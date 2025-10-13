Vini d'Italia Gambero Rosso 2026: tutti i Tre Bicchieri e i 13 premi speciali
Presentata la nuova edizione della guida enologica più celebre. Ben 508 etichette hanno ottenuto il massimo punteggio, 50 delle quali sono new entry. L’elenco regione per regione
Il vino italiano è più frizzante, corposo e vivo che mai. Lo testimonia la Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso in cui compaiono ben 508 vini in tutta Italia che si sono aggiudicati i “Tre Bicchieri”, di cui 50 che per la prima volta raggiungono il massimo riconoscimento, su circa 40mila vini assaggiati, mentre sono 1.800 i Due Bicchieri Rossi , a conferma di una qualità crescente del vino italiano. Rinn
ovato anche quest'anno il progetto dei Vini Rari, grazie a una carta di 50 bottiglie prodotte entro le 3mila unità che esaltano vitigni rari , singole parcelle e progetti unici e irripetibili.
Vini d'Italia del Gambero Rosso i 13 premi speciali
Ma il segno di eccellenza sono i 13 Premi Speciali . Il Vignaiolo dell'Anno è Francesco Carfagna della cantina Altura sull'isola del Giglio, mentre l' Azienda dell'Anno è il Gruppo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards forte di 4 cantine in Toscana; la Bollicine dell'Anno è il Franciacorta Brut Nature 2021 di Bosio; il Bianco dell'Anno il Roero Arneis Incisa Riserva 2020 di Monchiero Carbone; il Rosato dell'Anno è il Cerasuolo d'Abruzzo Baldovino 2024 di Tenuta I Fauri; il Rosso dell'Anno è il Brunello di Montalcino 2020 di Giodo; il Vino da Meditazione dell'Anno è il Lina Passito 2023 della cantina marchigiana Santa Barbara. Il Miglior Rapporto Qualità-Prezzo porta in Calabria grazie al Cirò Bianco Mare Chiaro 2024 di Ippolito 1845; la Cantina Cooperativa dell'Anno è La Guardiense in Campania; la Cantina Emergente è Torre Zambra in Abruzzo, mentre il Premio Progetto Solidale va a una cantina di Salina, Nino Caravaglio. Completano il quadro il Premio Speciale Giovani Produttori dell'Anno andato a Davide Zoppi e Giuseppe Luciano Aieta di Cà du Ferrà, voluto dalla Banca d'Asti, ideatrice di un programma innovativo sul credito, rivolto alle aziende agricole e vitivinicole, e il Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile , sponsorizzato da Zignago Vetro, che valorizza il lavoro della cantina umbra Antonelli - San Marco.
Tutti i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso, per regione
I 508 vini che si sono guadagnati i Tre Bicchieri nella Guida dei Vini di Gambero Rosso sono distribuiti in tutta la Penisola, segno di un paese che tra colline, appennini, vallate tramanda da secoli la tradizione vitivinicola e si impegna nel primeggiare con gusto e qualità. Ecco dunque l'elenco completo per regione, anche se sono 22 e non 20: dal punto di vista enologico, infatti, due regioni si sdoppiano e diventano 4 aree produttive dalle peculiarità specifiche: sono Trentino e Alto Adige e per la prima volta anche Emilia e Romagna . Inoltre nella Guida del Gambero rosso si trovano i Vini rari 2026 dove le produzioni sono limitate ei dolci da meditazione. Ecco l'elenco completo suddiviso per regione con le due tipologie aggiunte.
Tre Bicchieri 2026 dell'Abruzzo
Cerasuolo d'Abruzzo Baldovino 2024
Tenuta I Fauri
Cerasuolo d'Abruzzo Giusi 2024
Tenuta Terraviva
Cerasuolo d'Abruzzo Rosa-ae 2024
Torre dei Beati
Cerasuolo d'Abruzzo Sup.Terre di Chieti Fossimatto 2024
Fontefico
Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Zanna Ris. 2020
Dino Illuminati
Giulia Pecorino 2024
Madonna Cataldi
Montepulciano d'Abruzzo 2020
Inalto Vini d'Altura
Montepulciano d'Abruzzo Casauria Podere Castorani Ris. 2021
Castorani
Montepulciano d'Abruzzo Docheio 2022
La Valentina
Montepulciano d'Abruzzo Iskra Ris. 2021
Masciarelli
Montepulciano d'Abruzzo Le Stagioni del Vino 2023
Spinelli
Montepulciano d'Abruzzo Vigneto. di Popoli 2016
Valle Reale
Nobu 1830 Pecorino 2024
Vigna Madre – Famiglia Di Carlo
Trebbiano d'Abruzzo 2023
Emidio Pepe
Tullum Pecorino Biologico 2024
Feudo Antico
Villamagna Ris. 2022
Torre Zambra
Tre Bicchieri 2026 dell'Alto Adige
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
AA Cabernet Sauvignon Freienfeld Ris. 2022
Cantina Kurtatsch
AA Chardonnay Riserva familiare Kreuzweg Ris. 2021
Castelfeder
AA Chardonnay Troy Ris. 2022
Cantina Tramin
AA Gewürztraminer Auratus 2024
Weingut Ritterhof
AA Gewürztraminer V. Castel Rechtenthal Ris. 2022
Tenuta J. Hofstätter
AA Gewürztraminer V. Kastelaz 2023
Elena Walch
AA Lago di Caldaro Cl. Supp. Quintessenza 2024
Cantina Caldaro
AA Lagrein Taber Ris. 2023
Cantina Bolzano
AA Lagrein V. Klosteranger Ris. 2021
Muri-Gries
AA Merlot Nussleiten Ris. 2021
Castel Sallegg
AA Müller Thurgau V. Feldmarschall von Fenner 2022
Tiefenbrunner
AA Pinot Bianco Itos Ris. 2022
