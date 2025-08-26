Tenuta Tavignano, Verdicchio e Rosso Piceno sul balcone delle Marche

Le Marche, regione ‘slow’ per eccellenza, coniuga qualità della vita, patrimonio storico-artistico-culturale, gastronomia d’eccellenza tra mare e colline nei suoi piccoli borghi nascosti, e vini di pregio, con il Verdicchio in prima linea.

Siamo a sud di Jesi, una zona panoramica definita il “balcone delle Marche”, a 300 metri sul mare. Tenuta Tavignano sta nel cuore delle Doc Verdicchio Castelli di Jesi e Rosso Piceno. Nel 1972 Stefano Aymerich di Laconi e Beatrice Lucangeli Aymerich decisero di investire qui tra le province di Ancona e Macerata, terroir fra i più vocati per la produzione di vini di qualità, dove le brezze marine incontrano i venti che provengono dagli Appennini.

Nel 2014 Ondine de la Feld Aymerich, archi-designer con un passato nella moda ma con una forte vocazione all’imprenditoria agricola, nonchè nipote di Stefano e Beatrice, è entrata a far parte dell’amministrazione della tenuta ed ha segnato una svolta green di tutta la produzione. Nel 2021 Ondine diventa ceo di Tavignano e dà inizio a un programma di rivoluzione ecosostenibile per farne una azienda 100% green. La produzione biologica (dal 2018) di vino (al pari dell’olio evo) concilia tecniche antiche che mirano a mantenere autenticità e salubrità dei vigneti con tecnologie di ultima generazione che migliorano processi e aromi. Tutto è pensato nel rispetto del pianeta, della sostenibilità integrale, e all’insegna della qualità e della salute delle persone e dell’ambiente.

Fino agli anni ‘90 l’attività aziendale si basava sulla coltivazione di cereali, ortaggi e foraggere (l’azienda è di 230 ettari). Poi sul vigneto di 30 ettari la conversione alla produzione di uve autoctone da bere giovani ma anche in grado di invecchiare con stile, come gli Chablis francesi o i Riesling alsaziani. Tenuta Tavignano oggi è cantina di punta della new wave del Verdicchio, impreziosita anche dallo stile 100% green.

Tutti i bianchi, a partire dall’iconico “Misco” pluripremiato, vengono affinati solo in acciaio per lavorare su eleganza e profumi. Le ultime novità sono incentrate sulla cura dell’invecchiamento del Misco Riserva, Castelli di Jesi Verdicchio Docg, con l’obiettivo di dimostrare le capacità evolutive di questo grande bianco dopo un periodo lungo di elevazione. Il progetto “Vintage Collection” prevede che la Riserva rimanga 2 anni in vasca di acciaio sulle fecce fini e 3 anni in bottiglia prima di essere disponibile per lasciare la cantina. Ondine spiega: “Posso affermare che è un successo. Inoltre teniamo circa 700 bottiglie di ogni annata che possiamo vendere dando la possibilità di acquistare fino a 8 anni indietro. Ad oggi per la vendita sono disponibili le Riserve fino alla 2016. Abbiamo annate più vecchie ma non le vendiamo ( solo in casi particolari)!”.

Inoltre, come vuole la tradizione, è nata la prima bollicina Tavignano, un Metodo Classico 100% Verdicchio, 48 mesi di presa di spuma, vendemmia 2019. In vigneto e in cantina la cura dei vini è ‘sartoriale’ . Si punta a creare biodiversità “per rendere il terreno sano e ricco di nutrienti, e spingere le piante verso la più totale autosufficienza e quindi naturalità”.

Gli assaggi

Villa Torre 2023, Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore, fresco e di agile beva, è un entry level stimolante. Succoso, corposo e lungo, con un finale ammandorlato, fa onore alla tavola quotidiana (14 €). Misco 2021 è il cru da singolo vigneto, ovvero la parcella più pregiata di Verdicchio della tenuta. L’annata 2021 ha struttura ed equilibrio , frutta matura e agrumi al naso, lunga persistenza gustativa, sapido e verticale. Un super-bianco per piatti di pesce importanti e carni bianche (24 €). Misco 2022 è più immediato ma senza perdere personalità. Fiori bianchi al naso, con un tocco di esotico, e al gusto slanciato e minerale. Grande freschezza (18 €) .

Info: https://tenutaditavignano.it