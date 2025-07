1 luglio 1967, nasce il Cap e rivoluziona la posta in Italia. Oggi è usato anche per analisi di mercato e mappe di consumo

Roma, 1 luglio 2025 – Era il primo giorno di luglio quando ci si trovò a imparare (e dover ricordare) un modo diverso per scrivere l’indirizzo. Noto come Cap, il Codice di Avviamento Postale venne introdotto ufficialmente nel 1967, l’1 luglio. La misura segnò un cambiamento senza precedenti nella gestione della corrispondenza. Per la prima volta in Italia si affermò un sistema numerico capace di identificare in modo univoco aree geografiche, comuni e quartieri. Pochi anni prima, lo Zip Code era entrato in vigore negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei: un’ispirazione che contribuì alla rivoluzione italiana. Con i suoi cinque numeri, il Cap si affermò rapidamente come strumento indispensabile, in grado di velocizzare e rendere più affidabile la consegna della posta in un periodo in cui il volume di lettere e pacchi era in forte crescita.

Perché nasce il Cap

Negli anni Sessanta, l’incremento demografico e lo sviluppo economico portarono a un aumento significativo della corrispondenza. La rete postale, ancora organizzata in modo manuale e con metodi legati alla conoscenza personale dei territori da parte degli operatori, aveva bisogno di nuove soluzioni per sostenere i ritmi crescenti. L’introduzione del Cap permise una riorganizzazione capillare dello smistamento, riducendo errori e ritardi. Ogni codice era composto da cinque cifre: le prime due identificavano la provincia, le successive delimitavano il comune o il quartiere urbano.

Negli anni successivi, la meccanizzazione del servizio e l’utilizzo di lettori ottici avrebbero poi reso ancora più rapida l’operazione. Gli anni del boom significarono anche questo: intensi scambi di posta, fra lettere, documenti e auguri, che viaggiavano da un capo all’altro dell’Italia.

Chi inventò lo Zip Code?

Il sistema dei codici postali che ispirò anche il nostro CAP fu introdotto ufficialmente negli Stati Uniti il 1° luglio 1963 dal United States Postal Service (USPS). L’ideatore del sistema fu Robert Moon, un ingegnere postale con formazione tecnica e un forte interesse per l'efficienza logistica. Già alla fine degli anni Quaranta, Moon aveva proposto un sistema numerico a tre cifre per facilitare lo smistamento automatico della posta. L’idea fu poi ampliata fino a diventare lo Zip Code (acronimo di Zone Improvement Plan), con cinque cifre: le prime tre per identificare l’area geografica e le ultime due per specificare la località o l’ufficio postale. Moon non sviluppò il nuovo sistema da solo, ma è riconosciuto come il padre concettuale dello Zip Code, anche per il modello di suddivisione territoriale che semplificava enormemente il lavoro di smistamento.

In Germania il primo sistema di codice postale

Il primo sistema di codici postali era stato introdotto in Germania già nel 1941, quando il Reichspostministerium organizzò il territorio in 24 zone numeriche per ottimizzare lo smistamento della posta, soprattutto in ambito bellico. Il concetto era già stato formalizzato nel 1917 da Carl Bobe, un ingegnere postale tedesco che per primo aveva proposto una classificazione sistematica delle località ispirata alla logica delle biblioteche. La Germania fu quindi la pioniera dei codici postali moderni. Subito dopo, nel 1959, toccò al Regno Unito, che introdusse un sistema capillare fondato su codici alfanumerici capaci di identificare aree sempre più specifiche fino al singolo indirizzo. A differenza di altri Paesi, il sistema britannico nacque da una lunga sperimentazione iniziata già negli anni Cinquanta e si consolidò con l’uso massiccio di sistemi automatici di lettura.

Una trasformazione culturale

Per i cittadini italiani non fu immediato memorizzare e utilizzare i nuovi codici postali. Le poste Italiane, all’epoca Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, avviarono una massiccia campagna di sensibilizzazione, distribuendo opuscoli e pubblicando elenchi alfabetici dei Cap. Il nuovo sistema venne tema trattato sui giornali, nelle trasmissioni radiofoniche e televisive. Ancora oggi, il Cap resta un elemento imprescindibile per spedizioni e servizi logistici. In Italia si contano attualmente circa 4.600 zone postali distinte, ma considerando anche comuni, frazioni e quartieri urbani dotati di CAP specifici, il numero complessivo dei codici attivi supera gli 8.000.

Il Codice di Avviamento Postale non serve solo a smistare la posta: oggi è diventato un dato strategico per analisi di mercato, statistiche demografiche, studi territoriali e campagne pubblicitarie mirate. Molte aziende utilizzano i Cap per definire aree di consegna, creare mappe di consumo o valutare coperture di servizio.

Posti con molti Cap o nessuno

Roma, Milano, Napoli, Torino e altre grandi città sono suddivise in decine di Cap differenti, assegnati per quartiere o gruppo di vie. Roma Capitale dispone di circa 82 Cap distinti, che coprono zone dal centro storico alla periferia (00118‑00199), studiati per ottimizzare lo smistamento postale urbano.

Sebbene oggi i codici postali siano adottati in gran parte del mondo, esistono ancora territori che non ne fanno uso o che li applicano solo parzialmente. È il caso di Hong Kong e Macau, due regioni amministrative della Cina che non prevedono un sistema ufficiale di Cap: la posta viene recapitata in base alla descrizione dell’indirizzo, grazie a un’organizzazione altamente centralizzata.

L’Irlanda ha introdotto un proprio sistema solo nel 2015, chiamato Eircode, basato su codici univoci assegnati a ogni abitazione, mentre Nauru adotta un sistema formale di codici postali dal 2019. In alcune zone rurali di Panama, il sistema è ancora in fase di applicazione graduale.

Cap errato? La posta arriva lo stesso (quasi sempre)

Anche se si sbaglia il Cap ma l’indirizzo è completo e corretto, spesso la posta riesce comunque a giungere a destinazione. Accade perché gli impianti postali e gli operatori incrociano diversi dati: nome del destinatario, via, comune e Cap. Tuttavia, errori nel codice possono rallentare la consegna e causare smistamenti errati, specialmente nelle località con nomi simili.