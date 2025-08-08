Un secolo di Rainoldi: il Nebbiolo delle Alpi è un’emozione eroica

Cent’anni. Una era, nel mondo del vino. A compierli è Rainoldi, casa vinicola valtellinese fondata nel 1925 da Aldo Rainoldi. E oggi, un secolo più tardi, alla guida c’è un altro Aldo Rainoldi, quarta generazione, che per celebrare l’evento ha dato alle stampe ’Culto’, volume che racconta i cent’anni della cantina.

Parole, immagini e testimonianze che narrano l’epopea di uno dei simboli della Valtellina enoica, territorio piccolo ma dall’identità ben definita e tenuto in alta considerazione dai wine lover, culla di quel Nebbiolo delle Alpi – la Chiavennasca – che regala rossi di grande spessore, dal rinomato Sfursat alle denominazioni territoriali: Inferno e Grumello, Sassella e Valgella. Vigneti che si arrampicano sulle dorsali montuose, rese coltivabili grazie ai terrazzamenti, grappoli inondati dal sole durante il giorno e corroborati dall’aria frizzantina la notte, per un’ottimale escursione termica.

Pendenze difficili da domare, al punto da vedersi riconoscere l’appellativo di ’vini eroici’, che tuttavia ad Aldo Rainoldi non piace molto. "Noi produciamo innanzitutto vini buoni – puntualizza – è questo il concetto che dobbiamo trasmettere. Vini rossi, prevalentemente, che sono la la nostra identità e la nostra storia, poi anche bianchi e spumanti". Un ventaglio enoico che Rainoldi sfodera tra i due poli di Ponte in Valtellina e Chiuro, dal pluripremiato Fruttaio Ca’Rizzieri Sforzato di Valtellina Docg alle varie interpretazioni di Sassella, Grumello e Inferno, senza dimenticare altre declinazioni della Chiavennasca quali il Prugnolo Valtellina Superiore Docg o il San Gregorio Rosso di Valtellina Doc.

Particolarmente apprezzata anche la spumantistica, dove accanto al vitigno principe trovano spazio piccole percentuali di Pignola e Rossola, rare uve autoctone. La Cuvée Maria Vittoria Rosé Nature Millesimato, con i suoi sentori di bosco, è uno splendido esempio di metodo classico territoriale. I bianchi vengono dopo, in Valtellina, tuttavia cent’anni di storia significano tradizione ma anche evoluzione e così, come negli anni Cinquanta, ad esempio, ci fu il passaggio dalla vendita in fusti di castagno a quella in bottiglie di vetro, oggi l’annunciata novità aziendale è l’arrivo di un nuovo vino bianco, tipologia più gradita al mercato.

"Stiamo lavorando a un nuovo blend – spiega Rainoldi – che unirà quattro o cinque vitigni a bacca bianca. Sarà una piccola produzione, una novità assoluta per noi, anche per la scelta del tappo a vite: una soluzione tecnica che vogliamo sperimentare, perché crediamo abbia molto senso oggi. Vogliamo proporre qualcosa di diverso da quanto fatto finora, con curiosità e un pizzico di coraggio".

Altro fronte di sviluppo è l’enoturismo. "Il consumo di vino oggi è sempre più legato all’esperienza, per questo vogliamo rendere la nostra cantina più inclusiva e accessibile, anche nel racconto. Il nostro obiettivo – conclude – è avvicinare anche chi non ha una formazione tecnica sul vino, utilizzando un linguaggio semplice che informi e incuriosisca. Vogliamo proporre un racconto meno sofisticato e più personale, fatto di aneddoti e storie legati al nostro mondo".