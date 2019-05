Entusiasmante e dinamico adattamento live action del classico d’animazione Disney, Aladdin è l’elettrizzante storia dell’affascinante ragazzo di strada Aladdin, della coraggiosa e indipendente principessa Jasmine e del Genio che potrebbe essere la chiave del loro futuro. Diretto da Guy Ritchie, che porta il suo stile unico ricco di scene d’azione e dal ritmo veloce nell’immaginaria città portuale di Agrabah, Aladdin è scritto da John August e Ritchie a partire dal classico Disney Aladdin.

Il cast del film vede Will Smith nel ruolo dell’incredibile Genio; Mena Massoud nel ruolo dell’affascinante furfante Aladdin; Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine; Marwan Kenzari interpreta il potente stregone Jafar. Navid Negahban veste i panni del Sultano, preoccupato per il futuro di sua figlia; Nasim Pedrad è Dalia, la migliore amica e confidente della principessa Jasmine; Billy Magnussen interpreta il principe Anders, il bellissimo e arrogante pretendente di Jasmine; Numan Acar è Hakim, braccio destro di Jafar e capitano delle guardie del palazzo.

Il film Disney Aladdin è prodotto da Dan Lin, p.g.a., e Jonathan Eirich, p.g.a., mentre il candidato all’Oscar® e vincitore del Golden Globe® Marc Platt e Kevin De La Noy sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta dall’otto volte Premio Oscar® Alan Menken e comprende nuove versioni dei brani originali scritti da Menken e dai parolieri, vincitori dell’Oscar®, Howard Ashman e Tim Rice, oltre a due brani inediti realizzati dallo stesso Menken e dai compositori vincitori dell’Oscar® e del Tony® Benj Pasek e Justin Paul.

Girato negli studi di Londra e nelle meravigliose location desertiche della Giordania, il film vanta una squadra creativa di grande talento che ha dato vita alla città di Agrabah e di cui fanno parte il direttore della fotografia Alan Stewart, la scenografa Gemma Jackson e il costumista Michael Wilkinson.

Il film d’animazione del 1992, che vedeva la presenza di Robin Williams nel cast vocale originale e che conteneva canzoni indimenticabili come il brano premiato con l’Oscar® “A Whole New World” (“Il Mondo È Mio”) e “Friend Like Me” (“Un Amico Come Me”), incassò oltre 502 milioni di dollari al box office globale, dando vita a produzioni teatrali di successo a Broadway e nel resto del mondo, e portando anche alla creazione di una compagnia teatrale itinerante in Nord America.

