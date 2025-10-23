Champagne Day: 10 assaggi per esplorare il vino diventato un mito
Prodotto esclusivamente nella regione omonima della Francia, nasce da un disciplinare preciso che regola vitigni, metodo di vinificazione (méthode champenoise), tempi di affinamento e dosaggio. Ecco 10 etichette dal Brut Nature al Rosé, dai Millesimati alle Cuvée de Prestige
Lo Champagne non è semplicemente un vino: è un patrimonio culturale, una denominazione rigorosa e un simbolo di eccellenza enologica. Prodotto esclusivamente nella regione omonima della Francia, nasce da un disciplinare preciso che regola vitigni, metodo di vinificazione (méthode champenoise), tempi di affinamento e dosaggio.
Dietro ogni bottiglia si cela un equilibrio tra tradizione e modernità, tra terroir e savoir-faire, che ha reso questo vino il protagonista indiscusso di celebrazioni, brindisi ufficiali e momenti di prestigio in tutto il mondo.
In occasione dello Champagne Day, l’appuntamento internazionale dedicato alle bollicine francesi che ricorre ogni anno il 24 ottobre, ripercorriamo la storia, le caratteristiche e il suo valore simbolico attraverso 10 assaggi che esplorano le sue molteplici espressioni, dal Brut Nature al Rosé, dai Millesimati alle Cuvée de Prestige.