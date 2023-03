97 anni, spazzacamino e highlander Incidente (senza danni) per Van Dyke

Incidente stradale per una leggenda di Hollywood: Dick Van Dyke, 97 anni, ha perso il controllo del volante della sua auto Lexus sulle strade bagnate di Malibu, in California, recentemente inondate dalla pioggia, e si è schiantato contro un cancello. La notizia è stata riportata dal sito Tmz. Contuso e insanguinato, l’attore statunitense – famoso per aver recitato nel film Disney Mary Poppins (1964) nei panni di Bert, l’allegro spazzacamino canterino – avrebbe riportato solo "ferite minori", ha dichiarato la polizia.

Van Dyke è stato curato sul posto dai medici dell’emergenza sanitaria e poi è stato riportato a casa da un amico. Gli agenti di polizia hanno dichiarato che non si sospetta che Dick fosse sotto l’effetto di droghe o alcol al momento dell’incidente. Tuttavia, la polizia avrebbe presentato i documenti al Dipartimento della Motorizzazione per far ripetere al divo l’esame di guida, a causa del suo status di quasi centenario. Quasi cent’anni ma la tempra di un Highlander: non solo Dick sembra uscito praticamente illeso dall’incidente, ma è anche ben lontano dall’ipotizzare il ritiro dalle scene. Giusto il mese scorso Van Dyke è apparso ancora una volta sugli schermi tv, dove ha spopolato per anni col telefilm Detective in corsia: quasta volta però si è cimentato in un’altra nuova impresa ancora, quale il concorrente più anziano che si sia mai esibito nel concorso canoro della Fox The Masked Singer (Il cantante mascherato).