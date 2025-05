Vinaltum 2025: il vino dialoga con i giovani, il lifestyle e la bellezza

Tra gli appuntamenti più attesi dagli appassionati del buon bere, Vinaltum 2025 torna con la sua seconda edizione, confermandosi evento d’eccellenza nel panorama italiano del vino. La manifestazione ideata da Danilo D’Ambra e Luciano Rappo, si terrà il 25 e 26 maggio nella splendida cornice di Schloss Freudenstein, ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), location seicentesca tutelata dalle Belle Arti, oggi elegante sede di eventi di prestigio.

Le cantine

Oltre 120 cantine, tra italiane e internazionali, con una significativa presenza dalla Francia, in particolare dalla Borgogna, porteranno in degustazione le loro etichette migliori, in un’esperienza costruita per un pubblico curioso, consapevole e raffinato. Ogni cantina potrà presentare solo quattro vini: quello simbolo dell’azienda, quello più rappresentativo del territorio, il più premiato e una selezione scelta direttamente dagli organizzatori. Un criterio rigoroso, pensato per valorizzare la qualità rispetto alla quantità.

L’edizione 2025

Il cuore pulsante dell’evento sarà l’incontro diretto tra pubblico e produttori: enologi, vignaioli, esperti e narratori del gusto si alterneranno in dialoghi e approfondimenti, mentre sette Masterclass guideranno i visitatori alla scoperta di denominazioni iconiche e tendenze contemporanee, dall’Amarone allo Champagne, dall’Etna ai vini naturali.

Ma Vinaltum guarda anche al futuro del vino, quello che si gioca nel rapporto con le nuove generazioni. Per questo nasce “Calice Maestro”, progetto educativo dedicato agli under 35 in omaggio alla figura di Luciano Rappo. Sommelier FISAR guideranno piccoli gruppi di giovani in degustazioni pensate per imparare divertendosi. “Un piccolo viaggio, leggero e coinvolgente – spiegano gli organizzatori – dove ogni calice diventa un’opportunità per coltivare cultura, gusto e consapevolezza”.

Il programma della tre giorni

Il festival si aprirà il 24 maggio con l’evento esclusivo su invito “Vinaltum – The Club”, organizzato in collaborazione con Franz Kraler all’interno della boutique di Piazza Walther a Bolzano. Qui moda, vino e artigianalità si fonderanno in una narrazione multisensoriale che vedrà protagonisti anche i preziosi tabarri del Tabarrificio Veneto, in omaggio al made in Italy più autentico. La famiglia Kraler sarà presente anche al castello, a testimonianza di un sodalizio tra lusso e territorio che proseguirà anche nelle prossime edizioni.

Gran finale la sera di lunedì 26 maggio, con il suggestivo Big Bottle Party all’interno dell’Orangerie: una festa conviviale dove i grandi formati diventano simbolo di condivisione, lontano dai formalismi della degustazione tecnica.

I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.com, con agevolazioni per gli under 35 e i sommelier tesserati. Le iscrizioni a Calice Maestro sono gratuite, fino a esaurimento posti, sul sito ufficiale www.vinaltum.it.