25 settembre, Giornata Mondiale dei Sogni: un invito a sognare

Che cosa significa tradurre una visione in un progetto? La Giornata Mondiale dei Sogni, celebrata il 25 settembre di ogni anno dal 2012, apre una riflessione sulla capacità e l’importanza di coltivare i propri sogni.

Non sempre e non tutti i sogni sono destinati a diventare realtà, eppure le nostre aspirazioni raccontano chi siamo. Non solo, imparare a tradurre un sogno in un progetto concreto significa iniziare a usare la nostra immaginazione per indagare i nostri desideri attraverso punti di vista diversi. Perché ogni sogno racconta periodi diversi della vita e, a volte, il nucleo profondo di sé identico attraverso gli anni.

Quando è nato il World Dream Day

La Giornata Mondiale dei Sogni — conosciuta anche come World Dream Day — è stata istituita nel 2012 da Ozioma Egwuonwu, speaker e consulente. L’obiettivo? Aiutare le persone a fare più attenzione alle aspirazioni personali, creando uno spazio simbolico in cui riflettere sui propri desideri e, soprattutto, incoraggiare a trasformare in propri sogni in obiettivi concreti.

La scelta del 25 settembre non è casuale. Per moltissimi, al lavoro e a scuola, il mese di settembre segna la ripartenza dopo l’estate, un vero e proprio nuovo inizio con un effetto mentale simile al Capodanno.

Tre pilastri fondamentali su cui ci invita a riflettere la Giornata Mondiale dei Sogni sono la creatività, la collaborazione e il contributo. Perché è importante che i sogni non restino passivi: un sogno può aiutare qualcuno.

Quando un sogno ci impegna, anche con sacrificio e fatica, noi sentiamo di realizzare un pezzo importante della nostra felicità e al tempo stesso possiamo dare il nostro contributo.

L’importanza dei propri sogni

I sogni personali sono mappe interiori che indicano verso dove vogliamo andare. Quando smettiamo di sognare, rischiamo di navigare a vista, senza una bussola capace di indicarci e ricordarci i valori che per noi sono importanti.

La felicità spesso è un segreto nascosto nella nostra infanzia e che, talvolta, con gli anni e la vita quotidiana, rischiamo di dimenticare.

Ecco perché ricordare anche i sogni di quando eravamo bambini è capace di riportarci in contatto con un nucleo autentico e antico della nostra esistenza. Non sempre per raggiungere la felicità è necessario realizzare quel sogno, tuttavia evocarlo e ascoltarlo riesce a raccontare lati di noi che all’improvviso chiariscono dettagli su ciò che amiamo, sulle cose di cui abbiamo bisogno davvero o le persone importanti della nostra vita.

I sogni – anche quelli che appaiono irrealistici — ci stimolano a osare, a superare il timore del fallimento, a esplorare nuove vie. In ciascuno di noi c’è un seme: quando viene innaffiato con dedizione, curiosità e piccoli passi quotidiani, quel sogno germoglia, a volte in modi imprevedibili.

Nutrire i sogni significa prendersi cura di sé: dare voce alle parti silenziose, alle passioni rimaste sospese. È un modo per riconnettersi alla nostra essenza, per far uscire dal cassetto idee che spesso ignoriamo per paura o razionalità estrema.

Sogni che restano tali possono trasformarsi in rimpianti; sogni che diventano guida si trasformano insieme a noi stessi e i nostri cambiamenti negli anni: ci spingono a essere consapevoli, chiederci che cosa ci rende felice e avere progetti capaci di scuoterci e meravigliarci, a ogni età.