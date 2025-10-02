2 ottobre: Festa dei Nonni 2025. Storia, dati e il ruolo cruciale nella famiglia italiana

Il 2 ottobre l’Italia celebra la Festa dei Nonni, ricorrenza creata nel 2005 e dedicata a riconoscere l’importanza dei nonni nelle famiglie e nella società. Non è una festa solo affettiva: dietro c’è la fotografia del tempo e della società attuale, in cui i nonni, in moltissimi casi, nelle famiglie rappresentano una risorsa concreta, economica, sociale ed emotiva.

L’origine della festa: dagli Stati Uniti all’Italia

Il Grandparents' Day fu celebrato per la prima volta in Polonia nel 1965. La prima celebrazione ufficiale del National Grandparents Day negli Stati Uniti risale al 1978, quando il presidente Jimmy Carter firmò la proclamazione che istituiva la ricorrenza nella prima domenica di settembre dopo il Labor Day.

L’idea era partita qualche anno prima da Marian McQuade, casalinga e attivista della West Virginia, nonna di quaranta nipoti, che negli anni Settanta si impegnò per sensibilizzare il governo sull’importanza dei nonni e degli anziani come pilastri della famiglia e custodi della memoria.

In Italia l’idea prese forma negli anni Novanta. Il riconoscimento ufficiale arriva nel 2005, con la legge n. 159 del 31 luglio 2005, che istituì per legge la Festa nazionale dei nonni il 2 ottobre di ogni anno, “quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

La scelta del 2 ottobre non è casuale: nella tradizione cattolica è la ricorrenza degli Angeli Custodi. Si tratta di un’associazione simbolica profonda: i nonni, come gli angeli custodi, sono guida e protezione, presenza discreta ma costante.

Quanti sono i nonni in Italia (2025) e tendenze demografiche

In Italia nel 2025 si stima che siano oltre 12 i milioni di nonni secondo Ipsos. Secondo le ultime stime Istat, gli over 65 ammontano a circa 14,5 milioni, pari a quasi un quarto della popolazione nazionale. In media ci sono più di 3 anziani per ciascun giovane sotto i 14 anni in molte province.

Sale l’età media della madre al primo figlio, che oggi si attesta intorno a 32,4 anni (dato Istat 2025). I dati raccontano che si diventa nonni più tardi, al tempo stesso in un momento della vita in cui i nonni hanno definitivamente concluso gli impegni lavorativi. Anche per questo, spesso accade che si possano dedicare alla vita familiare di figli e nipoti occupando un ruolo centrale.

Cosa fanno concretamente i nonni: ruolo, sostegno e risparmio sociale

I nonni italiani non sono soltanto figure simboliche: in moltissimi casi rappresentano un supporto concreto e quotidiano per le famiglie. Una rilevazione Ipsos indica che il 61% dei nonni offre aiuto nella gestione della casa e nella cura dei nipoti, diventando un punto di riferimento indispensabile per figli e genitori. Il loro contributo non ha solo un valore affettivo, ma anche economico: si stima che chi può contare sulla presenza dei nonni riesca a risparmiare fino a 3.000 euro al mese in servizi di babysitting e assistenza, una cifra che testimonia quanto la loro presenza supplisca alle carenze dei servizi pubblici e privati per l’infanzia.

Ma non si tratta soltanto di supporto pratico. Per un nipote, un nonno custodisce qualcosa di insostituibile: è il legame con le radici, il narratore naturale della storia di famiglia. Con i nipoti, spesso, i tratti più rigidi che un tempo segnavano il rapporto con i figli si ammorbidiscono, lasciando spazio a una tenerezza nuova. In questo incontro si compie una trasformazione silenziosa: la relazione fra nonni e nipoti non solo tramanda memorie e tradizioni, ma talvolta riscrive la storia familiare, costruendo un ponte tra generazioni e persino lenendo ferite rimaste aperte nel tempo.

Tuttavia, non mancano gli attriti. La cura dei più piccoli può diventare terreno di confronto acceso: i nonni tendono spesso a riproporre modelli educativi legati alla loro esperienza, che non sempre coincidono con le scelte dei genitori. Differenze su regole, alimentazione, uso delle tecnologie o gestione della disciplina possono generare contraddizioni e, in alcuni casi, incrinare la serenità familiare. È un equilibrio delicato, che richiede dialogo e rispetto reciproco per trasformare il contributo dei nonni in una risorsa e non in motivo di tensione.

Se un compromesso è inevitabile, resta fondamentale cercare un equilibrio. E che dire dei nonni senza nipoti o dei nipoti senza nonni? Immaginare una rete sociale più ampia significherebbe offrire un dono prezioso a tutti noi: da un lato contrastare solitudine e isolamento, dall’altro arricchire le relazioni con affetto e presenza concreta. In molte città italiane esistono già esperienze di “nonni di comunità” o progetti di volontariato intergenerazionale, dove anziani e giovani che non hanno legami di parentela si incontrano, condividono tempo e competenze, e costruiscono rapporti capaci di trasformarsi in veri legami familiari. Un auspicio per un futuro più resiliente.