Wine List Italia: la guida ai migliori vini secondo 100 grandi sommelier

Mille etichette da 842 cantine italiane, 104 francesi e 54 internazionali, selezionate e raccontate attraverso la voce di 100 grandi sommelier italiani.

Sono i numeri della terza edizione di Wine List Italia 2025 la Guida interamente dedicata ai sommelier della ristorazione italiana che è stata presentata in occasione della Milano Wine Week in programma nel capoluogo lombardo fino al 12 ottobre.

Un volume che raccoglie le scelte di 100 professionisti, chiamati a selezionare le 10 etichette più rappresentative della propria carta dei vini. Edita da MWW Media-Vendemmie, la guida è la prima e unica al mondo che racconta il vino attraverso gli occhi, il palato e la sensibilità dei migliori sommelier italiani, con l’obiettivo di dare voce a una categoria spesso poco visibile ma fondamentale del settore.

Wine List Italia

Alla presentazione sono intervenuti Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, Paolo Porfidio, sommelier, enologo e curatore di Wine List Italia; Daniele Andrea Vitali, Portfolio Development Manager Adults di Lurisia, sponsor della guida; Francesca Faccoli, vicepresidente del Consorzio Franciacorta; Nicolò Grange, Ceo di Xtrawine.

Ideata da Gordini e Porfidio, rispettivamente editore e curatore della guida, Wine List Italia è una grande mappa editoriale: dalle chicche tutte da scoprire alle annate da collezione, dai vini etici a quelli al calice, la guida esplora dieci categorie. E anche quest'anno la Guida rinnova il suo impegno sociale: una percentuale degli incassi derivanti dagli eventi e dalle vendite della guida Wine List Italia sarà devoluta alla Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, Charity Partner dell’ottava edizione della Milano Wine Week, che proprio nel 2025 celebra 25 anni di attività a sostegno dell’infanzia e delle donne fragili in Italia, ad Haiti e nel mondo.

“Giunta alla sua terza edizione, Wine List Italia conferma il suo ruolo di riferimento per la sommellerie italiana e per il settore enogastronomico - afferma Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week - Non si tratta soltanto di una guida alle etichette, ma di un racconto corale che mette al centro i professionisti che ogni giorno vivono il vino con competenza, passione e sensibilità, trasformando una carta in un vero atto culturale e creativo. Grazie al lavoro di 100 sommelier e al contributo di cantine, curatori e del team editoriale, questa pubblicazione costruisce un ponte solido tra vino, ristorazione e consumatore, offrendo un’opportunità concreta per conoscere, scoprire e valorizzare le migliori selezioni della scena enologica nazionale e internazionale. È una testimonianza di come la sommellerie italiana sappia interpretare il presente e guardare con visione al futuro”.

“Il nostro tempo è attraversato da una trasformazione epocale: l’intelligenza artificiale entra sempre più nella vita quotidiana, suggerendo cosa leggere, che musica ascoltare, quali percorsi intraprendere e persino cosa bere. In questo contesto, il sommelier vive un passaggio cruciale. Non è un algoritmo: è un interprete, capace di leggere la mano del produttore, comprendere la storia di un territorio e intuire la sensibilità di un cliente in un istante - spiega l’Head Sommelier Paolo Porfidio, curatore del progetto - La selezione non è solo scelta tecnica, ma un atto culturale e creativo che racconta l’identità di chi costruisce la carta vini e della comunità che la circonda. La tecnologia può e deve essere uno strumento, ma il valore umano resta insostituibile: dare senso alle scelte, trasformare una bottiglia in un racconto e un bicchiere in un’esperienza, questo è ciò che rende unico il lavoro del sommelier”.

Giovani promesse e maestri pluripremiati

Dal Nord al Sud d'Italia, dai maestri affermati alle nuove promesse: la squadra dei sommelier targata Wine List Italia 2025 racconta ancora una volta l’eccellenza della sommellerie nazionale con un mosaico di competenze, stili e visioni. Sono 100 i professionisti protagonisti di questa edizione, figure chiamate a interpretare il vino come esperienza culturale e narrativa.

Tra i maestri già consacrati, spiccano nomi noti al panorama enologico italiano: Cristian Russomanno (Opis – Arcore), insignito del titolo di Miglior Sommelier della Lombardia 2025; Aurelio Marotta (Da Vittorio** – Brusaporto), punto di riferimento in uno dei ristoranti più iconici d’Italia e Paolo Porfidio (Excelsior Hotel Gallia – Milano), curatore della guida e ambasciatore di una visione della sommellerie che coniuga tradizione e innovazione. A loro si affiancano volti come Stefano Genovese (Hyle Ristorante – San Giovanni in Fiore), tra i massimi interpreti della nuova ristorazione calabrese, e Marius Dumitru (Alberata Relais & Château – Erbusco), premito nel 2024 come Miglior Sommelier della Lombardia.

Nicolò Grange, Paolo Porfidio, Federico Gordini, Francesca Faccoli, Daniele Vitali

Accanto ai grandi nomi, anche giovani talenti che hanno portato la freschezza del loro sguardo all’interno del progetto. Tra questi, Nicolas Bertuletti (La Fricca – Bergamo), classe 2000 e volto emergente della nuova sommellerie lombarda; Stefano Orrù (Albòri – Bellagio), esempio di una generazione che mette al centro sostenibilità e sperimentazione; e Gabriele Bianchi (Casamatta Restaurant – Manduria), riconosciuto tra i leader under 30 del settore food&drink da Forbes Italia. Giovani che non solo arricchiscono il panorama, ma lo spingono verso un futuro fatto di ricerca, contaminazioni e nuove pratiche di sala.

Dietro il banco della “giuria” di Wine List Italia 2025 ci sono anche personaggi che si distinguono per autorevolezza e visione. Tra loro, Valentina Vago (Il Vinaccio – Milano), buyer e sommelier che racconta attraverso il vino luoghi, tradizione e persone; al Grand Hotel di Alassio, Laura Massirio firma una carta che esplora i territori e l’apertura verso etichette internazionali di spessore; Federica Radice (Due Colombe – Borgonato di Corte Franca, BS), nome ormai consolidato della sommellerie bresciana; e la giovanissima Bianca Modonesi (Osteria degli Assonica – Sorisole, BG), classe 1997, che conferma la sua crescita tra le firme più promettenti del settore.

La guida Wine List Italia 2025 è acquistabile sul sito di Milano Wine Week, nella sezione dedicata www.winelistitalia.com