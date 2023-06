80 voglia di Raffa: a festeggiare comincia tu

di Silvia Gigli

Divina Raffaella. Oggi l’artista più amata e poliedrica dello showbusiness italiano avrebbe compiuto 80 anni. Ci ha lasciati, orfani del suo sorriso contagioso e del suo iconico caschetto biondo, il 5 luglio del 2021. È scomparsa all’improvviso, senza che nessuno avesse avuto modo di sapere che era ammalata. Un addio difficile da accettare per i suoi milioni di ammiratori in tutto il mondo ma che lei ha gestito con la grazia e la discrezione che la contraddistinguevano. Una donna forte, un’innovatrice, una ragazza semplice e divertente che ha rapito il cuore di un popolo e che ha saputo essere una professionista a tutto tondo. Un’intrattenitrice brillante, ballerina eccelsa, cantante, attrice, ironica seduttrice. Lei, che era diventata un’icona per il mondo gay, andava fiera di questo e promuoveva la libertà di amare ed essere amati. In tempi non sospetti, in un’Italia ancora molto bigotta, cantava serena e divertita "Come è bello far l’amore da Trieste in giù, come è bello far l’amore io son pronta e tu?... E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello, che problemi non ha…".

Fantastica Raffaella, il suo ombelico divenne centro del mondo grazie a un ballo ammiccante, il Tuca Tuca, e tutta Italia la vide, in prima serata tv, con i pantaloni a vita bassa, un crop top e il pancino in bella evidenza. Era il novembre del 1971 e un incravattato Corrado presentò agli italiani quella bionda bellezza sensuale ma senza malizia. Fu un successo straordinario. Tutto fatto con semplicità, sorridendo e ironizzando sul mondo. A Raffaella, in occasione di questo compleanno, vengono dedicati musical e riconoscimenti, da Madrid a New York. "Raffella Carrà non era solo una grande donna di spettacolo. Era un’innovatrice, una donna libera, coraggiosa. Ce l’abbiamo un po’ tutti nel Dna, per quello che ha fatto, per la sua musica, per la sua storia" dice la produttrice Valeria Arzenton che nei giorni scorsi ha presentato a Madrid, patria d’adozione della Carrà, Bailo Bailo, il musical dedicato a Raffaella che debutterà là a novembre. "Nel 2025 verremo in Italia", dice Arzenton. Liberamente ispirato al film Explota Explota di Nacho Alvarez, Bailo Bailo avrà la consulenza artistica di Sergio Japino che – in occasione della presentazione del musical – ha però sottolineato con amarezza: "Mi dispiace che la Rai non abbia omaggiato Raffaella. E non so il perché. Nessuno mi ha mai chiamato".

Il musical nasce dall’effetto che ha avuto la visione del film di Alvarez sulla Arzeton: "Ne sono uscita felice. Le hit della Carrà che scorrevano nella pellicola erano tutti i pezzi della nostra vita. Non mi ero mai resa conto quante Raffa ne avesse interpretate. Quelle canzoni sono energia positiva, e da esse scaturisce solo felicità". "Non ho mai conosciuto Raffaella – contunua Arzeton –. L’avevo invitata anni fa a un premio, non poté venire ma mi rispose personalmente via mail. Perché lei era così, una grande star, una professionista che parlava tre lingue, sempre corretta e gentile. Un’ispirazione".

E mentre Madrid si prepara all’evento, una gigantografia di Raffaella Carrà campeggia a New York sugli schermi pubblicitari di Times Square: l’artista è stata scelta come Ambassador per Spotify Equal, l’iniziativa ideata dal colosso dello streaming per promuovere l’uguaglianza nell’industria musicale. Non solo: il 6 luglio arriverà nelle nostre sale il film Raffa, diretto da Daniele Luchetti, scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio, che racconta e celebra la sua carriera; e dal 23 giugno al 3 settembre, la Carrà sbarca al Museo Civico di Bari con la mostra Raffaella icona dell’arte; a settembre debutterà Raffa in the Sky, una vera e proprio opera lirica commissionata dal Teatro Donizetti (Bergamo) per il 2023, anno di “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura“. "Raffaella è stata la più straordinaria e sensazionale personificazione dell’energia in un corpo fisico – dice Salvo Guercio, a lungo suo collaboratore –. Forse era questo uno dei segreti del suo successo, il più arcano, il più misterioso, il più potente: la sua energia. Raffaella del palcoscenico era Regina assoluta, pur rifiutando categoricamente di essere definita tale". Meravigliosa, indimenticabile Raffa.