Tenuta Ansitz Waldgries
AA Pinot Bianco Renaissance Ris. 2022
Gump Hof – Markus Prackwieser
AA Pinot Bianco Sirmian 2023
Nals Magreid
AA Pinot Nero Sanct Valentin Ris. 2022
Cantina Produttori San Michele Appiano
AA Pinot Nero Schweizer 2021
Franz Haas
AA Pinot Nero Trattmann Ris. 2022
Cantina Girlan
AA Santa Maddalena Cl. V. Rondell 2024
Glögglhof – Franz Gojer
AA Sauvignon Gran Lafoa Ris. 2022
Cantina Colterenzio
AA Spumante Pas Dosé M. Cl. 2020
Kettmeir
AA Terlano Nova Domus Ris. 2022
Cantina Terlano
AA Valle Isarco Kerner Aristos 2024
Cantina Produttori Valle Isarco
AA Valle Isarco Pinot Grigio 2024
Köfererhof – Günther Kerschbaumer
AA Valle Isarco Riesling Praepositus 2023
Abbazia di Novacella
Tre Bicchieri 2026 della Basilicata
Aglianico del Vulture Il Repertorio 2023
Cantine del Notaio
Aglianico del Vulture Nero degli Orsini 2019
Tenuta Lagala
Aglianico del Vulture Nocte 2021
Terra dei Re
Aglianico del Vulture Titolo 2023
Elena Fucci
Tre Bicchieri 2026 della Calabria
Cirò Bianco Mare Chiaro 2024
Ippolito 1845
Cirò Rosso Cl. Sup. 2023
Vigneti Vumbaca
Cirò Rosso Cl. Supp. Duca Sanfelice Ris. 2023 Librandi
Cirò Rosso Cl. Supp. Rischio pidocchi. 2022
Caparra & Siciliani
Petraro 2022
Roberto Ceraudo
Tre Bicchieri 2026 della Campania
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Aglianico 2021
Masseria Della Porta
Campi Flegrei Falanghina Tenuta Jossa 2021
Cantine Astroni
Caudium Aglianico 2023
Masseria Frattasi
Cilento Fiano Pian di Stio 2024
San Salvatore 1988
Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024
Marisa Cuomo
Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica 2024
La Guardiense – Janare
Falanghina del Sannio Taburno BjondoRe 2024
Fontanavecchia
Fiano di Avellino 2024
Colli di Lapio
Fiano di AvellinoAlessandra Ris. 2015
Di Meo
Fiano di Avellino Arianè 2023
Laura De Vito
Fiano di Avellino Pietramara Et. Bianca Ris. 2022
I Favati
Fiano di Avellino Tognano Ris. 2022
Rocca del Principe
Greco di Tufo L'Ariella 2024
Vinosia
Greco di Tufo V. Laure Ris. 2023
Cantine di Marzo
Nulla è per Caso Casavecchia 2022
Teresa Mincione
Sannio Aglianico Manent 2021
Terre Stregate
Taurasi 2019
Pietracupa
Taurasi Piano di Montevergine 2019
Feudi di San Gregorio
Taurasi Ris. 2020
Fiorentino
Vesuvio Bianco Contrade 61.37 2021
Casa Setaro
Tre Bicchieri 2026 dell'Emilia
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Arvange Pas Dosé M. Cl. 2020 – Valtidone
Brut Rosé M.Cl. Cuvée – Francesco Bellei Francesco Bellei & C.
Il Pigro Dosaggio Zero M. Cl. 2022 – Cantine Romagnoli
Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Cl. 2020 – Cantina della Volta
Lambrusco di Sorbara Piria 2024 – Alberto Paltrinieri
Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo 2024 – Cavicchioli
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile Semprebon 2024 – Fattoria Moretto
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vign. Cialdini 2024 – Cleto Chiarli Tenute Agricole
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re 2024 – Cantina Settecani
Concerto Reggiano Lambrusco 2024 – Medici Ermete
Tre Bicchieri 2026 delFriuli Venezia Giulia
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Braide Alte 2023
Livon
Chardonnay 2020
Vigne del Malina
Collio Bianco Broy 2023
Eugenio Collavini
Collio Bianco Fosarin 2023
Ronco dei Tassi
Collio Bianco Luna di Ponca 2022
Tenuta Borgo Conventi
Collio Friulano 2024
Russiz Superiore
Collio Malvasia 2024
Doro Princic
Collio Ribolla Gialla Ris. 2020
Primosico
Collio Sauvignon 2024
Tiare – Roberto Snidarcig
Collio Sauvignon Cicinis 2023
Tentativi
Desiderium I Ferretti 2023
Tenuta Luisa
FCO Bianco Myò I Fiori di Leonie 2022
Zorzettig
FCO Bianco Tricùr Ris. 2019
Monviert
FCO Biancosesto 2023
Tunella
FCO Friulano Liende 2023
La Viarte
FCO Friulano Masiero Ris. 2022
Torre Rosazza
FCO Schioppettino di Prepotto 2020
Vigna Traverso
Pinot Bianco Friulano Aquileia Opimio 2021
Ca' Bolani
Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2023
Vie di Romans
Pinot Grigio Grigio del Friuli Isonzo 2023
Lis Neris
Friuli Pinot Bianco 2024
Le Monde
Friuli Pinot Grigio 2023
Ronco Margherita
Ograde 2022
Skerk
Rosazzo Terre Alte 2022
Livio Felluga
Tre Bicchieri 2026 della Liguria
Colli di Luni Vermentino Boboli 2024
Giacomelli
Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2024
Cantine Lunae Bosoni
Colli di Luni Vermentino V. Basse 2024
Terenzuola
Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2024
Cantine Calleri
Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024
Maria Donata Bianchi
Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2023
Massimo Alessandri
Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2024
Laura Aschero
Tre Bicchieri 2026 della Lombardia
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Botticino Pià de la Tesa 2022
Noventa Botticino
Brut M. Cl.
