondato dalle persone più vicine”.

“Sei stato un fulcro nelle nostre vite – scrivono Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus e Benny Andersson – ed è inimmaginabile che ora dobbiamo vivere senza di te. Ti amiamo e ci manchi tanto”.

Con gli ABBA

Lasse Wellander comincia a suonare con gli Abba dopo aver conosciuto Björn e Benny. Sono i primi anni ‘70 e Wellander era in tour con i Nature, ex Orebro.

La prima volta che registrano insieme è nell’ottobre del 1974 per Intermezzo No.1 e Crazy World. Subito Lasse diventa il chitarrista principale della band. E’ con loro in tournée nel

1975, 1977, 1979 e 1980. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 1982, continua a suonare con Björn e Benny. C’è nel concept album ‘Chess’, nei dischi ‘Gemini’, in ‘Shapes’ di Josefin Nilsson (prodotto da Björn e Benny), nella colonna sonora del film Mamma Mia! e in quella del sequel Mamma Mia! Here We Go Again.

Wellander ha suonato anche nell’album di Agnetha da solista, ‘Wrap Your Arms Around Me’ (1983) e ‘My Colouring Book’ (2004) e in ‘Voyage degli Abba’ (2021).

Eclettico

Ci sono poi i dischi ‘solo’. La sua versione strumentale di ‘Chess song Anthem’ nel 1992 ha scalato le classifiche radio svedesi.

Wellander ha suonato con diversi gruppi negli Anni '80, tra cui Low Budget Blues Band, Zkiffz, Little Mike and the Sweet Soul Music Band e Stockholm All Stars.

I premi

Pluripremiato in Svezia (nel 2005 riceve l'Albin Hagstrom Memorial Award dalla Royal Swedish Academy of Music, 13 anni dopo il prestigioso premio speciale Studioraven Award della Swedish Musicians Union), dal 2017 aveva ripreso a incidere musica con il suo nome.