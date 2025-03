3Bee in campo per la divulgazione: "Ci rivolgeremo a scuole e aziende"

3Bee prosegue il suo percorso di divulgazione dell’importanza della biodiversità, promuovendo un approccio che mette al centro la dimensione umana, incoraggiando il coinvolgimento diretto delle persone. In occasione della Giornata Mondiale della Natura 3Bee ha lanciato X Natura, la divisione interna di Nature Intelligence focalizzata sul monitoraggio e la gestione dei rischi e degli impatti ambientali.

"3Bee continuerà a rafforzare la resilienza del territorio, promuovendo progetti di rigenerazione ambientale, come le Oasi della Biodiversità, e iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini, scuole, aziende e municipalità", afferma Niccolò Calandri, ceo di 3Bee. "Al contempo – prosegue – , grazie all’esperienza acquisita in questi anni, abbiamo creato una divisione altamente specializzata nell’analisi di biodiversità e clima, che combina intelligenza artificiale, big data, remote sensing satellitare e sensori IoT".

Il primo prodotto di XNatura è la sua Environmental Platform, la prima piattaforma integrata che permette di monitorare e analizzare gli impatti e i rischi ambientali attraverso Suite tematiche in linea con gli standard ESRS per la rendicontazione di sostenibilità: Climate Change, Pollution, Water Resources e Biodiversity and Ecosystems. Ogni Suite si concentra su indici specifici, fornendo una visione chiara degli impatti, delle dipendenze, dei rischi e delle opportunità ambientali legati alle attività produttive e alle operazioni aziendali.