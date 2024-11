Arriva al cinema solo il 2, 3 e 4 dicembre Mutiny in Heaven - The Birthday Party. Nick Cave - La prima fila non è per i fragili, il documentario che porta per la prima volta sullo schermo il racconto sincero e senza sconti dell’ascesa e dell’implosione dei Birthday Party, la band guidata da Nick Cave nata nel 1977 a Melbourne, dalle cui ceneri sarebbero sorti i Bad Seeds.