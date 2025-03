Nel post per l’8 marzo c’è Camilla ma non Kate, fiume di polemiche contro la Royal Family. “E dov’è Lady D?”

Londra, 8 marzo 2025 – Nella Giornata delle donne un post sull’account Instagram della Royal Family britannica ha fatto sobbalzare dalla sedia non pochi ‘sudditi’. Per l’8 marzo lo staff social di Buckingham Palace ha postato una galleria fotografica che immortala le figure storiche femminili della Corona. A partire dalla regina Elisabetta II, fotografata nel 1959, all’età di 26 anni. Andando indietro nel tempo ecco la regina Vittoria in uno scatto che risale a metà del XIX secolo, la principessa Anna, sorella di Re Carlo, la regina Alexandra quando era ancora principessa del Galles, nuora di Vittoria, nei primi del Novecento. Nel mezzo la regina Camilla in un ritratto del 2020 (allora era duchessa di Cornovaglia) e la Duchessa di Edimburgo, Sophie Helen Rhys-Jone, moglie di Edoardo e cognata di Carlo, fotografata nel 2025.

In tanti hanno notato una grande assente, anzi due grandi assenti. Catherine Middleton, moglie del principe William e la principessa Diana, ex moglie del Re e madre di Carlo e Harry, scomparsa prematuramente nel 1997.

“Dove sono Kate e Lady D?”

"Dov’è la principessa del Galles?”, si chiedono molti dei follower della pagina Instagram. “Già, e Lady D?”, commentano altri utenti. Qualcuno si dice addirittura “scioccato”, di non vedere Kate Middleton nel post, soprattutto “dopo l’anno che ha passato”. Il riferimento è al tumore che nel 2024 ha colpito Catherine e al calvario fra intervento e chemioterapia, da cui fortunatamente la principessa sembra uscita. C’è anche chi nota che Kate avrebbe meritato più di tutte di essere citata, almeno “più di quelle che non hanno creduto nell’empowernment femminile”. "Non mostrate nessun rispetto verso la moglie del futuro re e futura regina”, si legge ancora nel lungo elenco di reazioni.

L’omaggio alle fotografe

Per la verità, la didascalia del post in questione si chiarisce che la Royal Family ha voluto omaggiare non tanto le donne ritratte quanto le fotografe che le hanno immortalate. "Dalle fotografie della Regina Vittoria scattate da Frances Sally Day negli anni '50 dell'Ottocento, ai ritratti della giovane Regina Elisabetta II realizzati da Dorothy Wilding nel 1952, fino ai recenti ritratti della Duchessa di Edimburgo realizzati dalla fotografa nigeriana Christina Ebenezer, le fotografe hanno immortalato i membri della Famiglia Reale nei loro modi unici fin dagli albori di questa forma d'arte, si legge sull’account ufficiale della Corona.

Ma la maggior parte dei fan si sono evidentemente concentrati sui soggetti delle foto, piuttosto che sulle autrici. Qualcuno tuttavia non manca di notare: “Niente Kate? Eppure anche lei è una fotografa appassionata”.