Monsupello
Farfalla Pinot Nero Pas Dosé M. Cl. Grotta Privée 2018
Ballabio
Franciacorta Brut Nature 2021
Bosio
Franciacorta Dosaggio Zéro Annamaria Clementi Ris. 2016
Ca' del Bosco
Franciacorta Dosage Zéro Natura 2020
I Barisei
Franciacorta Dosaggio Zéro Rosé 2021
Bellavista
Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2015
Ricci Curbastro
Franciacorta Extra Brut Arcadia Annata 2020
Lantieri de Paratico
Franciacorta Extra Brut EBB 2019
Mosnel
Franciacorta Extra Brut Ris. 2017
Ferghettina
Franciacorta Extra Brut Rosè 2021
Barone Pizzini
Franciacorta Natura 61 2018
Guido Berlucchi Franciacorta
Franciacorta Satèn
Montina Franciacorta
Lugana Perla 2024
Perla del Garda
Lugana VT Filo di Arianna 2020
Tenuta Roveglia
OP Buttafuoco Storico V. Solenga 2021
Fiamberti
OP Cruasé Roccapietra 2019
Scuropasso – Roccapietra
OP Pinot Nero M. Cl. Pas Dosé 1870 Top Zero
Giorgi
OP Pinot Nero M. Cl. Pas Dosé Riva Rinetti 2020
Calatroni
OP Riesling Campo della Fojada Ris. 2021
Tenuta Travaglino
Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Pernice 2022
Conte Vistarino
Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Terrazze Alte 2023
Tenuta Mazzolino
RGC Valtènesi 2024
Tenute del Garda
RGC Valtènesi Lettera C 2022
Pasini San Giovanni
RGC Valtènesi Rosavero 2024
Avanzi
RGC Valtènesi Seta Mora 2022
F.lli Turina
San Martino della Battaglia Campo del Soglio 2024
Selva Capuzza
Valtellina Sforzato Infinito 2021
Tenuta Scerscé
Valtellina Sfursat 5 Stelle 2022
Nino Negri
Valtellina Sup. Grumello Ris. 2019
Aldo Rainoldi
Valtellina Sup. Grumello V. Dossi Salati Ris. 2022
Dirupi
Valtellina Sup. Sassella Sommarovina 2022
Mamete Prevostini
Valtellina Sup. Sassella Stella Retica 2022
AR.PE.PE
Tre Bicchieri 2026 delle Marche
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Ambrosia Ris. 2022
Vignamato
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Lauro Ris. 2022
Poderi Mattioli
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Origini Ris. 2023
Fattoria Nannì
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Rincrocca Ris. 2022
La Staffa
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. San Paolo Ris. 2022
Pievalta
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. San Sisto Ris. 2022
Tenute San Sisto
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. V. Il Cantico della Figura Ris. 2021
Andrea Felici
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Villa BucciRis. 2022
Tenuta Villa Bucci
Colli Maceratesi Ribona Camurena 2022
Saputi
Conero Sassi Neri Ris. 2021
Fattoria Le Terrazze
Le Oche 2023
Fattoria San Lorenzo
Offida Pecorino 2024
Numa
Offida Pecorino Artemisia 2024
Tenuta Spinelli
Offida Pecorino Campo di Marte 2024
Tenuta De Angelis
Offida Pecorino Donna Orgilla 2024
Fiorano
Piceno Sup. Lecaniette Morellone 2021
Le Caniette
Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare 2022
Velenosi
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Supp. Da Solo 2023
Terralibera
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Supp. L'Insolito del Pozzo Buono 2023
Vicari
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Supp. VV Storico 2020
Umani Ronchi
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Supp. Vigno. di Tobia 2022
Col di Corte
Verdicchio di Matelica Senex Ris. 2019
Bisci
Verdicchio di Matelica Vertis 2023
Borgo Paglianetto
Vignagiulia Rosso 2020
Emanuele Dianetti
Tre Bicchieri 2026 del Molise
Biferno Rosso Ramitello 2021
Di Majo Norante
Tre Bicchieri 2026 del Lazio
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
109 Grechetto 2023
Tenuta La Pazzaglia
Anthium Bellone 2024
Casale del Giglio
Cesanese del Piglio Sup. Torre del PianoRis. 2022
Casale della Ioria
Cesanese di Olevano Romano Ris. 2021
Damiano Ciolli
Fiorano Rosso 2020
Tenuta di Fiorano
Frascati Sup. Vigno. FalconieriRis. 2020
Villa Simone
Frascati Sup. Vigno. La Torretta di Valle Marciana Ris. 2023
Gabriele Magno
Habemus 2023
San Giovenale
Lavente 2023
Emiliano Fini
Montiano 2022
Famiglia Cotarella
Roma Rosso Cl. Ris. 2022
Poggio Le Volpi
Tre Bicchieri 2026 del Piemonte
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Alta Langa Extra Brut Bera Blanc 2021
Bera
Alta Langa Extra Brut Blanc de Noir 2021
Colombo – Cascina Pastori
Alta Langa Extra Brut Rosé Caterina Rivella Ris. 2018
Marcalberto
Alta Langa Pas Dosé Sboccatura Tardiva Zero Ris. 2019
Enrico Serafino
Barbaresco Asili Ris. 2020
Ca' del Baio
Barbaresco Asili Ris. 2020
Bruno Giacosa
Barbaresco Bricco di Treiso Il Bricco 2021
Pio Cesare
Barbaresco Currà 2020
Sottimano
Barbaresco Iago 2022
Mura Mura
Barbaresco Rio Sordo 2022
Cascina delle Rose
Barbaresco Rombone 2021
Fiorenzo Nada
Barbaresco Rose delle Casasse Ris. 2019
