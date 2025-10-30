Taste Alto Piemonte 2025: i grandi Nebbioli protagonisti sul lago Maggiore
Domenica 9 e lunedì 10 novembre il Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa ospita la rassegna dedicata alle dieci denominazioni del territorio. Presenti oltre 50 cantine che presentano le nuova annate
Due giorni per raccontare l’eleganza di un territorio unico, incastonato tra le Alpi e il lago Maggiore, dove il nebbiolo e i vitigni autoctoni trovano la loro massima espressione. Torna Taste Alto Piemonte, la manifestazione che negli anni è diventata il punto di riferimento per chi vuole conoscere da vicino le denominazioni tutelate e i produttori che custodiscono l’anima enologica di quest’area.
L’ottava edizione si terrà il 9 e 10 novembre 2025 al Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa, uno sfondo perfetto per accogliere oltre 50 cantine e le nuove annate delle dieci denominazioni dell’Alto Piemonte: Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC e Valli Ossolane DOC.
“Un evento di questa rilevanza rappresenta un’occasione fondamentale per promuovere il nostro territorio e le denominazioni dell’Alto Piemonte, non solo a livello nazionale, ma anche verso i paesi confinanti, come la Svizzera, consolidando legami e opportunità di conoscenza delle denominazioni tutelate – afferma Andrea Fontana, Presidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte – desidero inoltre ringraziare le istituzioni, che ci supportano dalla prima edizione e hanno sposato anche quest’anno questa iniziativa, dimostrando una concreta attenzione alla valorizzazione del nostro patrimonio enologico e culturale”.
“Portare Taste Alto Piemonte sulle sponde dellago Maggiore è un segnale importante: un territorio che dialoga con un pubblico sempre più ampio e internazionale. Questa ottava edizione sarà un’occasione per far conoscere le diverse anime delle nostre denominazioni e la vitalità della comunità vitivinicola dell’Alto Piemonte. Taste Alto Piemonte non è solo un evento di degustazione, ma un’esperienza di scoperta e di incontro tra produttori, operatori e appassionati.” dichiara Lorella Zoppis, vicepresidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte.
Il programma? I banchi d’assaggio aprono domenica 9 novembre dalle 11 alle 20 e lunedì 10 novembre dalle 10 alle 19, con accesso a stampa, operatori e wine lovers. Accanto agli assaggi, sono in calendario quattro masterclass curate da AIS Piemonte per approfondire le peculiarità del nebbiolo e delle diverse denominazioni, insieme a un’enoteca temporanea dove acquistare le etichette presentate.