Il 26 agosto è la Giornata mondiale del Cane: perché diventare volontari in un canile può cambiarci la vita

Milano, 26 agosto 2025 – Ogni 26 agosto si celebra la Giornata mondiale del Cane. La ricorrenza nasce nel 2004 grazie a Colleen Paige, attivista e pet expert statunitense, che scelse la data in ricordo in ricordo del giorno in cui, a dieci anni, la sua famiglia adottò il suo primo cane, Sheltie.

Quale bambino non ha desiderato di avere un amico peloso? Non sempre è possibile, ma quando accade succede qualcosa di meraviglioso, perché gli animali sanno insegnare moltissimo.

Ci sono ancora troppi cani maltrattati o costretti a vivere legati alla catena, senza contare quelli che riempiono i canili. Diventare cittadini e cittadine consapevoli, fin da piccoli, può fare la differenza.

La Giornata Mondiale del Cane diventa un momento di riflessione collettiva per celebrare il legame unico tra umani e quattro zampe, ma anche per dare voce a chi aspetta una casa in rifugi troppo spesso dimenticati.

Origini e senso della Giornata

La Giornata Mondiale del Cane nasce nel 2004 da un gesto semplice ma potente: un’adozione. Il gesto di Colleen Paige si è trasformato in una chiamata all’attenzione verso i cani meno privilegiati: quelli nei rifugi, nelle strutture di accoglienza o in attesa di una famiglia.

Spesso, pensando a un cucciolo da regalare a un figlio, si contatta un allevatore. Ma serve davvero un pedigree per dimostrare affetto e intelligenza? Assolutamente no. Anzi, a volte l’incontro con un cane adulto, conosciuto visitando un canile, può diventare l’inizio di una bellissima convivenza.

Quando non si può adottare, ricordiamoci che è possibile anche prestare qualche ora del nostro tempo in canile: sarà un modo per far evadere gli animali con qualche ora spensierata di passeggiata, dando calore e un po’ di libertà.

Adozioni consapevoli

I cani nei rifugi non sono sempre cuccioli: spesso sono adulti, molossoidi, meticci dalle storie complesse ed età diverse. Eppure, proprio loro possono portare arricchimento e forza nelle nostre vite. Abbandonati o ceduti, sono ingiustamente meno scelti. Una delle ispirazioni dietro alla Giornata Mondiale dedicata al Cane è proprio questa: tenere alta l’attenzione sulle adozioni. Donare una casa a un cane sarà un gesto di felicità per entrambi, capace di cambiare la vita.

Un cane, da bambini, ci insegna la fedeltà, le regole del gioco, l'amore incondizionato. Ci costringe ad alzarci anche quando fuori è nuvoloso o noi siamo tristi, motivo per cui adottare un quattro zampe in certi momenti difficili della vita può diventare persino una medicina.

L’American Heart Association ha sottolineato come i proprietari di cani tendano ad avere un rischio minore di sviluppare malattie cardiache, anche grazie all’attività fisica quotidiana legata alle passeggiate. Per gli anziani, la presenza di un cane è una vera risorsa: secondo gli studi, chi vive con un animale domestico sperimenta un minor senso di solitudine, mantiene più a lungo abilità cognitive e motorie e presenta un umore più stabile.

Prenderci cura di un cane, dal cibo alle uscite, favorisce la routine e il movimento, elementi che incidono positivamente sul benessere psicofisico e sul senso di scopo nella vita quotidiana. Come sa chi ne ha uno in casa, un cane non è solo un compagno fedele, ma un alleato silenzioso per la felicità di tutta la famiglia.

Diventare volontari: un aiuto concreto nei canili

Non tutti possono adottare un cane, ma chiunque può donare un po’ del proprio tempo diventando volontario in un canile. Le attività sono diverse e adatte a tutte le età: c’è chi accompagna i cani a passeggiare per qualche ora, chi si occupa della pulizia degli spazi, chi aiuta nella distribuzione di cibo e medicine o nell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione.

In molti rifugi i volontari partecipano anche all’accoglienza delle persone interessate ad adottare, raccontando le storie degli animali ospitati. È un modo per migliorare la vita dei cani che passano gran parte del tempo in un box, ma diventerà anche una svolta per la nostra esistenza, grazie a un legame speciale in grado di arricchire le giornate di chi presta il proprio aiuto e il proprio tempo.