Cascina Baricchi
Barbaresco Serraboella Sorì Paitin VV Ris. 2020
Paitin
Barbaresco Sorì Tildin 2022
Gaja
Barbera d'Asti La Bigia 2023
Luigi Spertino
Barbera d'Asti Lavignone 2024
Pico Maccario
Barbera d'Asti Sup. Colli Astiani Viti Centenarie 2021
Ferraris Agricola
Barbera d'Asti Superiore La Luna ei Falò 2023
Vite Colte
Barbera d'Asti VV 50 2023
Vinchio Vaglio
Barbera del M.to Sup. Adamante 2021
Paolo Angelini
Barbera del Monferrato Sup. Giulin 2023
Accornero Giulio e Figli
Barbera d'Asti Sup. Genio 2023
Gianni Doglia
Barolo Arborina 2021
Elio Altare
Barolo Bricco Ambrogio Dinoi Ris. 2019
Negretti
Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2021
Lodali
Barolo Brunate 2021
Vietti
Barolo Bussia 2021
Giacomo Fenocchio
Barolo Bussia V. Mondoca Ris. 2019
Poderi e Cantine Oddero
Barolo Castelletto 2021
GB Burlotto
Barolo Castelletto 2021
Fortemasso
Barolo Cerequio 2021
Michele Chiarlo
Barolo Cerretta 2021
Garesio
Barolo Coste di Rose 2021
GD Vajra
Barolo del Comune di Diano d'Alba Contadin 2021
Bricco Maiolica
Barolo Francia 2021
Giacomo Conterno
Barolo Ginestra 2021
Paolo Conterno
Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021
Domenico Clerico
Barolo Meriame 2021
Paolo Manzone
Barolo Monvigliero 2021
Bel Colle
Barolo Monvigliero 2021
Poderi Luigi Einaudi
Barolo Ornato 2021
Palladino
Barolo Vignarionda 2021
Guido Porro
Barolo Vignolo Ris. 2019
Cavallotto – Tenuta Bricco Boschis
Barolo Villero 2021
Livia Fontana
Boca 2021
Davide Carlone
Caluso Vintage 2020
Orsolani
Canelli Tenuta del Fant 2024
Tenuta Il Falchetto
Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023
Mandirola
Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2022
Giacomo Boveri
Colli Tortonesi Timorasso Santa Croce 2023
La Colombera
Dogliani Papà Celso 2024
Marziano Abbona
Dolcetto di Ovada Sup. Du Riva 2020
Tacchino
Gattinara 2020
Torraccia del Piantavigna
Gattinara V. Ronchi Ris. 2019
Giancarlo Travaglini
Gavi del Comune di Gavi Meera 2024
Roberto Sarotto
Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024
Nicola Bergaglio
Gavi del Comune di Gavi Rovereto Vignavecchia 2019
Castellari Bergaglio
Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2024
La Toledana
Grignolino d'Asti Monferace 2020
Tenuta Santa Caterina
Grignolino del M.To Casalese Arillus 2024
Sulin
Grignolino del M.to Casalese Poggeto 2024
La Casaccia
Langhe Nebbiolo Estere Canale Rosso 2022
Giovanni Rosso
M.to Nebbiolo Sup. Serre di San Pietro 2022
Bava
Nebbiolo d'Alba V. Valmaggiore Tutto a Mano 2022
Orlando Abrigo
Nizza Cremosina 2022
Bersano
Nizza Crivelletto 2023
Cossetti 1891
Nizza Pomorosso 2022
Coppo
Ovada Bricco Le Zerbe Ris. 2022
Davide Cavelli
Ovada Convivio 2023
Gaggino
Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2021
Isolabella della Croce
Roero Arneis Renesio Incisa Ris. 2020
Monchiero Carbone
Roero Arneis Seminari 2024
Stefanino Costa
Roero Arneis Sette Anni Ris. 2018
Angelo Negro
Roero Le Coste Ris. 2022
Cascina Ca' Rossa
Roero San Michele Ris. 2022
Marco Porello
Roero Sterlotti Ris. 2022
Pelassa
Ruché di Castagnole M.to 'Na Vota 2024
Cantine Sant'Agata
Tre Bicchieri 2026 della Puglia
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Amativo 2023
Cantele
Askos Verdeca 2024
Masseria Li Veli
Castel del Monte Nero di Troia Parco Marano 2020
Giancarlo Ceci
Cubardi 2023
Schola Sarmenti
Cunedda Negroamaro 2022
Carvinea
F Negroamaro 2022
San Marzano Vini
Gioia del Colle Primitivo 16 San Benedetto 2022
Polvanera
Gioia del Colle Primitivo Fanova 2023
Terrecarsiche 1939
Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2022
Tenuta Viglione
Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2022
Tenute Chiaromonte
Gioia del Colle Primitivo Ris. 2020
Pietraventosa
Gioia del Colle Primitivo Ris. 2022
Cantine Tre Pini
Gioia del Colle Primitivo Senatore 2022
Coppi
Gioia del Colle Primitivo Terracava 2023
Curtomartino
Jo Negroamaro 2022
Gianfranco Fino
Lamarossa Primitivo 2021
Amastuola
Orfeo Negroamaro 2023
Paolo Leo
Piluna 2024
Castello Monaci
Primitivo di Manduria Dolce Naturale Madrigale 2023 Produttori di Manduria
Primitivo di Manduria Mirea 2023
Masseria Borgo dei Trulli
Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Ris. 2022
Masca del Tacco
Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2021
Felline
Rifugio Primitivo 2023
Conti Zecca
Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2022
Cantine Due Palme
Susumaniello Rosè 2024
Varvaglione 1921
Terra d'Otranto Fiano Ora 2023
Menhir Marangelli
Tre Bicchieri 2026 della Romagna
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Romagna Albana Codronchio 2023 – Fattoria Monticino Rosso
