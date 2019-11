Il World's Best Ski Resort

I migliori hotel delle nevi

Gli Ski Awards in Italia



Sono stati annunciati, una sorta di Oscar della settimana bianca che premiano il meglio del meglio fra. Operatori del settore e comuni appassionati di sport invernali hanno eletto come, in Francia, alla sesta vittoria in sette edizioni degli award, mentre gli hotel migliori li trovate in Svizzera.Situata nelle Alpi della Savoia a 2300 metri sul livello del mare, Val Thorens è la stazione sciistica più alta d'Europa. Fa parte del: 600 chilometri di piste in uno scenario naturale mozzafiato, serviti da impianti di risalita capillari e moderni. Le discese partono da quota 3200 metri, la neve è garantita e ottimale per tutto l'inverno.Insomma, Val Thorens è il resort da battere. Quest'anno si è imposto (come ormai d'abitudine)nel mondo: solo per rimanere in Europa, Dolomites Val Gardena in Alto Adige, Kitzbuhel in Austria, Verbier in Svizzera, Garmisch-Partenkirchen in Germania, l'emergente Bansko in Ungheria.La migliore stazione sciisticaè invece Laax, in Svizzera.Il premio per ilè andato allo svizzero W Verbier per il quarto anno di fila. E sempre in Svizzera ecco anche, il Valsana Hotel & Appartements, e il migliore chalet, il Les Anges.Il titolo di miglior ski hotel nuovo, il Le Massif di Courmayeur, quello di miglior boutique hotel al giapponese Ki Niseko, quello di World's Best New Ski Chalet allo Chalet Mont Blanc in Francia.Nella categoria nazionale dedicata all'Italia, la migliore località sciistica risulta, che d'altra parte era la nostra candidata al titolo mondiale. Le nomination comprendevano Cervino Ski Paradise, Cortina d'Ampezzo, Courmayeur Mont Blanc, Madonna di Campiglio, Seiser Alm (l'Alpe di Siusi) e Sestriere.Per l'ospitalità i vincitori sono il Montana Lodge & Spa di La Thuile come, il Saint Hubertus di Breuil-Cervinia come, il White Deer San Lorenzo Mountain Lodge in Alto Adige comeQui potete vedere tutti i premiati e i candidati Leggi anche: