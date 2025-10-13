Vini d'Italia Gambero Rosso 2026: tutti i Tre Bicchieri e i 13 premi speciali

Il vino italiano è più frizzante, corposo e vivo che mai. Lo testimonia la Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso in cui compaiono ben 508 vini in tutta Italia che si sono aggiudicati i “Tre Bicchieri”, di cui 50 che per la prima volta raggiungono il massimo riconoscimento, su circa 40mila vini assaggiati , mentre sono 1.800 i Due Bicchieri Rossi , a conferma di una qualità crescente del vino italiano. Rinn

ovato anche quest'anno il progetto dei Vini Rari , grazie a una carta di 50 bottiglie prodotte entro le 3mila unità che esaltano vitigni rari , singole parcelle e progetti unici e irripetibili.

Ma il segno di eccellenza sono i 13 Premi Speciali . Il Vignaiolo dell'Anno è Francesco Carfagna della cantina Altura sull'isola del Giglio, mentre l' Azienda dell'Anno è il Gruppo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards forte di 4 cantine in Toscana; la Bollicine dell'Anno è il Franciacorta Brut Nature 2021 di Bosio; il Bianco dell'Anno il Roero Arneis Incisa Riserva 2020 di Monchiero Carbone; il Rosato dell'Anno è il Cerasuolo d'Abruzzo Baldovino 2024 di Tenuta I Fauri; il Rosso dell'Anno è il Brunello di Montalcino 2020 di Giodo; il Vino da Meditazione dell'Anno è il Lina Passito 2023 della cantina marchigiana Santa Barbara. Il Miglior Rapporto Qualità-Prezzo porta in Calabria grazie al Cirò Bianco Mare Chiaro 2024 di Ippolito 1845; la Cantina Cooperativa dell'Anno è La Guardiense in Campania; la Cantina Emergente è Torre Zambra in Abruzzo, mentre il Premio Progetto Solidale va a una cantina di Salina, Nino Caravaglio. Completano il quadro il Premio Speciale Giovani Produttori dell'Anno andato a Davide Zoppi e Giuseppe Luciano Aieta di Cà du Ferrà, voluto dalla Banca d'Asti, ideatrice di un programma innovativo sul credito, rivolto alle aziende agricole e vitivinicole, e il Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile , sponsorizzato da Zignago Vetro, che valorizza il lavoro della cantina umbra Antonelli - San Marco.

I 508 vini che si sono guadagnati i Tre Bicchieri nella Guida dei Vini di Gambero Rosso sono distribuiti in tutta la Penisola, segno di un paese che tra colline, appennini, vallate tramanda da secoli la tradizione vitivinicola e si impegna nel primeggiare con gusto e qualità. Ecco dunque l'elenco completo per regione, anche se sono 22 e non 20: dal punto di vista enologico, infatti, due regioni si sdoppiano e diventano 4 aree produttive dalle peculiarità specifiche: sono Trentino e Alto Adige e per la prima volta anche Emilia e Romagna . Inoltre nella Guida del Gambero rosso si trovano i Vini rari 2026 dove le produzioni sono limitate ei dolci da meditazione. Ecco l'elenco completo suddiviso per regione con le due tipologie aggiunte.

Cerasuolo d'Abruzzo Baldovino 2024

Tenuta I Fauri

Cerasuolo d'Abruzzo Giusi 2024

Tenuta Terraviva

Cerasuolo d'Abruzzo Rosa-ae 2024

Torre dei Beati

Cerasuolo d'Abruzzo Sup.Terre di Chieti Fossimatto 2024

Fontefico

Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Zanna Ris. 2020

Dino Illuminati

Giulia Pecorino 2024

Madonna Cataldi

Montepulciano d'Abruzzo 2020

Inalto Vini d'Altura

Montepulciano d'Abruzzo Casauria Podere Castorani Ris. 2021

Castorani

Montepulciano d'Abruzzo Docheio 2022

La Valentina

Montepulciano d'Abruzzo Iskra Ris. 2021

Masciarelli

Montepulciano d'Abruzzo Le Stagioni del Vino 2023

Spinelli

Montepulciano d'Abruzzo Vigneto. di Popoli 2016

Valle Reale

Nobu 1830 Pecorino 2024

Vigna Madre – Famiglia Di Carlo

Trebbiano d'Abruzzo 2023

Emidio Pepe

Tullum Pecorino Biologico 2024

Feudo Antico

Villamagna Ris. 2022

Torre Zambra

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

AA Cabernet Sauvignon Freienfeld Ris. 2022

Cantina Kurtatsch

AA Chardonnay Riserva familiare Kreuzweg Ris. 2021

Castelfeder

AA Chardonnay Troy Ris. 2022

Cantina Tramin

AA Gewürztraminer Auratus 2024

Weingut Ritterhof

AA Gewürztraminer V. Castel Rechtenthal Ris. 2022

Tenuta J. Hofstätter

AA Gewürztraminer V. Kastelaz 2023

Elena Walch

AA Lago di Caldaro Cl. Supp. Quintessenza 2024

Cantina Caldaro

AA Lagrein Taber Ris. 2023

Cantina Bolzano

AA Lagrein V. Klosteranger Ris. 2021

Muri-Gries

AA Merlot Nussleiten Ris. 2021

Castel Sallegg

AA Müller Thurgau V. Feldmarschall von Fenner 2022

Tiefenbrunner

AA Pinot Bianco Itos Ris. 2022

Tenuta Ansitz Waldgries

AA Pinot Bianco Renaissance Ris. 2022

Gump Hof – Markus Prackwieser

AA Pinot Bianco Sirmian 2023

Nals Magreid

AA Pinot Nero Sanct Valentin Ris. 2022

Cantina Produttori San Michele Appiano

AA Pinot Nero Schweizer 2021

Franz Haas

AA Pinot Nero Trattmann Ris. 2022

Cantina Girlan

AA Santa Maddalena Cl. V. Rondell 2024

Glögglhof – Franz Gojer

AA Sauvignon Gran Lafoa Ris. 2022

Cantina Colterenzio

AA Spumante Pas Dosé M. Cl. 2020

Kettmeir

AA Terlano Nova Domus Ris. 2022

Cantina Terlano

AA Valle Isarco Kerner Aristos 2024

Cantina Produttori Valle Isarco

AA Valle Isarco Pinot Grigio 2024

Köfererhof – Günther Kerschbaumer

AA Valle Isarco Riesling Praepositus 2023

Abbazia di Novacella

Aglianico del Vulture Il Repertorio 2023

Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Nero degli Orsini 2019

Tenuta Lagala

Aglianico del Vulture Nocte 2021

Terra dei Re

Aglianico del Vulture Titolo 2023

Elena Fucci

Il giardino varietale nella tenuta Rosaneti Librandi, in Calabria, premiata con Tre bicchieri

Cirò Bianco Mare Chiaro 2024

Ippolito 1845

Cirò Rosso Cl. Sup. 2023

Vigneti Vumbaca

Cirò Rosso Cl. Supp. Duca Sanfelice Ris. 2023 Librandi

Cirò Rosso Cl. Supp. Rischio pidocchi. 2022

Caparra & Siciliani

Petraro 2022

Roberto Ceraudo

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Aglianico 2021

Masseria Della Porta

Campi Flegrei Falanghina Tenuta Jossa 2021

Cantine Astroni

Caudium Aglianico 2023

Masseria Frattasi

Cilento Fiano Pian di Stio 2024

San Salvatore 1988

Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024

Marisa Cuomo

Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica 2024

La Guardiense – Janare

Falanghina del Sannio Taburno BjondoRe 2024

Fontanavecchia

Fiano di Avellino 2024

Colli di Lapio

Fiano di AvellinoAlessandra Ris. 2015

Di Meo

Fiano di Avellino Arianè 2023

Laura De Vito

Fiano di Avellino Pietramara Et. Bianca Ris. 2022

I Favati

Fiano di Avellino Tognano Ris. 2022

Rocca del Principe

Greco di Tufo L'Ariella 2024

Vinosia

Greco di Tufo V. Laure Ris. 2023

Cantine di Marzo

Nulla è per Caso Casavecchia 2022

Teresa Mincione

Sannio Aglianico Manent 2021

Terre Stregate

Taurasi 2019

Pietracupa

Taurasi Piano di Montevergine 2019

Feudi di San Gregorio

Taurasi Ris. 2020

Fiorentino

Vesuvio Bianco Contrade 61.37 2021

Casa Setaro

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Arvange Pas Dosé M. Cl. 2020 – Valtidone

Brut Rosé M.Cl. Cuvée – Francesco Bellei Francesco Bellei & C.

Il Pigro Dosaggio Zero M. Cl. 2022 – Cantine Romagnoli

Lambrusco di Sorbara Brut Rosé M. Cl. 2020 – Cantina della Volta

Lambrusco di Sorbara Piria 2024 – Alberto Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo 2024 – Cavicchioli

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile Semprebon 2024 – Fattoria Moretto

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vign. Cialdini 2024 – Cleto Chiarli Tenute Agricole

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vini del Re 2024 – Cantina Settecani

Concerto Reggiano Lambrusco 2024 – Medici Ermete

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Braide Alte 2023

Livon

Chardonnay 2020

Vigne del Malina

Collio Bianco Broy 2023

Eugenio Collavini

Collio Bianco Fosarin 2023

Ronco dei Tassi

Collio Bianco Luna di Ponca 2022

Tenuta Borgo Conventi

Collio Friulano 2024

Russiz Superiore

Collio Malvasia 2024

Doro Princic

Collio Ribolla Gialla Ris. 2020

Primosico

Collio Sauvignon 2024

Tiare – Roberto Snidarcig

Collio Sauvignon Cicinis 2023

Tentativi

Desiderium I Ferretti 2023

Tenuta Luisa

FCO Bianco Myò I Fiori di Leonie 2022

Zorzettig

FCO Bianco Tricùr Ris. 2019

Monviert

FCO Biancosesto 2023

Tunella

FCO Friulano Liende 2023

La Viarte

FCO Friulano Masiero Ris. 2022

Torre Rosazza

FCO Schioppettino di Prepotto 2020

Vigna Traverso

Pinot Bianco Friulano Aquileia Opimio 2021

Ca' Bolani

Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2023

Vie di Romans

Pinot Grigio Grigio del Friuli Isonzo 2023

Lis Neris

Friuli Pinot Bianco 2024

Le Monde

Friuli Pinot Grigio 2023

Ronco Margherita

Ograde 2022

Skerk

Rosazzo Terre Alte 2022

Livio Felluga

Colli di Luni Vermentino Boboli 2024

Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2024

Cantine Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino V. Basse 2024

Terenzuola

Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2024

Cantine Calleri

Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024

Maria Donata Bianchi

Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2023

Massimo Alessandri

Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2024

Laura Aschero

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Botticino Pià de la Tesa 2022

Noventa Botticino

Brut M. Cl.

Monsupello

Farfalla Pinot Nero Pas Dosé M. Cl. Grotta Privée 2018

Ballabio

Franciacorta Brut Nature 2021

Bosio

Franciacorta Dosaggio Zéro Annamaria Clementi Ris. 2016

Ca' del Bosco

Franciacorta Dosage Zéro Natura 2020

I Barisei

Franciacorta Dosaggio Zéro Rosé 2021

Bellavista

Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2015

Ricci Curbastro

Franciacorta Extra Brut Arcadia Annata 2020

Lantieri de Paratico

Franciacorta Extra Brut EBB 2019

Mosnel

Franciacorta Extra Brut Ris. 2017

Ferghettina

Franciacorta Extra Brut Rosè 2021

Barone Pizzini

Franciacorta Natura 61 2018

Guido Berlucchi Franciacorta

Franciacorta Satèn

Montina Franciacorta

Lugana Perla 2024

Perla del Garda

Lugana VT Filo di Arianna 2020

Tenuta Roveglia

OP Buttafuoco Storico V. Solenga 2021

Fiamberti

OP Cruasé Roccapietra 2019

Scuropasso – Roccapietra

OP Pinot Nero M. Cl. Pas Dosé 1870 Top Zero

Giorgi

OP Pinot Nero M. Cl. Pas Dosé Riva Rinetti 2020

Calatroni

OP Riesling Campo della Fojada Ris. 2021

Tenuta Travaglino

Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Pernice 2022

Conte Vistarino

Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Terrazze Alte 2023

Tenuta Mazzolino

RGC Valtènesi 2024

Tenute del Garda

RGC Valtènesi Lettera C 2022

Pasini San Giovanni

RGC Valtènesi Rosavero 2024

Avanzi

RGC Valtènesi Seta Mora 2022

F.lli Turina

San Martino della Battaglia Campo del Soglio 2024

Selva Capuzza

Valtellina Sforzato Infinito 2021

Tenuta Scerscé

Valtellina Sfursat 5 Stelle 2022

Nino Negri

Valtellina Sup. Grumello Ris. 2019

Aldo Rainoldi

Valtellina Sup. Grumello V. Dossi Salati Ris. 2022

Dirupi

Valtellina Sup. Sassella Sommarovina 2022

Mamete Prevostini

Valtellina Sup. Sassella Stella Retica 2022

AR.PE.PE

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Ambrosia Ris. 2022

Vignamato

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Lauro Ris. 2022

Poderi Mattioli

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Origini Ris. 2023

Fattoria Nannì

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Rincrocca Ris. 2022

La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. San Paolo Ris. 2022

Pievalta

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. San Sisto Ris. 2022

Tenute San Sisto

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. V. Il Cantico della Figura Ris. 2021

Andrea Felici

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Villa BucciRis. 2022

Tenuta Villa Bucci

Colli Maceratesi Ribona Camurena 2022

Saputi

Conero Sassi Neri Ris. 2021

Fattoria Le Terrazze

Le Oche 2023

Fattoria San Lorenzo

Offida Pecorino 2024

Numa

Offida Pecorino Artemisia 2024

Tenuta Spinelli

Offida Pecorino Campo di Marte 2024

Tenuta De Angelis

Offida Pecorino Donna Orgilla 2024

Fiorano

Piceno Sup. Lecaniette Morellone 2021

Le Caniette

Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare 2022

Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Supp. Da Solo 2023

Terralibera

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Supp. L'Insolito del Pozzo Buono 2023

Vicari

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Supp. VV Storico 2020

Umani Ronchi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Supp. Vigno. di Tobia 2022

Col di Corte

Verdicchio di Matelica Senex Ris. 2019

Bisci

Verdicchio di Matelica Vertis 2023

Borgo Paglianetto

Vignagiulia Rosso 2020

Emanuele Dianetti

Biferno Rosso Ramitello 2021

Di Majo Norante

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

109 Grechetto 2023

Tenuta La Pazzaglia

Anthium Bellone 2024

Casale del Giglio

Cesanese del Piglio Sup. Torre del PianoRis. 2022

Casale della Ioria

Cesanese di Olevano Romano Ris. 2021

Damiano Ciolli

Fiorano Rosso 2020

Tenuta di Fiorano

Frascati Sup. Vigno. FalconieriRis. 2020

Villa Simone

Frascati Sup. Vigno. La Torretta di Valle Marciana Ris. 2023

Gabriele Magno

Habemus 2023

San Giovenale

Lavente 2023

Emiliano Fini

Montiano 2022

Famiglia Cotarella

Roma Rosso Cl. Ris. 2022

Poggio Le Volpi

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Alta Langa Extra Brut Bera Blanc 2021

Bera

Alta Langa Extra Brut Blanc de Noir 2021

Colombo – Cascina Pastori

Alta Langa Extra Brut Rosé Caterina Rivella Ris. 2018

Marcalberto

Alta Langa Pas Dosé Sboccatura Tardiva Zero Ris. 2019

Enrico Serafino

Barbaresco Asili Ris. 2020

Ca' del Baio

Barbaresco Asili Ris. 2020

Bruno Giacosa

Barbaresco Bricco di Treiso Il Bricco 2021

Pio Cesare

Barbaresco Currà 2020

Sottimano

Barbaresco Iago 2022

Mura Mura

Barbaresco Rio Sordo 2022

Cascina delle Rose

Barbaresco Rombone 2021

Fiorenzo Nada

Barbaresco Rose delle Casasse Ris. 2019

Cascina Baricchi

Barbaresco Serraboella Sorì Paitin VV Ris. 2020

Paitin

Barbaresco Sorì Tildin 2022

Gaja

Barbera d'Asti La Bigia 2023

Luigi Spertino

Barbera d'Asti Lavignone 2024

Pico Maccario

Barbera d'Asti Sup. Colli Astiani Viti Centenarie 2021

Ferraris Agricola

Barbera d'Asti Superiore La Luna ei Falò 2023

Vite Colte

Barbera d'Asti VV 50 2023

Vinchio Vaglio

Barbera del M.to Sup. Adamante 2021

Paolo Angelini

Barbera del Monferrato Sup. Giulin 2023

Accornero Giulio e Figli

Barbera d'Asti Sup. Genio 2023

Gianni Doglia

Barolo Arborina 2021

Elio Altare

Barolo Bricco Ambrogio Dinoi Ris. 2019

Negretti

Barolo Bricco Ambrogio Lorens 2021

Lodali

Barolo Brunate 2021

Vietti

Barolo Bussia 2021

Giacomo Fenocchio

Barolo Bussia V. Mondoca Ris. 2019

Poderi e Cantine Oddero

Barolo Castelletto 2021

GB Burlotto

Barolo Castelletto 2021

Fortemasso

Barolo Cerequio 2021

Michele Chiarlo

Barolo Cerretta 2021

Garesio

Barolo Coste di Rose 2021

GD Vajra

Barolo del Comune di Diano d'Alba Contadin 2021

Bricco Maiolica

Barolo Francia 2021

Giacomo Conterno

Barolo Ginestra 2021

Paolo Conterno

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2021

Domenico Clerico

Barolo Meriame 2021

Paolo Manzone

Barolo Monvigliero 2021

Bel Colle

Barolo Monvigliero 2021

Poderi Luigi Einaudi

Barolo Ornato 2021

Palladino

Barolo Vignarionda 2021

Guido Porro

Barolo Vignolo Ris. 2019

Cavallotto – Tenuta Bricco Boschis

Barolo Villero 2021

Livia Fontana

Boca 2021

Davide Carlone

Caluso Vintage 2020

Orsolani

Canelli Tenuta del Fant 2024

Tenuta Il Falchetto

Colli Tortonesi Timorasso Derthona 2023

Mandirola

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2022

Giacomo Boveri

Colli Tortonesi Timorasso Santa Croce 2023

La Colombera

Dogliani Papà Celso 2024

Marziano Abbona

Dolcetto di Ovada Sup. Du Riva 2020

Tacchino

Gattinara 2020

Torraccia del Piantavigna

Gattinara V. Ronchi Ris. 2019

Giancarlo Travaglini

Gavi del Comune di Gavi Meera 2024

Roberto Sarotto

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2024

Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Vignavecchia 2019

Castellari Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2024

La Toledana

Grignolino d'Asti Monferace 2020

Tenuta Santa Caterina

Grignolino del M.To Casalese Arillus 2024

Sulin

Grignolino del M.to Casalese Poggeto 2024

La Casaccia

Langhe Nebbiolo Estere Canale Rosso 2022

Giovanni Rosso

M.to Nebbiolo Sup. Serre di San Pietro 2022

Bava

Nebbiolo d'Alba V. Valmaggiore Tutto a Mano 2022

Orlando Abrigo

Nizza Cremosina 2022

Bersano

Nizza Crivelletto 2023

Cossetti 1891

Nizza Pomorosso 2022

Coppo

Ovada Bricco Le Zerbe Ris. 2022

Davide Cavelli

Ovada Convivio 2023

Gaggino

Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2021

Isolabella della Croce

Roero Arneis Renesio Incisa Ris. 2020

Monchiero Carbone

Roero Arneis Seminari 2024

Stefanino Costa

Roero Arneis Sette Anni Ris. 2018

Angelo Negro

Roero Le Coste Ris. 2022

Cascina Ca' Rossa

Roero San Michele Ris. 2022

Marco Porello

Roero Sterlotti Ris. 2022

Pelassa

Ruché di Castagnole M.to 'Na Vota 2024

Cantine Sant'Agata

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Amativo 2023

Cantele

Askos Verdeca 2024

Masseria Li Veli

Castel del Monte Nero di Troia Parco Marano 2020

Giancarlo Ceci

Cubardi 2023

Schola Sarmenti

Cunedda Negroamaro 2022

Carvinea

F Negroamaro 2022

San Marzano Vini

Gioia del Colle Primitivo 16 San Benedetto 2022

Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Fanova 2023

Terrecarsiche 1939

Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2022

Tenuta Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2022

Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Ris. 2020

Pietraventosa

Gioia del Colle Primitivo Ris. 2022

Cantine Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2022

Coppi

Gioia del Colle Primitivo Terracava 2023

Curtomartino

Jo Negroamaro 2022

Gianfranco Fino

Lamarossa Primitivo 2021

Amastuola

Orfeo Negroamaro 2023

Paolo Leo

Piluna 2024

Castello Monaci

Primitivo di Manduria Dolce Naturale Madrigale 2023 Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Mirea 2023

Masseria Borgo dei Trulli

Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Ris. 2022

Masca del Tacco

Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2021

Felline

Rifugio Primitivo 2023

Conti Zecca

Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2022

Cantine Due Palme

Susumaniello Rosè 2024

Varvaglione 1921

Terra d'Otranto Fiano Ora 2023

Menhir Marangelli

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Romagna Albana Codronchio 2023 – Fattoria Monticino Rosso

Romagna Albana Secco Corallo Giallo 2024 – Gallegati

Romagna Sangiovese Bertinoro Ris. Bron & Rusèval 2021 – Celli

Romagna Sangiovese Modigliana V. Probi Ris. 2022 – Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2023 – Noelia Ricci

Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Ris. 2022 – Chiara Condello

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Ris. 2021

Tenute Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna 2023

Antonella Corda

Cannonau di Sardegna Cl. Arbore 2022

Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna L'Ora Grande 2023

La Contralta

Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Hospes Ris. 2022

Iolei

Cannonau di Sardegna Perda Rubia Ris. 2022

Tenute Perda Rubia

Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2023

Francesco Cadinu

Cannonau di Sardegna Tèrruas Ris. 2023

Su'Entu

Nuracada Bovale 2022

Audarya

Turriga 2021

Argiolas

Vermentino di Gallura Sup. Kramori 2024

Saraja

Vermentino di Gallura Sup. Maìa 2023

Siddùra

Vermentino di Gallura Sup. Pitraia 2022

Tenute Gregu

Vermentino di Gallura Sup. Scialà 2024

Surrau

Vermentino di Gallura Sup. Siena2024

Mura

Vermentino di Sardegna Ràfia 2023

Santa Maria la Palma

Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2024

Giovanni Maria Cherchi

Biancoviola 2023

Aldo Viola

Cerasuolo di Vittoria 2023

Feudi del Pisciotto

Cerasuolo di Vittoria Cl. Dorilli 2023

Planeta

Cinque Inverni Catarratto 2018

Possente

Contrada PC 2023

Vini Franchetti – Passopisciaro

Etna Bianco Anthemis 2023

Monteleone

Etna Bianco Contrada Cavaliere 2023

Palmento Costanzo

Etna Bianco Muganazzi 2023

Graci

Etna Bianco San Lorenzo 2024

Girolamo Russo

Etna Bianco Sup. 2024

Barone di Villagrande

Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2024

Maugeri

Etna Rosso 2022

Francesco Tornatore

Etna Rosso Alta Mora 2022

Alta Mora

Etna Rosso Cavanera Contrada Zucconerò Sciara del Tiglio 2021

Firriato

Etna Rosso Contrada Arcuria 2023

Restivo

Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo V. Iannazzo 2022

Cottanera

Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2023

Tenuta di Fessina

Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2023

Cantine Nicosia

Etna Rosso V. Barbagalli 2022

Pietradolce

Faro 2023

Le Casematte

Faro Palari 2020

Palari

Infatata 2024

Caravaglio

Marsala Sup. Ambra Dolce Annata 1980 Ris. 1980

Francesco Intorcia Heritage

Passito di Pantelleria Ben Ryè 2022

Donnafugata

Sicilia Grillo Cavallo delle Fate 2024

Tasca d'Almerita

Sicilia Nero d'Avola Saia 2023

Feudo Maccari

Sicilia Rosso Cantodoro Ris. 2022

Feudo Arancio

Vino Florio

Cantine Florio

Ziller 47

Tenuta Gorghi Tondi

Vigneto e oliveto nella zona di Bolgheri

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Bolgheri Bianco Ornellaia 2022

Ornellaia

Bolgheri Rosso Felciaino 2023

Giovanni Chiappini

Bolgheri Rosso Sup. Argentina 2022

Argentiera

Bolgheri Rosso Sup. Atis 2022

Guado al Melo

Bolgheri Rosso Sup. Dedicato a Walter 2021

Poggio al Tesoro

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2022

Grattamacco

Bolgheri Rosso Volpolo 2023

Podere Sapaio

Bolgheri Sassicaia 2022

Tenuta San Guido

Bolgheri Sup. Castello di Bolgheri 2022

Castello di Bolgheri

Brunello di Montalcino 2020

Carpineto

Brunello di Montalcino Giodo 2020

Giodo

Brunello di Montalcino Mercatale Ris. 2019

Ridolfi

Brunello di Montalcino Montosoli 2020

Altesino

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2020

Camigliano

Brunello di Montalcino Poggio Landi Ris. 2019

Poggio Landi-Podere Brizio

Brunello di MontalcinoRis. 2018

Biondi – Santi Tenuta Greppo

Brunello di MontalcinoRis. 2019

Poggio di Sotto

Brunello di MontalcinoRis. 2019

Fuligni

Brunello di Montalcino Sasso di Luna 2020

SassodiSole

Brunello di MontalcinoTenuta Nuova 2020

Casanova di Neri

Brunello di Montalcino V.Montosoli 2020

Canalicchio di Sopra

Brunello di Montalcino V. Nastagio 2020

Tenuta Col d'Orcia

Brunello di Montalcino V. Pianrosso Santa Caterina D'Oro Ris. 2019

Ciacci Piccolomini D'Aragona

Carmignano Grumarello Ris. 2021

Tenuta di Artimino

Tenuta Artimino segnalata nella Guida di Gambero rosso 2026 con i Tre bicchieri per il vino Carmignano Grumarello Ris. 2021 (da sinistra l'enologa Ginevra Dondini e la proprietaria Annabella Pascale)

Carmignano Trefiano Ris. 2021

Tenuta di Capezzana

Chianti Cl. 2022

Isole e Olena

Chianti Cl. Casanova 2023

Dievole

Chianti Cl. Fontalpino 2023

Fattoria Carpineta Fontalpino

Chianti Cl. GranSelezione 2020

I Fabbri – Susanna Grassi

Chianti Cl. Gran Selezione Bellezza 2020

Castello di Gabbiano

Chianti Cl. Gran Selezione Colledilà 2022

Barone Ricasoli

Chianti Cl. Gran Selezione Coltassala 2022

Castello di Volpaia

Chianti Cl. Gran Selezione Giovanni Folonari 2020

Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

Chianti Cl. Gran Selezione La Corte 2022

Castello di Querceto

Chianti Cl. Gran Selezione La Prima 2022

Castello Vicchiomaggio

Chianti Cl. Gran Selezione V.Istine 2022

Istina

Chianti Cl. Gran Selezione V.Montebello Sette 2021

Tolaini

Chianti Cl. Gran Selezione Valiano San Lazzaro 2022

Fattoria di Valiano

Chianti Cl. Gran Selezione Vallanzone 2021

Tenuta di Lilliano

Chianti Cl. Gran Selezione Vigneto. Il Poggio 2020

Castello di Monsanto

Chianti Cl. Il CampitelloRis. 2022

Monteraponi

Chianti Cl. Il Grigio Ris. 2022

San Felice

Chianti Cl. La Porta di Vertine 2022

Bertinga

Chianti Cl. Lareale Ris. 2022

Lamole di Lamole

Chianti Cl. Ris. 2019

Castell'in Villa

Chianti Cl. Ris. 2022

Castello di Albola

Chianti Cl. Ris. 2022

Tenuta di Arceno

Chianti Cl. Sacello 2022

Arillo in Terrabianca

Chianti Cl. Tenuta Sant'Alfonso 2023

Rocca delle Macìe – Famiglia Zingarelli

Chianti Cl. Vigno. La Selvanella Ris. 2021

Vigneti La Selvanella

Chianti Cl. Vigna Barbischio Ris. 2022

Maurizio Alongi

Chianti Cl. Villa Cerna Primocolle 2022

Famiglia Cecchi

Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Ris. 2020

Torre a Cona

Chianti Rufina Terraelectae V. Le Rogaie Ris. 2022

Colonia

Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Ris. 2022

Marchesi Frescobaldi

Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2022

Tenuta di Valgiano

Cortona Syrah Apice 2021

Stefano Amerighi

Cortona Syrah Crano 2021

Baldetti

Enos I VV Sauvignon 2024

Montauto

Flaccianello della Pieve 2022

Fontodi

I Sodi di San Niccolò 2021

Castellare di Castellina

Il Caberlot 2022

Il Carnasciale

Il Matto delle Giuncaie 2022

Dianella

La Gioia 2021

Riecine

Lupicaia 2020

Castello del Terriccio

Maremma Alicante Oltreconfine 2023

Bruni

Maremma Ciliegiolo San Lorenzo 2022

Sassotondo

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2022

Rocca di Frassinello

Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Ris. 2021

ColleMassari

Monteti 2021

Tenuta Monteti

Montevertine 2022

Montevertine

Morellino di Scansano Torè Del Moro 2022

Santa Lucia

Nobile di Montepulciano Asinone 2022

Poliziano

Nobile di Montepulciano Cantina del Redi Pieve Cervognano 2021

Vecchia Cantina di Montepulciano

Nobile di Montepulciano Costa Grande 2021

Boscarelli

Nobile di Montepulciano Poggetto di Sopra 2021

Avignonesi

Oreno 2023

Tenuta Sette Ponti

Paleo Rosso 2022

Le Macchiole

Petra 2022

Petra

Poggio de' Colli 2022

Piaggia

Poggio Valente 2022

Fattoria Le Pupille

Rosso di Montalcino 2023

Pietroso

Rosso di Montepulciano Prugnanello 2024

Lunadoro

Sogno Mediterraneo 2023

Tenuta Casadei

Solaia 2022

Marchesi Antinori

Strido Merlot 2021

Podere La Regola

Suisassi 2022

Duemani

Uno 2022

Tenuta di Carleone

Valdarno di Sopra Sangioves Bòggina C Ris. 2022

Fattoria Petrolo

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena 2021

Il Borro

Vernaccia di San Gimignano Carato 2022

Montenidoli

Vernaccia di San Gimignano L'Albereta Ris. 2022

Il Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di San Gimignano Ris. 2021

Panizzi

Tre Bicchieri 2026 del Trentino

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

San Leonardo 2020

San Leonardo

Teroldego Rotaliano 2023

De Vescovi Ulzbach

Teroldego Rotaliano Sup. Sangue di Drago Ris. 2022

Marco Donati

Pinot Nero Trentino Faedi Ris. 2022

Bellaveder

Riesling trentino 2024

Pojer e Sandri

Trento Brut 1673 2020

Cesarini Sforza Spumanti

Trento Brut Nature 2019

Moser

Trento Brut Rosè

Abate Nero

Trento Brut Rosé +4 Edizione Limitata Ris. 2012

Lettere

Trento Brut Rotari Flavio Ris. 2017

Rotari

Trento Extra Brut Blanc de Noirs 2021

Pisoni Spumanti

Trento Extra Brut Le Général Dallemagne Monfort 2019

Cantine Monfort

Trento Extra Brut Perlé Nero Ris. Ferrari 2018

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Campo delle Api 2024

Cantina Monte Vibiano

FiorFiore Grechetto 2023

Roccafiore

Il Trebbio 2024

Goretti

Montefalco Rosso 2023

Scacciadiavoli

Montefalco Rosso Maestà Quattro Chiavi Ris. 2021

Tenuta Bellafonte

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021

Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Carapace 2020

Tenute Lunelli – Castelbuono

Montefalco Sagrantino Chiusa di Pannone 2020

Antonelli – San Marco

Montefalco Sagrantino Exubera 2018

Terre de La Custodia

Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2021

Giampaolo Tabarrini

Montefalco Sagrantino Sacrantino 2020

F.lli Pardi

Orvieto Cl. Supp. Luigi e Giovanna 2022

Barberani

Orvieto Cl. Supp. Mare Antico 2023

Decugnano dei Barbi

Orvieto Cl. Sup. Panata 2023

Argille

Orvieto Cl. Supp. San Giovanni della Sala 2024

Castello della Sala

Ràmici Ciliegiolo 2022

Leonardo Bussoletti

Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. 2020

Lungarotti

Trasimeno Gamay C'Osa 2023

Madrevite

Ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nella guida Vini d'Italia 2026 del Gambero Rosso.

Sopraquota 900 2023

Terroir di Rosset

Vda Chardonnay Cuvée Bois 2023

Les Crêtes

VdA Chardonnay Mains et Cœur 2023

Maison Anselmet

VdA Pinot Noir L'Emerico 2022

Elio Ottin

VdA Rosso Coteau Barrage 2023

Lo Triolet

Amarone della Valpolicella 2021

Montezovo – Famiglia Cottini

Barriques di Amarone della Valpolicella 2019

Zeni 1870

Amarone della Valpolicella Cl. 2016

Bertani

Amarone della Valpolicella Cl. 2018

Giuseppe Quintarelli

Amarone della Valpolicella Cl. 2020

Brigaldara

Amarone della Valpolicella Cl. Albasini 2018

Villa Spinosa

Amarone della Valpolicella Cl. Bosan Ris. 2016

Gerardo Cesari

Amarone della Valpolicella Cl. De Buris Ris. 2013

Tommasi Viticoltori

Amarone della Valpolicella Cl. Leone Zardini Ris. 2019

Pietro Zardini

Amarone della Valpolicella Cl. Monte Ca' Bianca Ris. 2019

Lorenzo Begali

Amarone della Valpolicella Cl. Monte Olmi Ris. 2018

F.lli Tedeschi

Amarone della Valpolicella Cl. Ravazzol 2019

Ca' La Bionda

Amarone della Valpolicella Cl. Terre di Cariano Cecilia Beretta Ris. 2018

Pasqua

Baon 2021

Conte Emo Capodilista – La Montecchia

Bardolino Cl. Sup. 2023

Le Tende

Capitel Croce 2023

Anselmi

Cartizze Brut La Rivetta 2024

Villa Sandi

Colli Euganei Rosso Gemola 2020

Vignalta

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2024

BiancaVigna

Custoza Sup. Amedeo 2023

Cavalchina

Custoza Sup. Ca' del Magro 2023

Monte del Frà

Custoza Sup. Summa 2023

Gorgo

Lessini Durello Pas Dosé Amedeo Ris. 2020

Ca' Rugate

Lugana Molceo Ris. 2023

Ottella

Montello Asolo Rosso dell'Abazia 2021

Serafini & Vidotto

Montello Asolo Rosso Sup. Venegazzù Capo di Stato 2021

Loredan Gasparini

Monti Lessini Durello Pas Dosé Nera Ris. 2017

Fongaro Spumanti

Pinot Grigio delle Venezie Biancogrigio Tesirare 2023

Italo Cescon

Soave Cl. Calvarino 2023

Pieropan

Soave Cl. Campo Vulcano 2024

I Campi

Soave Cl. Le Battistelle 2023

Le Battistelle

Soave Cl. Monte Carbonare 2023

Suavia

Soave Roncà Monte Calvarina La Capelina 2024

Franchetto

Soave Sup. Roncà Monte Calvarina Runcata 2023

Dal Cero – Tenuta Corte Giacobbe

Soave Sup. V. Il Casale 2023

Agostino Vicentini

Terra dei Forti Pinot Grigio Rivoli 2023

Roeno

Traccia di Bianco 2023

Le Fraghe

Valdobbiadene Brut VV 2024

Ruggeri & C.

Valdobbiadene Rive di Campea Extra Brut 2024

Bisol1542

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2024

Graziano Merotto

Valdobbiadene Rive di Farrò Extra Brut Particella 232 2024

Sorelle Bronca

Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Grande Cuvèe del Fondatore Motus Vitae 2023

Bortolomiolo

Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore Nazzareno Pola 2024

Andreola

Valpolicella Ca' Fiui Corte Sant'Alda 2023

Camerani – Corte Sant'Alda

Valpolicella Cl. Supp. Grola 2022

Allegrini

Valpolicella Cl. Supp. Sant'Urbano 2022

Speri

Valpolicella Sup. La Bandina 2022

Bollicine

TRENTINO

Trento Brut Rosé Monsieur Martis Ris. 2020 – Maso Martis produzione annua: 1.800 bottiglie | prezzo € 75,40

LOMBARDIA

Franciacorta Pas Dosè Celeste 2016 – San Cristoforo produzione annua: 1.008 bottiglie | prezzo € 57,10

Franciacorta Extra Brut Dequinque Cuvée 15 Vendemmie – Uberti produzione annua 3.792 bottiglie | prezzo € 100,80

Vini bianchi

PIEMONTE

Langhe Chardonnay FiloSofia 2022 – Ca’ Viola produzione annua 3.000 bottiglie | prezzo € 60,00

LIGURIA

Cinque Terre Bianco Anfora 2024 – Possa produzione annua 900 bottiglie | prezzo € 27,70

Zero Tolleranza per il Silenzio 2023 – Cà du Ferrà produzione annua 635 bottiglie | prezzo € 60,00

LOMBARDIA

Mat 2020 – Cantina Concarena produzione annua 2.050 bottiglie | prezzo € 43,70

Setticlavio Chardonnay 2023 – Muratori produzione annua 2.065 bottiglie | prezzo € 41,00

TRENTINO

Vin de la Neu 2023 – Resistenti Nicola Biasi produzione annua 1.000 bottiglie | prezzo € 110,00

ALTO ADIGE

Fly Pinot Bianco 2023 AM Project – Andrea Moser produzione annua 1.280 bottiglie | prezzo € 75,00

FRIULI VENEZIA GIULIA

Collio Malvasia Miklus 2020 – Draga – Miklus produzione annua 1.000 bottiglie | prezzo € 31,90

Collio Bianco Tre Vignis 2020 – Venica & Venica produzione annua 1.900 bottiglie | prezzo € 33,60

Collio Pinot Grigio Ris. 2022 – Paraschos produzione annua 1.300 bottiglie | prezzo € 45,20

TOSCANA

Ansonaco 2024 – Altura produzione annua 4.000 bottiglie | prezzo € 45,00

Caperrosso 2024 – Fontuccia produzione annua 2.400 bottiglie | prezzo € 39,00

MARCHE

Falerio Pecorino Aspralama 2021 – Pantaleone produzione annua 3.000 bottiglie | prezzo € 35,00

LAZIO

Manifesto 2023 – Candidaterra produzione annua 1.000 bottiglie | prezzo € 38,00

CAMPANIA

33/33/33 2020 – Vallisassoli produzione annua 2.000 bottiglie | prezzo € 40,00

Greco di Tufo Contrada Epitaffio Ris. 2023 – Macchie Santa Maria produzione annua 1.333 bottiglie | prezzo € 35,00

CALABRIA

Cheiras 2021 – Antonella Lombardo produzione annua 1.700 bottiglie | prezzo € 33.60

Zero Gaglioppo Bianco 2024 – Brigante Vigneti & Cantina produzione annua 1.800 bottiglie | prezzo € 23,50

SICILIA

Etna Bianco Sup. 2021 – Curtaz produzione annu a 3.800 bottiglie | prezzo € 48,00

Rosé

ABRUZZO

Cerasuolo d'Abruzzo Sotto il Ceraso 2022 – Caprera produzione annua 1.200 bottiglie | prezzo € 33,60

Vini rossi

VALLE D’AOSTA

Clairet 2021 – Grosjean produzione annua 1.300 bottiglie | prezzo € 38,50

PIEMONTE

Boca Antonio Cerri 2018 – Le Piane produzione annua 2.500 bottiglie | prezzo € 129,40

Barolo Bussia Beppe Colla Ris. 2016 – Poderi Colla produzione annua 2.000 bottiglie | prezzo € 103,50

Barolo Vite Talin 2019 – Luciano Sandrone produzione annua 2.000 bottiglie | prezzo € 480,00

LOMBARDIA

Valtellina Sup. Sassella 2023 – Marco Ferrari produzione annua 2000 bottiglie | prezzo € 45,00

ALTO ADIGE

AA Lagrein Gries Trigon Ris. 2022 – Tenuta Hans Rottensteiner produzione annua: 2.500 bottiglie | prezzo € 75,00

ROMAGNA

Romagna Sangiovese Modigliana Tramazo 2022 – Mutiliana produzione annua 2.600 bottiglie | prezzo € 21,80

TOSCANA

Bolgheri Rosso Sup. Marianova 2022 – Michele Satta produzione annua 3.000 bottiglie | prezzo € 135,00

Bolgheri V. Pianali 2020 – Tenuta Meraviglia Tenuta Le Colonne produzione annua 3.000 bottiglie | prezzo € 92,40

Limite Cabernet Franc 2023 – Emiliano Falsini produzione annua 2000 bottiglie | prezzo € 80,00

Sulána 2024 – La Mursa produzione annua 1.889 bottiglie | prezzo € 40,30

Parabuio 2021 – Castello di Meleto produzione annua 3.300 bottiglie | prezzo € 210,00

MARCHE

Rossomatò 2020 – Valter Mattoni produzione annua 300 bottiglie | prezzo € 82,00

UMBRIA

Torgiano Rosso Pictoricius Ris. 2019 – Terre Margaritelli produzione annua 1.800 bottiglie | prezzo € 130,00

PUGLIA

Primitivo di Manduria Monte Diavoli 2021 – Masseria Cuturi produzione annua 2.200 bottiglie | prezzo € 40,00

CALABRIA

Eleuteria Special Edition in Anfora 2021 – Tenuta del Travale produzione annua 600 bottiglie | prezzo € 149,50

SICILIA

1200 metri 2022 – Sciara produzione annua 1.400 bottiglie | prezzo € 50,40

Vitrarolo 2023 – Cantine Fina produzione annua 800 bottiglie | prezzo € 30,00

SARDEGNA

Cannonau di Sardegna Barrosu Franzisca Ris. 2022 – Giovanni Montisci produzione annua 2.499 bottiglie | prezzo € 100,00

Mandrolisai Memorias Creccherie 2023 – Fradiles produzione annua 3.285 bottiglie | prezzo € 41,90

VALLE D'AOSTA

VdA Chambave Muscat Flétri 2023 – La Vrille produzione annua 900 bottiglie | prezzo € 40,30

PIEMONTE

Moscato d'Asti VV Collezione 2014 – Cadgal produzione annua 500 bottiglie | prezzo € 77,30

VENETO

Recioto della Valpolicella Cl. Sant'Ulderico 2016 – Monte dall'Ora produzione annua 1.500 bottiglie | prezzo € 58,80

FRIULI VENEZIA GIULIA

Traminer Aromatico Aur 2019 – Ronco del Gelso produzione annua 1.200 bottiglie | prezzo € 21,90

MARCHE

Lina Passito 2023 – Santa Barbara produzione annua 1588 bottiglie | prezzo € 33,60

Occhio di Gallo Vino Cotto 2013 – Tiberi produzione annua 2.000 bottiglie | prezzo € 50,40

SARDEGNA