Romagna Albana Secco Corallo Giallo 2024 – Gallegati
Romagna Sangiovese Bertinoro Ris. Bron & Rusèval 2021 – Celli
Romagna Sangiovese Modigliana V. Probi Ris. 2022 – Villa Papiano
Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2023 – Noelia Ricci
Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Ris. 2022 – Chiara Condello
Tre Bicchieri 2026 della Sardegna
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Ris. 2021
Tenute Sella & Mosca
Cannonau di Sardegna 2023
Antonella Corda
Cannonau di Sardegna Cl. Arbore 2022
Giuseppe Gabbas
Cannonau di Sardegna L'Ora Grande 2023
La Contralta
Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Hospes Ris. 2022
Iolei
Cannonau di Sardegna Perda Rubia Ris. 2022
Tenute Perda Rubia
Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023
Francesco Cadinu
Cannonau di Sardegna Tèrruas Ris. 2023
Su'Entu
Nuracada Bovale 2022
Audarya
Turriga 2021
Argiolas
Vermentino di Gallura Sup. Kramori 2024
Saraja
Vermentino di Gallura Sup. Maìa 2023
Siddùra
Vermentino di Gallura Sup. Pitraia 2022
Tenute Gregu
Vermentino di Gallura Sup. Scialà 2024
Surrau
Vermentino di Gallura Sup. Siena2024
Mura
Vermentino di Sardegna Ràfia 2023
Santa Maria la Palma
Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2024
Giovanni Maria Cherchi
Tre Bicchieri 2026 della Sicilia
Biancoviola 2023
Aldo Viola
Cerasuolo di Vittoria 2023
Feudi del Pisciotto
Cerasuolo di Vittoria Cl. Dorilli 2023
Planeta
Cinque Inverni Catarratto 2018
Possente
Contrada PC 2023
Vini Franchetti – Passopisciaro
Etna Bianco Anthemis 2023
Monteleone
Etna Bianco Contrada Cavaliere 2023
Palmento Costanzo
Etna Bianco Muganazzi 2023
Graci
Etna Bianco San Lorenzo 2024
Girolamo Russo
Etna Bianco Sup. 2024
Barone di Villagrande
Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2024
Maugeri
Etna Rosso 2022
Francesco Tornatore
Etna Rosso Alta Mora 2022
Alta Mora
Etna Rosso Cavanera Contrada Zucconerò Sciara del Tiglio 2021
Firriato
Etna Rosso Contrada Arcuria 2023
Restivo
Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo V. Iannazzo 2022
Cottanera
Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2023
Tenuta di Fessina
Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2023
Cantine Nicosia
Etna Rosso V. Barbagalli 2022
Pietradolce
Faro 2023
Le Casematte
Faro Palari 2020
Palari
Infatata 2024
Caravaglio
Marsala Sup. Ambra Dolce Annata 1980 Ris. 1980
Francesco Intorcia Heritage
Passito di Pantelleria Ben Ryè 2022
Donnafugata
Sicilia Grillo Cavallo delle Fate 2024
Tasca d'Almerita
Sicilia Nero d'Avola Saia 2023
Feudo Maccari
Sicilia Rosso Cantodoro Ris. 2022
Feudo Arancio
Vino Florio
Cantine Florio
Ziller 47
Tenuta Gorghi Tondi
Tre Bicchieri 2026 della Toscana
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Bolgheri Bianco Ornellaia 2022
Ornellaia
Bolgheri Rosso Felciaino 2023
Giovanni Chiappini
Bolgheri Rosso Sup. Argentina 2022
Argentiera
Bolgheri Rosso Sup. Atis 2022
Guado al Melo
Bolgheri Rosso Sup. Dedicato a Walter 2021
Poggio al Tesoro
Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2022
Grattamacco
Bolgheri Rosso Volpolo 2023
Podere Sapaio
Bolgheri Sassicaia 2022
Tenuta San Guido
Bolgheri Sup. Castello di Bolgheri 2022
Castello di Bolgheri
Brunello di Montalcino 2020
Carpineto
Brunello di Montalcino Giodo 2020
Giodo
Brunello di Montalcino Mercatale Ris. 2019
Ridolfi
Brunello di Montalcino Montosoli 2020
Altesino
Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020
Camigliano
Brunello di Montalcino Poggio Landi Ris. 2019
Poggio Landi-Podere Brizio
Brunello di MontalcinoRis. 2018
Biondi – Santi Tenuta Greppo
Brunello di MontalcinoRis. 2019
Poggio di Sotto
Brunello di MontalcinoRis. 2019
Fuligni
Brunello di Montalcino Sasso di Luna 2020
SassodiSole
Brunello di MontalcinoTenuta Nuova 2020
Casanova di Neri
Brunello di Montalcino V.Montosoli 2020
Canalicchio di Sopra
Brunello di Montalcino V. Nastagio 2020
Tenuta Col d'Orcia
Brunello di Montalcino V. Pianrosso Santa Caterina D'Oro Ris. 2019
Ciacci Piccolomini D'Aragona
Carmignano Grumarello Ris. 2021
Tenuta di Artimino
Carmignano Trefiano Ris. 2021
Tenuta di Capezzana
Chianti Cl. 2022
Isole e Olena
Chianti Cl. Casanova 2023
Dievole
Chianti Cl. Fontalpino 2023
Fattoria Carpineta Fontalpino
Chianti Cl. GranSelezione 2020
I Fabbri – Susanna Grassi
Chianti Cl. Gran Selezione Bellezza 2020
Castello di Gabbiano
Chianti Cl. Gran Selezione Colledilà 2022
Barone Ricasoli
Chianti Cl. Gran Selezione Coltassala 2022
Castello di Volpaia
Chianti Cl. Gran Selezione Giovanni Folonari 2020
Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari
Chianti Cl. Gran Selezione La Corte 2022
Castello di Querceto
Chianti Cl. Gran Selezione La Prima 2022
