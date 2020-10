Sono stati rivelati i vincitori per il 2021 della guida online 50 Top Italy, che premia appunto i cinquanta locali al top di quattro diverse categorie che coprono ogni gusto, esigenza e disponibilità di portafoglio: i low cost, le trattorie/osterie, i ristoranti sotto i 120 euro e quelli oltre. In prima posizione si sono piazzati rispettivamente il Panificio Bonci, l'Antica Osteria del Mirasole, daGorini e l'Osteria Francescana. Per tutti si tratta di una riconferma rispetto alla passata edizione; l'unica new entry al vertice è daGorini,



I 50 Top Italy hanno inoltre assegnato una serie di premi speciali: ad esempio, il piatto dell'anno è il 'We Are All Connected Under One Roof' di Massimo Bottura, lo chef dell'anno Gianluca Gorini dell'omonimo ristorante, il giovane dell'anno Antonio Ziantoni dello Zia Restaurant, la novità dell'anno il Tre Olivi di Paestum.



Qui potete vedere le classifiche complete, di cui anticipiamo sotto le prime cinque posizioni.





I migliori ristoranti low cost

Le migliori trattorie/osterie



I migliori ristoranti fino a 120 euro



I migliori ristoranti oltre 120 euro



1. Panificio Bonci, Roma2. Da Gigione Hamburgeria & Braceria, Pomigliano d'Arco (NA)3. Anikò, Senigallia (AN)4. Mezza Pagnotta, Ruvo di Puglia (BA)5. Supplizio, Roma1. Antica Osteria del Mirasole, San Giovanni in Persiceto (BO)2. La Brinca, Ne (GE)3. Nu Trattoria Italiana dal 1960 – Trattoria di Civiltà e Libertà Contadina, Acuto (FR)4. Villa Rosa di Nonna Rosa, Vico Equense (NA)5. Trippa, Milano1. daGorini, San Pietro in Bagno (FC)2. L'Argine a Vencò, Dolegna del Collio (GO)3. Lido 84, Gardone Riviera (BS)4. Qafiz, Santa Cristina d'Aspromonte (RC)5. D'O, Cornaredo (MI)1. Osteria Francescana, Modena2. Uliassi, Senigallia (AN)3. Daní Maison, Ischia (NA)4. Le Calandre, Rubano (PD)5. Duomo, Ragusa