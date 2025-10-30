Taste Alto Piemonte 2025: i grandi Nebbioli protagonisti sul lago Maggiore

Due giorni per raccontare l’eleganza di un territorio unico, incastonato tra le Alpi e il lago Maggiore, dove il nebbiolo e i vitigni autoctoni trovano la loro massima espressione. Torna Taste Alto Piemonte, la manifestazione che negli anni è diventata il punto di riferimento per chi vuole conoscere da vicino le denominazioni tutelate e i produttori che custodiscono l’anima enologica di quest’area.

L’ottava edizione si terrà il 9 e 10 novembre 2025 al Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa, uno sfondo perfetto per accogliere oltre 50 cantine e le nuove annate delle dieci denominazioni dell’Alto Piemonte: Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC e Valli Ossolane DOC.

Paesaggio vinicolo dell'Alto Piemonte

“Un evento di questa rilevanza rappresenta un’occasione fondamentale per promuovere il nostro territorio e le denominazioni dell’Alto Piemonte, non solo a livello nazionale, ma anche verso i paesi confinanti, come la Svizzera, consolidando legami e opportunità di conoscenza delle denominazioni tutelate – afferma Andrea Fontana, Presidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte – desidero inoltre ringraziare le istituzioni, che ci supportano dalla prima edizione e hanno sposato anche quest’anno questa iniziativa, dimostrando una concreta attenzione alla valorizzazione del nostro patrimonio enologico e culturale”.

“Portare Taste Alto Piemonte sulle sponde dellago Maggiore è un segnale importante: un territorio che dialoga con un pubblico sempre più ampio e internazionale. Questa ottava edizione sarà un’occasione per far conoscere le diverse anime delle nostre denominazioni e la vitalità della comunità vitivinicola dell’Alto Piemonte. Taste Alto Piemonte non è solo un evento di degustazione, ma un’esperienza di scoperta e di incontro tra produttori, operatori e appassionati.” dichiara Lorella Zoppis, vicepresidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte.

Il programma? I banchi d’assaggio aprono domenica 9 novembre dalle 11 alle 20 e lunedì 10 novembre dalle 10 alle 19, con accesso a stampa, operatori e wine lovers. Accanto agli assaggi, sono in calendario quattro masterclass curate da AIS Piemonte per approfondire le peculiarità del nebbiolo e delle diverse denominazioni, insieme a un’enoteca temporanea dove acquistare le etichette presentate.