Castello Vicchiomaggio
Chianti Cl. Gran Selezione V.Istine 2022
Istina
Chianti Cl. Gran Selezione V.Montebello Sette 2021
Tolaini
Chianti Cl. Gran Selezione Valiano San Lazzaro 2022
Fattoria di Valiano
Chianti Cl. Gran Selezione Vallanzone 2021
Tenuta di Lilliano
Chianti Cl. Gran Selezione Vigneto. Il Poggio 2020
Castello di Monsanto
Chianti Cl. Il CampitelloRis. 2022
Monteraponi
Chianti Cl. Il Grigio Ris. 2022
San Felice
Chianti Cl. La Porta di Vertine 2022
Bertinga
Chianti Cl. Lareale Ris. 2022
Lamole di Lamole
Chianti Cl. Ris. 2019
Castell'in Villa
Chianti Cl. Ris. 2022
Castello di Albola
Chianti Cl. Ris. 2022
Tenuta di Arceno
Chianti Cl. Sacello 2022
Arillo in Terrabianca
Chianti Cl. Tenuta Sant'Alfonso 2023
Rocca delle Macìe – Famiglia Zingarelli
Chianti Cl. Vigno. La Selvanella Ris. 2021
Vigneti La Selvanella
Chianti Cl. Vigna Barbischio Ris. 2022
Maurizio Alongi
Chianti Cl. Villa Cerna Primocolle 2022
Famiglia Cecchi
Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Ris. 2020
Torre a Cona
Chianti Rufina Terraelectae V. Le Rogaie Ris. 2022
Colonia
Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Ris. 2022
Marchesi Frescobaldi
Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2022
Tenuta di Valgiano
Cortona Syrah Apice 2021
Stefano Amerighi
Cortona Syrah Crano 2021
Baldetti
Enos I VV Sauvignon 2024
Montauto
Flaccianello della Pieve 2022
Fontodi
I Sodi di San Niccolò 2021
Castellare di Castellina
Il Caberlot 2022
Il Carnasciale
Il Matto delle Giuncaie 2022
Dianella
La Gioia 2021
Riecine
Lupicaia 2020
Castello del Terriccio
Maremma Alicante Oltreconfine 2023
Bruni
Maremma Ciliegiolo San Lorenzo 2022
Sassotondo
Maremma Toscana Merlot Baffonero 2022
Rocca di Frassinello
Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Ris. 2021
ColleMassari
Monteti 2021
Tenuta Monteti
Montevertine 2022
Montevertine
Morellino di Scansano Torè Del Moro 2022
Santa Lucia
Nobile di Montepulciano Asinone 2022
Poliziano
Nobile di Montepulciano Cantina del Redi Pieve Cervognano 2021
Vecchia Cantina di Montepulciano
Nobile di Montepulciano Costa Grande 2021
Boscarelli
Nobile di Montepulciano Poggetto di Sopra 2021
Avignonesi
Oreno 2023
Tenuta Sette Ponti
Paleo Rosso 2022
Le Macchiole
Petra 2022
Petra
Poggio de' Colli 2022
Piaggia
Poggio Valente 2022
Fattoria Le Pupille
Rosso di Montalcino 2023
Pietroso
Rosso di Montepulciano Prugnanello 2024
Lunadoro
Sogno Mediterraneo 2023
Tenuta Casadei
Solaia 2022
Marchesi Antinori
Strido Merlot 2021
Podere La Regola
Suisassi 2022
Duemani
Uno 2022
Tenuta di Carleone
Valdarno di Sopra Sangioves Bòggina C Ris. 2022
Fattoria Petrolo
Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena 2021
Il Borro
Vernaccia di San Gimignano Carato 2022
Montenidoli
Vernaccia di San Gimignano L'Albereta Ris. 2022
Il Colombaio di Santa Chiara
Vernaccia di San Gimignano Ris. 2021
Panizzi
Tre Bicchieri 2026 del Trentino
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
San Leonardo 2020
San Leonardo
Teroldego Rotaliano 2023
De Vescovi Ulzbach
Teroldego Rotaliano Sup. Sangue di Drago Ris. 2022
Marco Donati
Pinot Nero Trentino Faedi Ris. 2022
Bellaveder
Riesling trentino 2024
Pojer e Sandri
Trento Brut 1673 2020
Cesarini Sforza Spumanti
Trento Brut Nature 2019
Moser
Trento Brut Rosè
Abate Nero
Trento Brut Rosé +4 Edizione Limitata Ris. 2012
Lettere
Trento Brut Rotari Flavio Ris. 2017
Rotari
Trento Extra Brut Blanc de Noirs 2021
Pisoni Spumanti
Trento Extra Brut Le Général Dallemagne Monfort 2019
Cantine Monfort
Trento Extra Brut Perlé Nero Ris. Ferrari 2018
Tre Bicchieri 2026 dell'Umbria
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Campo delle Api 2024
Cantina Monte Vibiano
FiorFiore Grechetto 2023
Roccafiore
Il Trebbio 2024
Goretti
Montefalco Rosso 2023
Scacciadiavoli
Montefalco Rosso Maestà Quattro Chiavi Ris. 2021
Tenuta Bellafonte
Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021
Arnaldo Caprai
Montefalco Sagrantino Carapace 2020
Tenute Lunelli – Castelbuono
Montefalco Sagrantino Chiusa di Pannone 2020
Antonelli – San Marco
Montefalco Sagrantino Exubera 2018
Terre de La Custodia
Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021
Giampaolo Tabarrini
Montefalco Sagrantino Sacrantino 2020
F.lli Pardi
Orvieto Cl. Supp. Luigi e Giovanna 2022
Barberani
Orvieto Cl. Supp. Mare Antico 2023
Decugnano dei Barbi
Orvieto Cl. Sup. Panata 2023
Argille
Orvieto Cl. Supp. San Giovanni della Sala 2024
Castello della Sala
Ràmici Ciliegiolo 2022
Leonardo Bussoletti
Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. 2020
Lungarotti
Trasimeno Gamay C'Osa 2023
Madrevite
Tre Bicchieri 2026 della Valle d'Aosta
Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.
