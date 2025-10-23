Champagne Day: 10 assaggi per esplorare il vino diventato un mito

Lo Champagne non è semplicemente un vino: è un patrimonio culturale, una denominazione rigorosa e un simbolo di eccellenza enologica. Prodotto esclusivamente nella regione omonima della Francia, nasce da un disciplinare preciso che regola vitigni, metodo di vinificazione (méthode champenoise), tempi di affinamento e dosaggio.

Dietro ogni bottiglia si cela un equilibrio tra tradizione e modernità, tra terroir e savoir-faire, che ha reso questo vino il protagonista indiscusso di celebrazioni, brindisi ufficiali e momenti di prestigio in tutto il mondo.

In occasione dello Champagne Day, l’appuntamento internazionale dedicato alle bollicine francesi che ricorre ogni anno il 24 ottobre, ripercorriamo la storia, le caratteristiche e il suo valore simbolico attraverso 10 assaggi che esplorano le sue molteplici espressioni, dal Brut Nature al Rosé, dai Millesimati alle Cuvée de Prestige.