Cultori della pizza, non cercate oltre: la migliore d'Italia e del mondo la trovate da I Masanielli di Caserta, preparata dalle mani fatate del pizzaiolo Francesco Martucci. È lei la pizzeria vincitrice della classifica 50 Top Pizza 2020, fresca di annuncio, che ogni anno premia i migliori ristoranti dove gustare il nostro piatto più amato. I Masanielli completa così l'inseguimento e il sorpasso a Pepe in Grani di Franco Pepe, locale di riferimento anch'esso in provincia di Caserta, che per la prima volta da quando esiste la classifica passa in seconda posizione. Terza si piazza I Tigli di Simone Padoan in provincia di Verona



Ma al di là dei titolari del podio, ogni indirizzo della lista è garanzia di qualità elevatissima. Come prevedibile la scuola campana resta quella più rappresentata con 16 pizzerie; a seguire fra le regioni più titolate Lazio, Lombardia e Toscana con 6 e il Veneto con 4. Sono stati assegnati anche i premi speciali: miglior pizzaiolo dell'anno è il già citato Simone Padoan dei Tigli, la pizza dell'anno è la Futuro di Marinara dei Masanielli, la margherita dell'anno è quella di La Notizia 94, il giovane pizzaiolo dell'anno è Gennaro Pollice di 'O Scugnizzo ad Arezzo, la pizzeria novità è IQuintili di Roma.



Per quanto riguarda i premi internazionali, l'alloro per il Giappone va alla Pizzeria Braceria Cesari di Nagoya, per il Canada alla Via Tevere Pizzeria Napoletana di Vancouver, per l'Asia alla CIAK – In The Kitchen di Hong Kong, per l'Oceania alla 400 Gradi di Brunswick, in Australia, che in aggiunta conquista anche il riconoscimento per la migliore pizza napoletana fuori dall'Italia.



Una grande novità dell'edizione di quest'anno è la creazione di una classifica a parte dedicata alle 20 migliori pizze in viaggio in Italia, ossia quelle da taglio e da asporto: il podio è composto da Pizzarium a Roma, Oliva Pizzamore ad Acri (CS) e Sancho a Fiumicino (RM). Qui la lista completa.



Le 10 pizzerie migliori d'Italia

1. I Masanielli – Caserta

2. Pepe in Grani – Caiazzo (CE)

3. I Tigli – San Bonifacio (VR)

4. 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria – Napoli

5. La Notizia 94 – Napoli

6. Francesco & Salvatore Salvo – Napoli

7. Seu Pizza Illuminati – Roma

8. Dry Milano – Milano

9 'O Scugnizzo – Arezzo

10. Le Grotticelle - Caggiano (SA)



Potete leggere qui la classifica completa 50 Top Pizza (più altre cinquanta).