Sopraquota 900 2023
Terroir di Rosset
Vda Chardonnay Cuvée Bois 2023
Les Crêtes
VdA Chardonnay Mains et Cœur 2023
Maison Anselmet
VdA Pinot Noir L'Emerico 2022
Elio Ottin
VdA Rosso Coteau Barrage 2023
Lo Triolet
Tre Bicchieri 2026 del Veneto
Amarone della Valpolicella 2021
Montezovo – Famiglia Cottini
Barriques di Amarone della Valpolicella 2019
Zeni 1870
Amarone della Valpolicella Cl. 2016
Bertani
Amarone della Valpolicella Cl. 2018
Giuseppe Quintarelli
Amarone della Valpolicella Cl. 2020
Brigaldara
Amarone della Valpolicella Cl. Albasini 2018
Villa Spinosa
Amarone della Valpolicella Cl. Bosan Ris. 2016
Gerardo Cesari
Amarone della Valpolicella Cl. De Buris Ris. 2013
Tommasi Viticoltori
Amarone della Valpolicella Cl. Leone Zardini Ris. 2019
Pietro Zardini
Amarone della Valpolicella Cl. Monte Ca' Bianca Ris. 2019
Lorenzo Begali
Amarone della Valpolicella Cl. Monte Olmi Ris. 2018
F.lli Tedeschi
Amarone della Valpolicella Cl. Ravazzol 2019
Ca' La Bionda
Amarone della Valpolicella Cl. Terre di Cariano Cecilia Beretta Ris. 2018
Pasqua
Baon 2021
Conte Emo Capodilista – La Montecchia
Bardolino Cl. Sup. 2023
Le Tende
Capitel Croce 2023
Anselmi
Cartizze Brut La Rivetta 2024
Villa Sandi
Colli Euganei Rosso Gemola 2020
Vignalta
Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2024
BiancaVigna
Custoza Sup. Amedeo 2023
Cavalchina
Custoza Sup. Ca' del Magro 2023
Monte del Frà
Custoza Sup. Summa 2023
Gorgo
Lessini Durello Pas Dosé Amedeo Ris. 2020
Ca' Rugate
Lugana Molceo Ris. 2023
Ottella
Montello Asolo Rosso dell'Abazia 2021
Serafini & Vidotto
Montello Asolo Rosso Sup. Venegazzù Capo di Stato 2021
Loredan Gasparini
Monti Lessini Durello Pas Dosé Nera Ris. 2017
Fongaro Spumanti
Pinot Grigio delle Venezie Biancogrigio Tesirare 2023
Italo Cescon
Soave Cl. Calvarino 2023
Pieropan
Soave Cl. Campo Vulcano 2024
I Campi
Soave Cl. Le Battistelle 2023
Le Battistelle
Soave Cl. Monte Carbonare 2023
Suavia
Soave Roncà Monte Calvarina La Capelina 2024
Franchetto
Soave Sup. Roncà Monte Calvarina Runcata 2023
Dal Cero – Tenuta Corte Giacobbe
Soave Sup. V. Il Casale 2023
Agostino Vicentini
Terra dei Forti Pinot Grigio Rivoli 2023
Roeno
Traccia di Bianco 2023
Le Fraghe
Valdobbiadene Brut VV 2024
Ruggeri & C.
Valdobbiadene Rive di Campea Extra Brut 2024
Bisol1542
Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2024
Graziano Merotto
Valdobbiadene Rive di Farrò Extra Brut Particella 232 2024
Sorelle Bronca
Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Grande Cuvèe del Fondatore Motus Vitae 2023
Bortolomiolo
Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore Nazzareno Pola 2024
Andreola
Valpolicella Ca' Fiui Corte Sant'Alda 2023
Camerani – Corte Sant'Alda
Valpolicella Cl. Supp. Grola 2022
Allegrini
Valpolicella Cl. Supp. Sant'Urbano 2022
Speri
Valpolicella Sup. La Bandina 2022
Tenuta Sant'Antonio Gambero rosso: i vini rari 2026
Bollicine
TRENTINO
Trento Brut Rosé Monsieur Martis Ris. 2020 – Maso Martis produzione annua: 1.800 bottiglie | prezzo € 75,40
LOMBARDIA
Franciacorta Pas Dosè Celeste 2016 – San Cristoforo produzione annua: 1.008 bottiglie | prezzo € 57,10
Franciacorta Extra Brut Dequinque Cuvée 15 Vendemmie – Uberti produzione annua 3.792 bottiglie | prezzo € 100,80
Vini bianchi
PIEMONTE
Langhe Chardonnay FiloSofia 2022 – Ca’ Viola produzione annua 3.000 bottiglie | prezzo € 60,00
LIGURIA
Cinque Terre Bianco Anfora 2024 – Possa produzione annua 900 bottiglie | prezzo € 27,70
Zero Tolleranza per il Silenzio 2023 – Cà du Ferrà produzione annua 635 bottiglie | prezzo € 60,00
LOMBARDIA
Mat 2020 – Cantina Concarena produzione annua 2.050 bottiglie | prezzo € 43,70
Setticlavio Chardonnay 2023 – Muratori produzione annua 2.065 bottiglie | prezzo € 41,00
TRENTINO
Vin de la Neu 2023 – Resistenti Nicola Biasi produzione annua 1.000 bottiglie | prezzo € 110,00
ALTO ADIGE
Fly Pinot Bianco 2023 AM Project – Andrea Moser produzione annua 1.280 bottiglie | prezzo € 75,00
FRIULI VENEZIA GIULIA
Collio Malvasia Miklus 2020 – Draga – Miklus produzione annua 1.000 bottiglie | prezzo € 31,90
