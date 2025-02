2025, l’anno del Serpente: significati e previsioni secondo l’astrologia cinese

A Milano, come in molte città del mondo, i festeggiamenti per il Capodanno Cinese 2025 sono iniziati il 29 gennaio per proseguire fino al 2 febbraio con le parate tradizionali, la danza del Leone e del Drago, esibizioni di arti marziali e sfilate in costumi tradizionali.

La fine di gennaio segna un momento particolare in tante culture. Se gli ultimi giorni del mese in Italia sono noti come i giorni della Merla, il 2 di febbraio è la Candelora, mentre negli Stati Uniti si celebra il Giorno della Marmotta: in modi differenti al centro dell’attenzione si trovano la luce e i cambiamenti che annunciano la stagione primaverile.

Secondo l’astrologia cinese il 2025 sarà l’anno del Serpente. Il serpente, sesto animale nel ciclo dello zodiaco, è associato a saggezza, intuito e trasformazione. L’anno del Serpente si lega agli elementi della tradizione astrologica cinese e porta con sé auspici in grado di influenzare diversi aspetti della vita, vediamone alcuni.

Il simbolismo del Serpente

Nella cultura cinese, il Serpente è considerato un animale intelligente e misterioso, spesso associato alla capacità di analisi e alla strategia. Rappresenta il pensiero profondo, la calma e la capacità di affrontare le sfide con astuzia. Chi è nato sotto questo segno zodiacale viene spesso descritto come una persona intuitiva, riservata e determinata.

Sacro in molte culture, il serpente con la sua pancia sfiora la terra mentre ha il dorso rivolto al cielo, per questo secondo la mitologia antica è collegato sia con le energie ctonie, sia con le divinità uraniche che appartengono alla sfera più alta. Il serpente, che ritorna anche nei simboli legati alla medicina, è associato alla guarigione e, grazie alla sua pelle, alla capacità di cambiamento e rigenerazione.

Il Serpente nella storia e nelle culture del mondo

Si tratta di un animale con un forte simbolismo in molte culture antiche. In Cina, oltre al suo ruolo nello zodiaco, il serpente è considerato portatore di saggezza e protezione, spesso associato all’immortalità e alla guarigione. Nell’antico Egitto, il Serpente era legato al dio Ra e alla protezione dei faraoni.

Non dimentichiamo che nella mitologia greca il Serpente compare nel bastone di Asclepio, simbolo della medicina ancora oggi. Tra le civiltà mesoamericane, come gli Aztechi e i Maya, il Serpente Piumato, noto come Quetzalcoatl, era una divinità della conoscenza e della creazione. Questo animale ha dunque rappresentato per secoli un ponte tra il divino e l’umano, evocando trasformazione, ciclicità e rigenerazione.

Il Serpente nella filosofia taoista e nel Feng Shui

Nella tradizione taoista, il Serpente è associato all’energia vitale (Qi) e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti della vita con astuzia e flessibilità. Simboleggia la trasformazione interiore e l’equilibrio tra forze opposte.

Nel Feng Shui, il Serpente è considerato un portatore di equilibrio e prosperità. Talvolta rappresentato nei talismani cinesi, è usato per favorire il benessere, la protezione e l’armonia all’interno degli ambienti domestici e lavorativi.

Il ciclo degli elementi nell’astrologia cinese

Nell’astrologia cinese, ogni anno è associato a uno dei dodici segni zodiacali e a uno dei cinque elementi fondamentali (Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua). Gli elementi seguono un ciclo che si ripete ogni dieci anni, mentre i segni zodiacali si ripetono ogni dodici anni. Questo significa che ogni combinazione specifica tra un segno e un elemento si ripresenta ogni 60 anni.

Nel 2025, il Serpente è associato all’elemento Legno, il che rende questo anno un Anno del Serpente di Legno. L’ultima volta che questa combinazione si è verificata è stata nel 1965, e prima ancora nel 1905.

Le influenze del Serpente di legno nel 2025

Secondo l’astrologia cinese l’anno del Serpente di Legno porterà una combinazione di saggezza e innovazione. Questo significa che il 2025 potrebbe essere un anno favorevole per chi vuole approfondire la conoscenza di sé e migliorare le proprie strategie di vita.

Il Legno amplifica la creatività e favorisce la costruzione di relazioni durature. Sul piano pratico, la riflessione e la pianificazione strategica saranno fondamentali, ma con un tocco di apertura e adattabilità in più rispetto ad altri anni del Serpente.

L’anno del Serpente spesso è associato a un periodo di maggiore introspezione. La natura riservata e a tratti enigmatica del Serpente può portare a momenti di isolamento o a una tendenza alla diffidenza. La chiave sarà trovare un equilibrio tra intuizione e apertura verso gli altri.

Il Serpente, infatti, normalmente prudente e strategico, sotto l’influenza dell’elemento Legno diventa più aperto e incline alla comunicazione. La preziosa combinazione potrebbe rendere il 2025 un anno ideale per intraprendere nuovi percorsi, dare il via a progetti a lungo sognati e migliorare le proprie relazioni.

Nel lavoro e nella carriera, il Serpente di Legno favorisce l'innovazione e la crescita: il 2025 sarà un anno propizio per migliorare le proprie competenze, avviare progetti a lungo termine o cambiare e riflettere sulla propria strategia professionale. Per quanto riguarda le relazioni e i sentimenti, la combinazione Serpente e Legno porta profondità emotiva, per questo potrà aiutare comprensione reciproca.

Sul piano della crescita personale, l’anno del Serpente invita all’introspezione e alla ricerca del benessere interiore, stimola a trovare un equilibrio tra mente e corpo: chiede di dedicare più attenzione alla crescita spirituale e alla salute.

La pazienza e la capacità di adattamento potranno fare la differenza, aiutando a costruire basi solide per il futuro. Chi saprà seguire l’intuito e affrontare il cambiamento con lucidità potrà trarre il massimo da questo ciclo astrologico.