Collio Bianco Tre Vignis 2020 – Venica & Venica produzione annua 1.900 bottiglie | prezzo € 33,60
Collio Pinot Grigio Ris. 2022 – Paraschos produzione annua 1.300 bottiglie | prezzo € 45,20
TOSCANA
Ansonaco 2024 – Altura produzione annua 4.000 bottiglie | prezzo € 45,00
Caperrosso 2024 – Fontuccia produzione annua 2.400 bottiglie | prezzo € 39,00
MARCHE
Falerio Pecorino Aspralama 2021 – Pantaleone produzione annua 3.000 bottiglie | prezzo € 35,00
LAZIO
Manifesto 2023 – Candidaterra produzione annua 1.000 bottiglie | prezzo € 38,00
CAMPANIA
33/33/33 2020 – Vallisassoli produzione annua 2.000 bottiglie | prezzo € 40,00
Greco di Tufo Contrada Epitaffio Ris. 2023 – Macchie Santa Maria produzione annua 1.333 bottiglie | prezzo € 35,00
CALABRIA
Cheiras 2021 – Antonella Lombardo produzione annua 1.700 bottiglie | prezzo € 33.60
Zero Gaglioppo Bianco 2024 – Brigante Vigneti & Cantina produzione annua 1.800 bottiglie | prezzo € 23,50
SICILIA
Etna Bianco Sup. 2021 – Curtaz produzione annua 3.800 bottiglie | prezzo € 48,00
Rosé
ABRUZZO
Cerasuolo d'Abruzzo Sotto il Ceraso 2022 – Caprera produzione annua 1.200 bottiglie | prezzo € 33,60
Vini rossi
VALLE D’AOSTA
Clairet 2021 – Grosjean produzione annua 1.300 bottiglie | prezzo € 38,50
PIEMONTE
Boca Antonio Cerri 2018 – Le Piane produzione annua 2.500 bottiglie | prezzo € 129,40
Barolo Bussia Beppe Colla Ris. 2016 – Poderi Colla produzione annua 2.000 bottiglie | prezzo € 103,50
Barolo Vite Talin 2019 – Luciano Sandrone produzione annua 2.000 bottiglie | prezzo € 480,00
LOMBARDIA
Valtellina Sup. Sassella 2023 – Marco Ferrari produzione annua 2000 bottiglie | prezzo € 45,00
ALTO ADIGE
AA Lagrein Gries Trigon Ris. 2022 – Tenuta Hans Rottensteiner produzione annua: 2.500 bottiglie | prezzo € 75,00
ROMAGNA
Romagna Sangiovese Modigliana Tramazo 2022 – Mutiliana produzione annua 2.600 bottiglie | prezzo € 21,80
TOSCANA
Bolgheri Rosso Sup. Marianova 2022 – Michele Satta produzione annua 3.000 bottiglie | prezzo € 135,00
Bolgheri V. Pianali 2020 – Tenuta Meraviglia Tenuta Le Colonne produzione annua 3.000 bottiglie | prezzo € 92,40
Limite Cabernet Franc 2023 – Emiliano Falsini produzione annua 2000 bottiglie | prezzo € 80,00
Sulána 2024 – La Mursa produzione annua 1.889 bottiglie | prezzo € 40,30
Parabuio 2021 – Castello di Meleto produzione annua 3.300 bottiglie | prezzo € 210,00
MARCHE
Rossomatò 2020 – Valter Mattoni produzione annua 300 bottiglie | prezzo € 82,00
UMBRIA
Torgiano Rosso Pictoricius Ris. 2019 – Terre Margaritelli produzione annua 1.800 bottiglie | prezzo € 130,00
PUGLIA
Primitivo di Manduria Monte Diavoli 2021 – Masseria Cuturi produzione annua 2.200 bottiglie | prezzo € 40,00
CALABRIA
Eleuteria Special Edition in Anfora 2021 – Tenuta del Travale produzione annua 600 bottiglie | prezzo € 149,50
SICILIA
1200 metri 2022 – Sciara produzione annua 1.400 bottiglie | prezzo € 50,40
Vitrarolo 2023 – Cantine Fina produzione annua 800 bottiglie | prezzo € 30,00
SARDEGNA
Cannonau di Sardegna Barrosu Franzisca Ris. 2022 – Giovanni Montisci produzione annua 2.499 bottiglie | prezzo € 100,00
Mandrolisai Memorias Creccherie 2023 – Fradiles produzione annua 3.285 bottiglie | prezzo € 41,90
Guida Gambero Rosso, Dolci da meditazione 2026
VALLE D'AOSTA
VdA Chambave Muscat Flétri 2023 – La Vrille produzione annua 900 bottiglie | prezzo € 40,30
PIEMONTE
Moscato d'Asti VV Collezione 2014 – Cadgal produzione annua 500 bottiglie | prezzo € 77,30
VENETO
Recioto della Valpolicella Cl. Sant'Ulderico 2016 – Monte dall'Ora produzione annua 1.500 bottiglie | prezzo € 58,80
FRIULI VENEZIA GIULIA
Traminer Aromatico Aur 2019 – Ronco del Gelso produzione annua 1.200 bottiglie | prezzo € 21,90
MARCHE
Lina Passito 2023 – Santa Barbara produzione annua 1588 bottiglie | prezzo € 33,60
Occhio di Gallo Vino Cotto 2013 – Tiberi produzione annua 2.000 bottiglie | prezzo € 50,40
SARDEGNA
Vernaccia di Oristano Antico Gregori Ris. '91 – Attilio Contini produzione annua 2.000 bottiglie | prezzo € 84,00